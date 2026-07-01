Arsenal tarkibida kutilmagan oʻzgarish: Martin Odegaard oʻrnini Morgan Rogers egallaydimi?
Londonning Arsenal klubi atrofida shov-shuvli transfer mish-mishlari tarqalmoqda. Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni tarkibni yanada kuchaytirish maqsadida Aston Villa yulduzi Morgan Rogers nomzodini koʻrib chiqayotgani aytilmoqda. Eng qizigʻi, ushbu transfer amalga oshsa, jamoa sardori Martin Odegaard klubni tark etishi mumkinligi haqidagi taxminlar paydo boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashriga bergan intervyusida Arsenal sobiq yarim himoyachisi Stefan Schwarz ushbu vaziyatga munosabat bildirdi. Uning fikricha, jamoa sardori va yetakchi futbolchisini sotib yuborish hozirgi bosqichda mantiqsiz koʻrinishi mumkin. Shunga qaramay, futbol olamidagi moliyaviy omillar va tarkibni yangilash ehtiyoji har qanday kutilmagan qarorlarga sabab boʻlishi hech gap emas.
Sardorning kelajagi soʻroq ostidami?Martin Odegaard 27 yoshda va uning amaldagi shartnomasi yakunlanishiga yana ikki yil vaqt bor. Soʻnggi vaqtlarda norvegiyalik pleymeykerning jarohatlar bilan bogʻliq muammolari va klubning moliyaviy resurslarni boʻshatish istagi uning transferga qoʻyilishi haqidagi gap-soʻzlarni bolalatdi. Real Madrid klubidan ijaraga kelib, keyinchalik jamoaning ajralmas qismiga aylangan futbolchi uchun bu kutilmagan burilish boʻlishi mumkin.
Stefan Schwarzning taʼkidlashicha, murabbiylar har doim eng yaxshi variantlarni saqlab qolishni istashadi. "Mening nazarimda, Martin Odegaard kamida yana bir mavsum jamoada qoladi. Baʼzida hamma narsa pulga borib taqalmaydi, sportdagi muvaffaqiyat muhimroq. Agar jamoa gʻalaba qozonishda davom etsa, futbolchining bozordagi qiymati yanada oshadi", — deydi sobiq yarim himoyachi.
Morgan Rogers va yangi loyihaAston Villa safida yorqin oʻyin koʻrsatayotgan Morgan Rogers bugungi kunda Mikel Arteta tizimiga mos tushadigan eng iqtidorli ijrochilardan biri sifatida koʻrilmoqda. Arsenal uzoq kutilgan chempionlikdan soʻng oʻz gegemonligini oʻrnatishni maqsad qilgan. Buning uchun esa tarkibni muntazam ravishda yangilab turish va raqobatni kuchaytirish talab etiladi.
Londonliklar oʻtgan mavsumda Manchester Siti va Liverpul kabi gigantlarni ortda qoldirib, 22 yillik tanaffusdan soʻng oltin medallarga ega chiqishdi. Garchi Chempionlar ligasi finalida PSJ jamoasiga imkoniyat boy berilgan boʻlsa-da, Mikel Arteta boshchiligidagi loyiha oʻzining eng yuqori choʻqqisiga chiqishga intilmoqda. Morgan Rogers kabi yosh va sermahsul oʻyinchilarning jalb etilishi aynan shu maqsadga xizmat qilishi kutilmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Arsenal rahbariyati qiyin tanlov qarshisida turibdi. Tajribali sardorni saqlab qolish yoki yangi qon sifatida Morgan Rogersni olib kelish jamoaning kelgusi mavsumdagi natijalariga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Transfer oynasi yakuniga qadar bu mavzu sport matbuotining diqqat markazida boʻlishi aniq.
…