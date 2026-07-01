Arsenal tarkibida kutilmagan oʻzgarish: Martin Odegaard oʻrnini Morgan Rogers egallaydimi?

·0·Sport
Arsenal tarkibida kutilmagan oʻzgarish: Martin Odegaard oʻrnini Morgan Rogers egallaydimi?

Londonning Arsenal klubi atrofida shov-shuvli transfer mish-mishlari tarqalmoqda. Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni tarkibni yanada kuchaytirish maqsadida Aston Villa yulduzi Morgan Rogers nomzodini koʻrib chiqayotgani aytilmoqda. Eng qizigʻi, ushbu transfer amalga oshsa, jamoa sardori Martin Odegaard klubni tark etishi mumkinligi haqidagi taxminlar paydo boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashriga bergan intervyusida Arsenal sobiq yarim himoyachisi Stefan Schwarz ushbu vaziyatga munosabat bildirdi. Uning fikricha, jamoa sardori va yetakchi futbolchisini sotib yuborish hozirgi bosqichda mantiqsiz koʻrinishi mumkin. Shunga qaramay, futbol olamidagi moliyaviy omillar va tarkibni yangilash ehtiyoji har qanday kutilmagan qarorlarga sabab boʻlishi hech gap emas.

Sardorning kelajagi soʻroq ostidami?

Martin Odegaard 27 yoshda va uning amaldagi shartnomasi yakunlanishiga yana ikki yil vaqt bor. Soʻnggi vaqtlarda norvegiyalik pleymeykerning jarohatlar bilan bogʻliq muammolari va klubning moliyaviy resurslarni boʻshatish istagi uning transferga qoʻyilishi haqidagi gap-soʻzlarni bolalatdi. Real Madrid klubidan ijaraga kelib, keyinchalik jamoaning ajralmas qismiga aylangan futbolchi uchun bu kutilmagan burilish boʻlishi mumkin.

Stefan Schwarzning taʼkidlashicha, murabbiylar har doim eng yaxshi variantlarni saqlab qolishni istashadi. "Mening nazarimda, Martin Odegaard kamida yana bir mavsum jamoada qoladi. Baʼzida hamma narsa pulga borib taqalmaydi, sportdagi muvaffaqiyat muhimroq. Agar jamoa gʻalaba qozonishda davom etsa, futbolchining bozordagi qiymati yanada oshadi", — deydi sobiq yarim himoyachi.

Morgan Rogers va yangi loyiha

Aston Villa safida yorqin oʻyin koʻrsatayotgan Morgan Rogers bugungi kunda Mikel Arteta tizimiga mos tushadigan eng iqtidorli ijrochilardan biri sifatida koʻrilmoqda. Arsenal uzoq kutilgan chempionlikdan soʻng oʻz gegemonligini oʻrnatishni maqsad qilgan. Buning uchun esa tarkibni muntazam ravishda yangilab turish va raqobatni kuchaytirish talab etiladi.

Londonliklar oʻtgan mavsumda Manchester Siti va Liverpul kabi gigantlarni ortda qoldirib, 22 yillik tanaffusdan soʻng oltin medallarga ega chiqishdi. Garchi Chempionlar ligasi finalida PSJ jamoasiga imkoniyat boy berilgan boʻlsa-da, Mikel Arteta boshchiligidagi loyiha oʻzining eng yuqori choʻqqisiga chiqishga intilmoqda. Morgan Rogers kabi yosh va sermahsul oʻyinchilarning jalb etilishi aynan shu maqsadga xizmat qilishi kutilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Arsenal rahbariyati qiyin tanlov qarshisida turibdi. Tajribali sardorni saqlab qolish yoki yangi qon sifatida Morgan Rogersni olib kelish jamoaning kelgusi mavsumdagi natijalariga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Transfer oynasi yakuniga qadar bu mavzu sport matbuotining diqqat markazida boʻlishi aniq.

ArsenalMartin OdegaardMorgan RogersAngliya Premer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meksika Ekvadorni mag‘lub etib, nimchorak finalga yo‘l oldiMeksika Ekvadorni mag‘lub etib, nimchorak finalga yo‘l oldiBugun, 11:58Azamat Abduraimov Kannavaro faoliyatini keskin tanqid qildiAzamat Abduraimov Kannavaro faoliyatini keskin tanqid qildiBugun, 11:50Mbappe Messi bilan to‘purarlik raqobati haqida ochiq gapirdiMbappe Messi bilan to‘purarlik raqobati haqida ochiq gapirdiBugun, 08:12Desham 1/16 finalda Shvetsiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Desham 1/16 finalda Shvetsiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 07:50JCH-2026. Mbappe Shvetsiyaga qarshi dubl bilan Messiga tenglashdiJCH-2026. Mbappe Shvetsiyaga qarshi dubl bilan Messiga tenglashdiBugun, 07:40Kuman Marokashdan mag‘lubiyatdan so‘ng Niderlandiya boshqaruvini tark etdiKuman Marokashdan mag‘lubiyatdan so‘ng Niderlandiya boshqaruvini tark etdiBugun, 07:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi