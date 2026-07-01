Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor: Nagelsmann ketishi mumkin
Liverpul klubining sobiq bosh murabbiyi Jurgen Klopp faoliyatini Germaniya milliy terma jamoasida davom ettirishi mumkin. Germaniyaning 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki va turnirni erta tark etishi ortidan, mamlakat futbol jamoatchiligi amaldagi murabbiy Julian Nagelsmann oʻrniga aynan Klopp nomzodini asosiy daʼvogar sifatida koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Telegraph nashri xabariga koʻra, 59 yoshli mutaxassis "Bundestim"ni boshqarish chorloviga ijobiy javob berishga tayyor. Germaniya terma jamoasi kutilmaganda Paragvayga imkoniyatni boy berib, oʻz tarixida ilk bor Jahon chempionatlaridagi penaltilar seriyasida magʻlub boʻldi. Ushbu sharmandali chiqishdan soʻng, mamlakatda terma jamoa rahbariyatini butunlay yangilash borasidagi bahslar avj olgan.
Inqiroz va yangi umidlarGermaniya futboli soʻnggi oʻn yillikda chuqur inqirozni boshdan kechirmoqda. 2014-yilgi Jahon chempionatidagi gʻalabadan soʻng, jamoa ketma-ket uchta yirik turnirda pley-off bosqichida birorta ham gʻalaba qozona olmadi. Julian Nagelsmann bilan shartnoma 2028-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, jamoaning oʻyini va natijalari mutaxassisning kelajagini soʻroq ostida qoldirmoqda.
Jurgen Klopp uchun terma jamoani boshqarish faoliyatidagi soʻnggi katta maqsadlardan biri hisoblanadi. Maʼlumotlarga koʻra, u aynan 2030-yilgi Jahon chempionatida zafar quchishni orzu qiladi. Shuningdek, 2028-yilgi Yevropa chempionati Buyuk Britaniya va Irlandiya maydonlarida oʻtishi ham Kloppni qiziqtirishi mumkin, chunki u Angliyada deyarli oʻn yil davomida samarali mehnat qilgan.
Kloppning hozirgi holati va shartlariHozirda Jurgen Klopp Red Bull tizimida global futbol boʻlimi rahbari sifatida faoliyat yuritmoqda. U kundalik murabbiylik ishining ogʻir tartibidan biroz charchaganini yashirmagan, biroq terma jamoa bilan ishlash formati unga mos kelishi mumkin. Goal.com nashrining yozishicha, Klopp terma jamoada ishlash uchun moslashuvchan shartlarni talab qilishi ehtimoli yuqori.
Ayni paytda MagentaTV telekanalida ekspert sifatida ishlayotgan Klopp oʻzining kelajagi haqidagi savollarga ehtiyotkorlik bilan javob bermoqda. U amaldagi murabbiyga nisbatan hurmat saqlagan holda, hozircha bor eʼtiborini Red Bull tizimidagi ishiga qaratganini taʼkidladi.
"Men bu haqda hali oʻylab koʻrmadim. Terma jamoa murabbiyi masalasi muhokama qilinganda ismim tilga olinishini tushunaman, lekin hozir bu haqda gapirishning mavridi emas. Menda oʻzimga yoqadigan ish bor va bildirilayotgan taxminlar hozircha faqat mish-mish," deya qoʻshimcha qildi mutaxassis.
Shunga qaramay, Germaniya futbol ittifoqi (DFB) Kloppni jamoaga olib kelish orqali mamlakat futbolidagi inqirozga barham berishni koʻzlamoqda. Agar Nagelsmann isteʼfoga chiqarilsa, Klopp yagona va asosiy nomzod boʻlib qoladi.
…