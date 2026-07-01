Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor: Nagelsmann ketishi mumkin

·0·Sport
Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor: Nagelsmann ketishi mumkin

Liverpul klubining sobiq bosh murabbiyi Jurgen Klopp faoliyatini Germaniya milliy terma jamoasida davom ettirishi mumkin. Germaniyaning 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki va turnirni erta tark etishi ortidan, mamlakat futbol jamoatchiligi amaldagi murabbiy Julian Nagelsmann oʻrniga aynan Klopp nomzodini asosiy daʼvogar sifatida koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Telegraph nashri xabariga koʻra, 59 yoshli mutaxassis "Bundestim"ni boshqarish chorloviga ijobiy javob berishga tayyor. Germaniya terma jamoasi kutilmaganda Paragvayga imkoniyatni boy berib, oʻz tarixida ilk bor Jahon chempionatlaridagi penaltilar seriyasida magʻlub boʻldi. Ushbu sharmandali chiqishdan soʻng, mamlakatda terma jamoa rahbariyatini butunlay yangilash borasidagi bahslar avj olgan.

Inqiroz va yangi umidlar

Germaniya futboli soʻnggi oʻn yillikda chuqur inqirozni boshdan kechirmoqda. 2014-yilgi Jahon chempionatidagi gʻalabadan soʻng, jamoa ketma-ket uchta yirik turnirda pley-off bosqichida birorta ham gʻalaba qozona olmadi. Julian Nagelsmann bilan shartnoma 2028-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, jamoaning oʻyini va natijalari mutaxassisning kelajagini soʻroq ostida qoldirmoqda.

Jurgen Klopp uchun terma jamoani boshqarish faoliyatidagi soʻnggi katta maqsadlardan biri hisoblanadi. Maʼlumotlarga koʻra, u aynan 2030-yilgi Jahon chempionatida zafar quchishni orzu qiladi. Shuningdek, 2028-yilgi Yevropa chempionati Buyuk Britaniya va Irlandiya maydonlarida oʻtishi ham Kloppni qiziqtirishi mumkin, chunki u Angliyada deyarli oʻn yil davomida samarali mehnat qilgan.

Kloppning hozirgi holati va shartlari

Hozirda Jurgen Klopp Red Bull tizimida global futbol boʻlimi rahbari sifatida faoliyat yuritmoqda. U kundalik murabbiylik ishining ogʻir tartibidan biroz charchaganini yashirmagan, biroq terma jamoa bilan ishlash formati unga mos kelishi mumkin. Goal.com nashrining yozishicha, Klopp terma jamoada ishlash uchun moslashuvchan shartlarni talab qilishi ehtimoli yuqori.

Ayni paytda MagentaTV telekanalida ekspert sifatida ishlayotgan Klopp oʻzining kelajagi haqidagi savollarga ehtiyotkorlik bilan javob bermoqda. U amaldagi murabbiyga nisbatan hurmat saqlagan holda, hozircha bor eʼtiborini Red Bull tizimidagi ishiga qaratganini taʼkidladi.

"Men bu haqda hali oʻylab koʻrmadim. Terma jamoa murabbiyi masalasi muhokama qilinganda ismim tilga olinishini tushunaman, lekin hozir bu haqda gapirishning mavridi emas. Menda oʻzimga yoqadigan ish bor va bildirilayotgan taxminlar hozircha faqat mish-mish," deya qoʻshimcha qildi mutaxassis.

Shunga qaramay, Germaniya futbol ittifoqi (DFB) Kloppni jamoaga olib kelish orqali mamlakat futbolidagi inqirozga barham berishni koʻzlamoqda. Agar Nagelsmann isteʼfoga chiqarilsa, Klopp yagona va asosiy nomzod boʻlib qoladi.

Jurgen KloppGermaniyaFutbolTransferJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maykl Olise JCH-2026da Pelening tarixiy assist rekordiga yaqinlashdiMaykl Olise JCH-2026da Pelening tarixiy assist rekordiga yaqinlashdiBugun, 13:02Alejandro Garnacho Chelsi tarkibini tark etishi kutilmoqdaAlejandro Garnacho Chelsi tarkibini tark etishi kutilmoqdaBugun, 12:55Ashley Cole kutilmaganda Cesena bosh murabbiyligidan isteʼfo berdiAshley Cole kutilmaganda Cesena bosh murabbiyligidan isteʼfo berdiBugun, 12:53Montella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiMontella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiBugun, 12:47Nepomnyashiy Kannavaro o‘rniga Kapadze qolishi kerakligini aytdiNepomnyashiy Kannavaro o‘rniga Kapadze qolishi kerakligini aytdiBugun, 12:38Lamine Yamal: "Fransiya bizdan kuchli emas, Jahon chempionligini qoʻlga kiritamiz"Lamine Yamal: "Fransiya bizdan kuchli emas, Jahon chempionligini qoʻlga kiritamiz"Bugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi