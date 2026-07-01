Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”

·30·Sport
Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”

Germaniyaning Bavariya va Fransiya terma jamoasining sobiq himoyachisi Villi Sanyol zamonaviy futbol yulduzlari haqida kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Uning fikricha, hozirgi kunda dunyoning eng yaxshi futbolchisi unvoniga Lionel Messi yoki Cristiano Ronaldo emas, balki Myunxen klubining yangi yulduzi Michael Olise loyiqdir. Sanyolning bu eʼtirofi Yevropa sport jamoatchiligi oʻrtasida keng muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BILD nashriga bergan intervyusida Gruziya terma jamoasi bosh murabbiyi Michael Olise boshqa barcha oʻyinchilardan sezilarli darajada oldinda ekanligini taʼkidladi. Sanyolning soʻzlariga koʻra, agar 24 yoshli vinger mavsum yakunida "Oltin toʻp" (Ballon d'Or) sovrinini qoʻlga kiritmasa, bu adolatsizlikning eng yuqori nuqtasi boʻladi. U futbolchini jamoaviy oʻyin borasida tengsiz deb hisoblamoqda.

Jamoaviy ruh va afsonalar bilan taqqoslash

Villi Sanyol Michael Olise uslubini afsonaviy Zinedine Zidane bilan qiyosladi. Uning fikricha, Lionel Messi va Cristiano Ronaldo soʻnggi 15 yil ichida futbolni dominantlik qilgan boʻlsa-da, ular koʻproq oʻz statistikasi va shaxsiy natijalari uchun harakat qilishgan. Olise esa, aksincha, maydonda oʻzini emas, balki jamoa manfaatini birinchi oʻringa qoʻyadi.

“Olise shunchaki jamoaviy oʻyinchi, u individualist emas. Uning uchun gol urish yoki assistentlik qilishning farqi yoʻq, asosiysi jamoasiga foyda keltirish. Bizning farzandlarimiz uchun nihoyat haqiqiy oʻrnak boʻla oladigan futbolchi paydo boʻldi”, — deya taʼkidladi sobiq himoyachi. Uning fikricha, zamonaviy futbolda bunday fidoyilik juda kam uchraydigan hodisadir.

Shuningdek, Sanyol Fransiya terma jamoasining asosiy yulduzi Kylian Mbappe haqida ham toʻxtalib oʻtdi. U Mbappeni yuksak mahoratli futbolchi deb tan olsa-da, uning koʻproq oʻz karyerasi va shaxsiy maqsadlariga eʼtibor qaratishini tanqid qildi. Sanyolning fikricha, Michael Olise maydondagi nafosati va koʻrish qobiliyati bilan hatto Mbappeni ham ortda qoldirmoqda.

Transfer bozoridagi shov-shuvlar

Goal.com xabariga koʻra, Michael Olise atrofidagi bunday ijobiy fikrlar bejiz emas. Ayni damda Madridning Real Madrid klubi futbolchi uchun rekord darajadagi mablagʻ sarflashga tayyorlanmoqda. Ispaniya grandi Oliseni Kylian Mbappe bilan birgalikda hujum chizigʻida koʻrmoqchi. Bu esa futbolchining nafaqat Bavariya, balki jahon miqyosidagi nufuzi qanchalik baland ekanligidan dalolat beradi.

Sanyol intervyu davomida Bavariya himoyachisi Dayot Upamecano haqida ham iliq fikrlar bildirdi. U himoyachining jismoniy holati va texnik oʻsishini yuqori baholab, uni Myunxen klubining oʻtmishdagi afsonaviy himoyachilariga qiyosladi. Biroq, suhbatning asosiy markazida baribir Michael Olise va uning "Oltin toʻp"ga boʻlgan daʼvosi qoldi.

Eslatib oʻtamiz, Michael Olise Fransiya terma jamoasi safida ham oʻzining yorqin oʻyinlari bilan muxlislar mehrini qozonib ulgurdi. Uning maydondagi harakatlari va jamoa uchun qilayotgan mehnatlari mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Sanyolning fikricha, aynan shunday oʻyinchilar futbolning haqiqiy qadriyatlarini saqlab qolishadi.

BavariyaMichael OliseReal MadridOltin ToʻpFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindiLiverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindiBugun, 16:11Arsenal yulduzi Declan Rice dunyoning eng yaxshi futbolchisi boʻlishga daʼvogarlik qilmoqdaArsenal yulduzi Declan Rice dunyoning eng yaxshi futbolchisi boʻlishga daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 15:52Behruz Karimov Yevropa takliflari va «Real» orzusi haqidaBehruz Karimov Yevropa takliflari va «Real» orzusi haqidaBugun, 15:52Al-Ahli Muhammad Salah transferi uchun harakat boshladi: Mahrez oʻrniga misrlik yulduzAl-Ahli Muhammad Salah transferi uchun harakat boshladi: Mahrez oʻrniga misrlik yulduzBugun, 15:15Lamine Yamal Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi haqida: Men uning oʻrnida boʻlsam kelardimLamine Yamal Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi haqida: Men uning oʻrnida boʻlsam kelardimBugun, 14:58Hamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiHamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiBugun, 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi