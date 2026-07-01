Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”
Germaniyaning Bavariya va Fransiya terma jamoasining sobiq himoyachisi Villi Sanyol zamonaviy futbol yulduzlari haqida kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Uning fikricha, hozirgi kunda dunyoning eng yaxshi futbolchisi unvoniga Lionel Messi yoki Cristiano Ronaldo emas, balki Myunxen klubining yangi yulduzi Michael Olise loyiqdir. Sanyolning bu eʼtirofi Yevropa sport jamoatchiligi oʻrtasida keng muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BILD nashriga bergan intervyusida Gruziya terma jamoasi bosh murabbiyi Michael Olise boshqa barcha oʻyinchilardan sezilarli darajada oldinda ekanligini taʼkidladi. Sanyolning soʻzlariga koʻra, agar 24 yoshli vinger mavsum yakunida "Oltin toʻp" (Ballon d'Or) sovrinini qoʻlga kiritmasa, bu adolatsizlikning eng yuqori nuqtasi boʻladi. U futbolchini jamoaviy oʻyin borasida tengsiz deb hisoblamoqda.
Jamoaviy ruh va afsonalar bilan taqqoslashVilli Sanyol Michael Olise uslubini afsonaviy Zinedine Zidane bilan qiyosladi. Uning fikricha, Lionel Messi va Cristiano Ronaldo soʻnggi 15 yil ichida futbolni dominantlik qilgan boʻlsa-da, ular koʻproq oʻz statistikasi va shaxsiy natijalari uchun harakat qilishgan. Olise esa, aksincha, maydonda oʻzini emas, balki jamoa manfaatini birinchi oʻringa qoʻyadi.
“Olise shunchaki jamoaviy oʻyinchi, u individualist emas. Uning uchun gol urish yoki assistentlik qilishning farqi yoʻq, asosiysi jamoasiga foyda keltirish. Bizning farzandlarimiz uchun nihoyat haqiqiy oʻrnak boʻla oladigan futbolchi paydo boʻldi”, — deya taʼkidladi sobiq himoyachi. Uning fikricha, zamonaviy futbolda bunday fidoyilik juda kam uchraydigan hodisadir.
Shuningdek, Sanyol Fransiya terma jamoasining asosiy yulduzi Kylian Mbappe haqida ham toʻxtalib oʻtdi. U Mbappeni yuksak mahoratli futbolchi deb tan olsa-da, uning koʻproq oʻz karyerasi va shaxsiy maqsadlariga eʼtibor qaratishini tanqid qildi. Sanyolning fikricha, Michael Olise maydondagi nafosati va koʻrish qobiliyati bilan hatto Mbappeni ham ortda qoldirmoqda.
Transfer bozoridagi shov-shuvlarGoal.com xabariga koʻra, Michael Olise atrofidagi bunday ijobiy fikrlar bejiz emas. Ayni damda Madridning Real Madrid klubi futbolchi uchun rekord darajadagi mablagʻ sarflashga tayyorlanmoqda. Ispaniya grandi Oliseni Kylian Mbappe bilan birgalikda hujum chizigʻida koʻrmoqchi. Bu esa futbolchining nafaqat Bavariya, balki jahon miqyosidagi nufuzi qanchalik baland ekanligidan dalolat beradi.
Sanyol intervyu davomida Bavariya himoyachisi Dayot Upamecano haqida ham iliq fikrlar bildirdi. U himoyachining jismoniy holati va texnik oʻsishini yuqori baholab, uni Myunxen klubining oʻtmishdagi afsonaviy himoyachilariga qiyosladi. Biroq, suhbatning asosiy markazida baribir Michael Olise va uning "Oltin toʻp"ga boʻlgan daʼvosi qoldi.
Eslatib oʻtamiz, Michael Olise Fransiya terma jamoasi safida ham oʻzining yorqin oʻyinlari bilan muxlislar mehrini qozonib ulgurdi. Uning maydondagi harakatlari va jamoa uchun qilayotgan mehnatlari mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Sanyolning fikricha, aynan shunday oʻyinchilar futbolning haqiqiy qadriyatlarini saqlab qolishadi.
…