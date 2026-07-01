Arsenal Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun 130 million funt sarflashga tayyor
Angliya Premer-ligasida transfer bozorining qizgʻin pallasi boshlanmoqda. Mavsumning eng shov-shuvli xabarlaridan biri Birmingemning Aston Villa klubi yetakchisi Morgan Rogers atrofida aylanmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Londonning Arsenal klubi ushbu iqtidorli hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy qadamlar tashlamoqda. Ushbu transfer nafaqat futbolchining mahorati, balki uning astronomik narxi bilan ham barchaning diqqat markazida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
GOAL nashriga bergan intervyusida Aston Villa sobiq hujumchisi Tony Cascarino ushbu vaziyatdan oʻz noroziligini bildirdi. Uning fikricha, zamonaviy futbol qoidalari, xususan, Moliyaviy barqarorlik qoidalari (PSR) boy klublarga ustunlik berib, oʻsib borayotgan jamoalarni oʻz yulduzlarini sotishga majbur qilmoqda. Cascarino "katta futbolchilar har doim kuchliroq klublarga oʻtgan, ammo hozirgi holat biroz gʻalati" deb hisoblaydi.
Moliyaviy cheklovlar va transfer narxiAston Villa xoʻjayinlari V Sports kompaniyasi klubga katta sarmoya kiritishga tayyor boʻlsa-da, Unai Emery boshchiligidagi murabbiylar shtabi moliyaviy cheklovlar tufayli qiyin ahvolda qolgan. Klub oʻz balansini saqlab qolish va qoidalarni buzmaslik uchun eng yaxshi oʻyinchilaridan voz kechishiga toʻgʻri kelishi mumkin. Aynan shu omil Arsenal uchun yoʻl ochmoqda, biroq Birmingemliklar oʻz yulduzini arzoniga qoʻyib yubormoqchi emas.
23 yoshli Morgan Rogers uchun Aston Villa 130 million funt sterling (taxminan 172 million dollar) miqdorida narx belgilagan. Bu koʻrsatkich uni Angliya Premer-ligasi tarixidagi eng qimmat transferlardan biriga aylantirishi mumkin. Rogers soʻnggi ikki mavsumda har safar 14 tadan gol urib, jamoaning haqiqiy yetakchisiga aylandi va ayni damda Angliya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etmoqda.
Klublar oʻrtasidagi tafovutTony Cascarino Arsenal kabi gigantlarning moliyaviy imkoniyatlari boshqa klublarni qiyin ahvolga solayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻtgan yili Arsenal 770 million funt atrofida daromad koʻrgan, bu esa ularga transfer bozorida oʻta tajovuzkor boʻlish imkonini beradi. Aston Villa esa Chempionlar ligasiga yoʻllanma olgan va Yevropa ligasida gʻolib chiqqan boʻlsa-da, hali ham oʻz yulduzlarini sotish orqali byudjetni toʻldirishga majbur.
Ushbu transfer amalga oshsa, Arsenal hujum chizigʻini sezilarli darajada kuchaytirib oladi. Morgan Rogersning universal hujumchi ekanligi va maydonda bir nechta pozitsiyada oʻynay olishi Mikel Arteta tizimi uchun juda mos keladi. Biroq, Aston Villa muxlislari uchun oʻz tarbiyalanuvchisi va jamoa ramzining raqib lageriga oʻtishi katta yoʻqotish boʻlishi aniq.
Xulosa oʻrnida aytish joizki, Morgan Rogersning kelajagi yaqin haftalarda hal boʻladi. Agar Arsenal soʻralgan mablagʻni toʻlashga rozi boʻlsa, bu transfer nafaqat London klubining chempionlik ambitsiyalarini tasdiqlaydi, balki Premer-ligadagi iqtisodiy tengsizlik haqidagi bahslarni yanada kuchaytiradi. Hozircha esa futbolchi bor eʼtiborini terma jamoa oʻyinlariga qaratgan.
…