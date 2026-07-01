Arsenal Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun 130 million funt sarflashga tayyor

·33·Sport
Arsenal Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun 130 million funt sarflashga tayyor

Angliya Premer-ligasida transfer bozorining qizgʻin pallasi boshlanmoqda. Mavsumning eng shov-shuvli xabarlaridan biri Birmingemning Aston Villa klubi yetakchisi Morgan Rogers atrofida aylanmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Londonning Arsenal klubi ushbu iqtidorli hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy qadamlar tashlamoqda. Ushbu transfer nafaqat futbolchining mahorati, balki uning astronomik narxi bilan ham barchaning diqqat markazida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

GOAL nashriga bergan intervyusida Aston Villa sobiq hujumchisi Tony Cascarino ushbu vaziyatdan oʻz noroziligini bildirdi. Uning fikricha, zamonaviy futbol qoidalari, xususan, Moliyaviy barqarorlik qoidalari (PSR) boy klublarga ustunlik berib, oʻsib borayotgan jamoalarni oʻz yulduzlarini sotishga majbur qilmoqda. Cascarino "katta futbolchilar har doim kuchliroq klublarga oʻtgan, ammo hozirgi holat biroz gʻalati" deb hisoblaydi.

Moliyaviy cheklovlar va transfer narxi

Aston Villa xoʻjayinlari V Sports kompaniyasi klubga katta sarmoya kiritishga tayyor boʻlsa-da, Unai Emery boshchiligidagi murabbiylar shtabi moliyaviy cheklovlar tufayli qiyin ahvolda qolgan. Klub oʻz balansini saqlab qolish va qoidalarni buzmaslik uchun eng yaxshi oʻyinchilaridan voz kechishiga toʻgʻri kelishi mumkin. Aynan shu omil Arsenal uchun yoʻl ochmoqda, biroq Birmingemliklar oʻz yulduzini arzoniga qoʻyib yubormoqchi emas.

23 yoshli Morgan Rogers uchun Aston Villa 130 million funt sterling (taxminan 172 million dollar) miqdorida narx belgilagan. Bu koʻrsatkich uni Angliya Premer-ligasi tarixidagi eng qimmat transferlardan biriga aylantirishi mumkin. Rogers soʻnggi ikki mavsumda har safar 14 tadan gol urib, jamoaning haqiqiy yetakchisiga aylandi va ayni damda Angliya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etmoqda.

Klublar oʻrtasidagi tafovut

Tony Cascarino Arsenal kabi gigantlarning moliyaviy imkoniyatlari boshqa klublarni qiyin ahvolga solayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻtgan yili Arsenal 770 million funt atrofida daromad koʻrgan, bu esa ularga transfer bozorida oʻta tajovuzkor boʻlish imkonini beradi. Aston Villa esa Chempionlar ligasiga yoʻllanma olgan va Yevropa ligasida gʻolib chiqqan boʻlsa-da, hali ham oʻz yulduzlarini sotish orqali byudjetni toʻldirishga majbur.

Ushbu transfer amalga oshsa, Arsenal hujum chizigʻini sezilarli darajada kuchaytirib oladi. Morgan Rogersning universal hujumchi ekanligi va maydonda bir nechta pozitsiyada oʻynay olishi Mikel Arteta tizimi uchun juda mos keladi. Biroq, Aston Villa muxlislari uchun oʻz tarbiyalanuvchisi va jamoa ramzining raqib lageriga oʻtishi katta yoʻqotish boʻlishi aniq.

Xulosa oʻrnida aytish joizki, Morgan Rogersning kelajagi yaqin haftalarda hal boʻladi. Agar Arsenal soʻralgan mablagʻni toʻlashga rozi boʻlsa, bu transfer nafaqat London klubining chempionlik ambitsiyalarini tasdiqlaydi, balki Premer-ligadagi iqtisodiy tengsizlik haqidagi bahslarni yanada kuchaytiradi. Hozircha esa futbolchi bor eʼtiborini terma jamoa oʻyinlariga qaratgan.

ArsenalAston VillaTransferMorgan RogersAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi Xabi Alonso davridagi ilk yirik transferni amalga oshirdiChelsi Xabi Alonso davridagi ilk yirik transferni amalga oshirdiBugun, 18:52Jorj Vea Kilian Mbappe va Lamin Yamal oʻrtasidagi farqni tushuntirib berdiJorj Vea Kilian Mbappe va Lamin Yamal oʻrtasidagi farqni tushuntirib berdiBugun, 18:32Erling Xoland Braziliyaga qarshi oʻyin oldidan Norvegiya imkoniyatlarini past baholadiErling Xoland Braziliyaga qarshi oʻyin oldidan Norvegiya imkoniyatlarini past baholadiBugun, 17:14Fil Foden faoliyatida tushunarsiz pasayish: Aston Villa yulduz uchun najot boʻladimi?Fil Foden faoliyatida tushunarsiz pasayish: Aston Villa yulduz uchun najot boʻladimi?Bugun, 17:13«Real» Maykl Olise uchun rekordga yaqin taklif tayyorlamoqda«Real» Maykl Olise uchun rekordga yaqin taklif tayyorlamoqdaBugun, 16:55Meksikadan mag‘lubiyatdan so‘ng Bekkasese Ekvadordan ketdiMeksikadan mag‘lubiyatdan so‘ng Bekkasese Ekvadordan ketdiBugun, 16:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi