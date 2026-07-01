Bavariya Marokash terma jamoasi yulduzi Ismael Saibari transferini eʼlon qildi

·39·Sport
Bavariya Marokash terma jamoasi yulduzi Ismael Saibari transferini eʼlon qildi

Germaniyaning Bavariya klubi yozgi transfer oynasidagi eng yirik bitimlardan birini amalga oshirdi. Myunxenliklar Niderlandiyaning PSJ jamoasi hujumchisi va Marokash terma jamoasi yetakchisi Ismael Saibari bilan uzoq muddatli shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer Bundesliganing amaldagi giganti hujum chizigʻini kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

25 yoshli hujumchi Myunxen klubi bilan 2031-yilning iyuniga qadar moʻljallangan bitimga imzo chekdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Bavariya ushbu transfer uchun PSJ klubiga taxminan 50 million yevro toʻlaydi. Shuningdek, shartnomada koʻrsatilgan bonuslar hisobiga ushbu summa yana 2 million yevroga oshishi mumkin. Bu koʻrsatkich Saibarini klub tarixidagi eng qimmat transferlar qatoriga olib chiqadi.

Uzoq kutilgan kelishuv va strategik reja

Bavariya sport direktori Maks Eberlning taʼkidlashicha, marokashlik iqtidor egasini qoʻlga kiritish tasodifiy qaror emas, balki uzoq muddatli rejaning mahsulidir. Klub mutasaddilari futbolchi bilan ancha vaqt oldin aloqaga chiqib, unga jamoaning kelajakdagi loyihalarida qanday oʻrin tutishini tushuntirib berishgan. Bu esa transfer poygasida boshqa raqiblardan oʻzib ketish imkonini bergan.

Ismael Saibari Niderlandiya chempionatida oʻzini koʻrsata olgan eng yorqin yulduzlardan biri hisoblanadi. U PSJ tarkibida uch bor mamlakat chempionligini qoʻlga kiritgan va jami 42 ta gol hamda 29 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Ayniqsa, uning Chempionlar ligasidagi tajribasi va hujumdagi kutilmagan harakatlari myunxenliklar skautlari eʼtiborini tortgan.

Jahon chempionatidagi qahramonlik

Hozirda Shimoliy Amerikada davom etayotgan Jahon chempionatida Saibari Marokash terma jamoasi safida haqiqiy yetakchilik qobiliyatini namoyish etmoqda. U turnir davomida Braziliya, Shotlandiya va Gaiti darvozalarini ishgʻol qilishga ulgurdi. Ayniqsa, nimchorak finalda Niderlandiyaga qarshi kechgan bahsda hal qiluvchi penaltini aniq amalga oshirib, oʻz jamoasini keyingi bosqichga olib chiqdi.

Bavariya sport direktori Kristof Froyd futbolchining ruhiy holati va gʻalaba qozonishga boʻlgan ishtiyoqini yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, Saibari kabi universal va dadil futbolchilar Allianz Arena muxlislarini hayajonga sola oladi. Marokashlik hujumchi nafaqat gol urish, balki jamoaviy oʻyinda ham yuqori intensivlikni taʼminlay olishi bilan ajralib turadi.

Eslatib oʻtamiz, Ismael Saibari Marokash terma jamoasi bilan 2025-yilgi Afrika Millatlar Kubogida ham gʻoliblikni qoʻlga kiritgan edi. Uning Myunxenga koʻchib oʻtishi Bavariya hujum chizigʻida Harry Kane kabi yulduzlar bilan birga yangicha raqobat va hujumkorlikni paydo qilishi kutilmoqda.

BavariyaTransferIsmael SaibariBundesligaMarokash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardiJCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardiKecha, 23:16Harry Kane Angliyani qutqardi: “Uch sherlar” Kongo DR ustidan irodali gʻalabaga erishdiHarry Kane Angliyani qutqardi: “Uch sherlar” Kongo DR ustidan irodali gʻalabaga erishdiKecha, 23:10O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?Kecha, 23:09«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...Kecha, 22:40La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?Kecha, 22:30«Nasaf» irodali o‘yinda «Buxoro»ni mag‘lub etdi«Nasaf» irodali o‘yinda «Buxoro»ni mag‘lub etdiKecha, 22:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi