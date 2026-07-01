Bavariya Marokash terma jamoasi yulduzi Ismael Saibari transferini eʼlon qildi
Germaniyaning Bavariya klubi yozgi transfer oynasidagi eng yirik bitimlardan birini amalga oshirdi. Myunxenliklar Niderlandiyaning PSJ jamoasi hujumchisi va Marokash terma jamoasi yetakchisi Ismael Saibari bilan uzoq muddatli shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer Bundesliganing amaldagi giganti hujum chizigʻini kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
25 yoshli hujumchi Myunxen klubi bilan 2031-yilning iyuniga qadar moʻljallangan bitimga imzo chekdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Bavariya ushbu transfer uchun PSJ klubiga taxminan 50 million yevro toʻlaydi. Shuningdek, shartnomada koʻrsatilgan bonuslar hisobiga ushbu summa yana 2 million yevroga oshishi mumkin. Bu koʻrsatkich Saibarini klub tarixidagi eng qimmat transferlar qatoriga olib chiqadi.
Uzoq kutilgan kelishuv va strategik rejaBavariya sport direktori Maks Eberlning taʼkidlashicha, marokashlik iqtidor egasini qoʻlga kiritish tasodifiy qaror emas, balki uzoq muddatli rejaning mahsulidir. Klub mutasaddilari futbolchi bilan ancha vaqt oldin aloqaga chiqib, unga jamoaning kelajakdagi loyihalarida qanday oʻrin tutishini tushuntirib berishgan. Bu esa transfer poygasida boshqa raqiblardan oʻzib ketish imkonini bergan.
Ismael Saibari Niderlandiya chempionatida oʻzini koʻrsata olgan eng yorqin yulduzlardan biri hisoblanadi. U PSJ tarkibida uch bor mamlakat chempionligini qoʻlga kiritgan va jami 42 ta gol hamda 29 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Ayniqsa, uning Chempionlar ligasidagi tajribasi va hujumdagi kutilmagan harakatlari myunxenliklar skautlari eʼtiborini tortgan.
Jahon chempionatidagi qahramonlikHozirda Shimoliy Amerikada davom etayotgan Jahon chempionatida Saibari Marokash terma jamoasi safida haqiqiy yetakchilik qobiliyatini namoyish etmoqda. U turnir davomida Braziliya, Shotlandiya va Gaiti darvozalarini ishgʻol qilishga ulgurdi. Ayniqsa, nimchorak finalda Niderlandiyaga qarshi kechgan bahsda hal qiluvchi penaltini aniq amalga oshirib, oʻz jamoasini keyingi bosqichga olib chiqdi.
Bavariya sport direktori Kristof Froyd futbolchining ruhiy holati va gʻalaba qozonishga boʻlgan ishtiyoqini yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, Saibari kabi universal va dadil futbolchilar Allianz Arena muxlislarini hayajonga sola oladi. Marokashlik hujumchi nafaqat gol urish, balki jamoaviy oʻyinda ham yuqori intensivlikni taʼminlay olishi bilan ajralib turadi.
Eslatib oʻtamiz, Ismael Saibari Marokash terma jamoasi bilan 2025-yilgi Afrika Millatlar Kubogida ham gʻoliblikni qoʻlga kiritgan edi. Uning Myunxenga koʻchib oʻtishi Bavariya hujum chizigʻida Harry Kane kabi yulduzlar bilan birga yangicha raqobat va hujumkorlikni paydo qilishi kutilmoqda.
…