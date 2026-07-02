Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"
Ispaniya futbolidagi ikki gigant — Barselona va Real Madrid oʻrtasidagi munosabatlar oʻta keskin nuqtaga yetdi. Kataloniya klubi prezidenti Joan Laporta Madrid klubining soʻnggi harakatlarini keskin tanqid qilib, ularni shunchaki "erkalik" va eʼtiborni chalgʻitishga urinish deb atadi. Bu haqda Mundo Deportivo nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mojaro markazida Real Madrid prezidenti Florentino Perezning UEFAga taqdim etgan maxsus hisoboti turibdi. Madridliklar "Negreira ishi" boʻyicha Barselona jamoasiga nisbatan qatʼiy sanksiyalar qoʻllanilishini talab qilmoqda. Biroq Joan Laporta Spotify Camp Nou stadionida bergan intervyusida bu urinishlar hech qanday natija bermasligini va UEFA vaziyatni toʻgʻri baholayotganini taʼkidladi.
Siyosiy oʻyinlar va ichki inqirozLaportaning fikricha, Real Madrid rahbariyati ushbu shov-shuvdan oʻzining ichki muammolarini yashirish uchun foydalanmoqda. Xususan, u Madrid klubining aksiyadorlik jamiyatiga aylanish borasidagi qiyinchiliklari va Santyago Bernabeu stadioni atrofidagi logistik muammolarni eslatib oʻtdi. "Ular bu masalani choʻzish orqali mantiqsiz harakatlarini oqlamoqchi, ammo bu ularga yordam bermaydi", — dedi Barselona rahbari.
Kataloniyaliklar prezidenti Real Madrid tomonidan tayyorlangan 500 sahifalik hujjatni shunchaki "koʻzboʻyamachilik" deb hisoblaydi. Uning soʻzlariga koʻra, sud jarayonlarida raqib tomon birorta ham aniq dalil keltira olmagan. Barselona esa barcha kerakli hujjatlarni taqdim etgan va oʻzining aybsizligini isbotlashga tayyor.
Munosabatlar yomonlashishiga Florentino Perezning La Liga doirasidagi 14 ta chempionlik unvoni goʻyoki oʻgʻirlangani haqidagi bayonoti ham sabab boʻlgan edi. Laporta bu ayblovlarni rad etib, agar Madrid klubi oʻzining asossiz daʼvolarini qaytarib olmasa, Barselona ularni sudga berish bilan tahdid qilayotganini bildirdi.
Hozirda ikki klub oʻrtasidagi aloqalar butunlay uzilgan. Avvalroq Florentino Perez ham Barselona bilan munosabatlar tiklanmas darajada buzilganini tan olgan edi. Ushbu qarama-qarshilik nafaqat maydonda, balki huquqiy va siyosiy maydonda ham davom etishi kutilmoqda. UEFA esa hozircha yakuniy qaror chiqarishga shoshilmayapti, biroq Laporta tashkilotning oʻz tomonida ekanligiga ishonchi komil.
…