Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"

·0·Sport
Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"

Ispaniya futbolidagi ikki gigant — Barselona va Real Madrid oʻrtasidagi munosabatlar oʻta keskin nuqtaga yetdi. Kataloniya klubi prezidenti Joan Laporta Madrid klubining soʻnggi harakatlarini keskin tanqid qilib, ularni shunchaki "erkalik" va eʼtiborni chalgʻitishga urinish deb atadi. Bu haqda Mundo Deportivo nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mojaro markazida Real Madrid prezidenti Florentino Perezning UEFAga taqdim etgan maxsus hisoboti turibdi. Madridliklar "Negreira ishi" boʻyicha Barselona jamoasiga nisbatan qatʼiy sanksiyalar qoʻllanilishini talab qilmoqda. Biroq Joan Laporta Spotify Camp Nou stadionida bergan intervyusida bu urinishlar hech qanday natija bermasligini va UEFA vaziyatni toʻgʻri baholayotganini taʼkidladi.

Siyosiy oʻyinlar va ichki inqiroz

Laportaning fikricha, Real Madrid rahbariyati ushbu shov-shuvdan oʻzining ichki muammolarini yashirish uchun foydalanmoqda. Xususan, u Madrid klubining aksiyadorlik jamiyatiga aylanish borasidagi qiyinchiliklari va Santyago Bernabeu stadioni atrofidagi logistik muammolarni eslatib oʻtdi. "Ular bu masalani choʻzish orqali mantiqsiz harakatlarini oqlamoqchi, ammo bu ularga yordam bermaydi", — dedi Barselona rahbari.

Kataloniyaliklar prezidenti Real Madrid tomonidan tayyorlangan 500 sahifalik hujjatni shunchaki "koʻzboʻyamachilik" deb hisoblaydi. Uning soʻzlariga koʻra, sud jarayonlarida raqib tomon birorta ham aniq dalil keltira olmagan. Barselona esa barcha kerakli hujjatlarni taqdim etgan va oʻzining aybsizligini isbotlashga tayyor.

Munosabatlar yomonlashishiga Florentino Perezning La Liga doirasidagi 14 ta chempionlik unvoni goʻyoki oʻgʻirlangani haqidagi bayonoti ham sabab boʻlgan edi. Laporta bu ayblovlarni rad etib, agar Madrid klubi oʻzining asossiz daʼvolarini qaytarib olmasa, Barselona ularni sudga berish bilan tahdid qilayotganini bildirdi.

Hozirda ikki klub oʻrtasidagi aloqalar butunlay uzilgan. Avvalroq Florentino Perez ham Barselona bilan munosabatlar tiklanmas darajada buzilganini tan olgan edi. Ushbu qarama-qarshilik nafaqat maydonda, balki huquqiy va siyosiy maydonda ham davom etishi kutilmoqda. UEFA esa hozircha yakuniy qaror chiqarishga shoshilmayapti, biroq Laporta tashkilotning oʻz tomonida ekanligiga ishonchi komil.

BarselonaReal MadridJoan LaportaFlorentino PerezLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardiJCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardiKecha, 23:16Harry Kane Angliyani qutqardi: “Uch sherlar” Kongo DR ustidan irodali gʻalabaga erishdiHarry Kane Angliyani qutqardi: “Uch sherlar” Kongo DR ustidan irodali gʻalabaga erishdiKecha, 23:10O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?Kecha, 23:09Bavariya Marokash terma jamoasi yulduzi Ismael Saibari transferini eʼlon qildiBavariya Marokash terma jamoasi yulduzi Ismael Saibari transferini eʼlon qildiKecha, 22:56«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...Kecha, 22:40La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?Kecha, 22:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi