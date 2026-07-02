Tottenxem rekord darajadagi transferni amalga oshirmoqda: Sandro Tonali London yoʻlida

·0·Sport
Tottenxem rekord darajadagi transferni amalga oshirmoqda: Sandro Tonali London yoʻlida

Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasidagi eng shov-shuvli kelishuvlardan biriga yaqin turibdi. Shimoliy londonliklar Nyukasl yarim himoyachisi Sandro Tonali transferi boʻyicha kelishuvga erishdilar. Ushbu bitim klub tarixidagi eng qimmat xarid boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, transferning umumiy qiymati 100 million funt sterlingga yetishi mumkin. Dastlabki bosqichda Tottenxem 92,5 million funt toʻlaydi, qolgan 7,5 million funt esa jamoaning Chempionlar ligasidagi ishtiroki va boshqa bonuslar koʻrinishida taqdim etiladi. Bu koʻrsatkich Sandro Tonali klub tarixidagi eng qimmat futbolchiga aylantiradi.

Yarim himoyadagi katta islohotlar

Hozirda London klubi tarkibni tubdan yangilash jarayonini boshlagan. Sandro Tonali bilan bir qatorda jamoa Mateus Fernandes uchun ham katta mablagʻ sarflamoqda. Biroq, aynan italiyalik futbolchi jamoaning markaziy chizigʻidagi asosiy figuraga aylanishi kutilmoqda. Hozirda jamoa ixtiyorida Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur va Pape Matar Sarr kabi kuchli ijrochilar boʻlsa-da, tajribali Tonali kelishi raqobatni yanada kuchaytiradi.

Shu bilan birga, jamoaning yosh iqtidori Lucas Bergvall yangi chorlovlar izlab klubni tark etish istagini bildirgan. Bu esa rahbariyatni yarim himoyani kuchaytirish masalasiga jiddiyroq yondashishga majbur qildi. Tottenxem joriy yozda allaqachon Andy Robertson, Marco Senesi va Jan Paul van Hecke kabi oʻyinchilarni oʻz safiga qoʻshib olishga ulgurdi.

Sandro Tonali faoliyatidagi yangi sahifa

Italiya terma jamoasi aʼzosi 2023-yilda Milan klubidan 60,5 million funt evaziga Nyukaslga oʻtgan edi. Biroq uning Angliyadagi debyut mavsumi kutilmagan voqea bilan boshlandi. Tikish oʻyinlari qoidalarini buzgani uchun u 10 oylik diskvalifikatsiyaga uchradi va 2024-yilgi Yevropa chempionatini ham oʻtkazib yuborishga majbur boʻldi.

Diskvalifikatsiyadan qaytgach, Sandro Tonali oʻzining eng yaxshi formasiga kirdi. U Nyukasl safida jami 110 ta oʻyinda maydonga tushib, 10 ta gol va 10 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Oʻtgan mavsumda u jamoasining Angliya Premer-ligasida 12-oʻrinni egallashiga va Chempionlar ligasining nimchorak finaliga qadar yetib borishiga munosib hissa qoʻshdi.

Goal.com nashrining taʼkidlashicha, ushbu transfer nafaqat Tottenxem uchun, balki butun Angliya chempionati uchun yozning eng muhim voqealaridan biri boʻladi. Sandro Tonali kabi sifatli va tajribali pleymeykerning qoʻshilishi London klubiga bir vaqtning oʻzida bir nechta turnirlarda yuqori oʻrinlar uchun kurashish imkonini beradi.

TottenxemSandro TonaliNyukaslTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdiHarry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdiBugun, 01:33Zlatan Ibrahimovich Fransiyaning «qo‘rqinchli» uchligini atadiZlatan Ibrahimovich Fransiyaning «qo‘rqinchli» uchligini atadiBugun, 01:22Andres Iniesta: Lamine Yamal Ispaniyaga ikkinchi jahon chempionligini olib kelishi mumkinAndres Iniesta: Lamine Yamal Ispaniyaga ikkinchi jahon chempionligini olib kelishi mumkinBugun, 01:10O‘tkir Yusupov JCH-2026 yakunidan keyin qoldirgan postida nimalar dedi?O‘tkir Yusupov JCH-2026 yakunidan keyin qoldirgan postida nimalar dedi?Bugun, 00:45Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"Bugun, 00:17JCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardiJCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardiKecha, 23:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi