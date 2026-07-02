Tottenxem rekord darajadagi transferni amalga oshirmoqda: Sandro Tonali London yoʻlida
Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasidagi eng shov-shuvli kelishuvlardan biriga yaqin turibdi. Shimoliy londonliklar Nyukasl yarim himoyachisi Sandro Tonali transferi boʻyicha kelishuvga erishdilar. Ushbu bitim klub tarixidagi eng qimmat xarid boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, transferning umumiy qiymati 100 million funt sterlingga yetishi mumkin. Dastlabki bosqichda Tottenxem 92,5 million funt toʻlaydi, qolgan 7,5 million funt esa jamoaning Chempionlar ligasidagi ishtiroki va boshqa bonuslar koʻrinishida taqdim etiladi. Bu koʻrsatkich Sandro Tonali klub tarixidagi eng qimmat futbolchiga aylantiradi.
Yarim himoyadagi katta islohotlarHozirda London klubi tarkibni tubdan yangilash jarayonini boshlagan. Sandro Tonali bilan bir qatorda jamoa Mateus Fernandes uchun ham katta mablagʻ sarflamoqda. Biroq, aynan italiyalik futbolchi jamoaning markaziy chizigʻidagi asosiy figuraga aylanishi kutilmoqda. Hozirda jamoa ixtiyorida Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur va Pape Matar Sarr kabi kuchli ijrochilar boʻlsa-da, tajribali Tonali kelishi raqobatni yanada kuchaytiradi.
Shu bilan birga, jamoaning yosh iqtidori Lucas Bergvall yangi chorlovlar izlab klubni tark etish istagini bildirgan. Bu esa rahbariyatni yarim himoyani kuchaytirish masalasiga jiddiyroq yondashishga majbur qildi. Tottenxem joriy yozda allaqachon Andy Robertson, Marco Senesi va Jan Paul van Hecke kabi oʻyinchilarni oʻz safiga qoʻshib olishga ulgurdi.
Sandro Tonali faoliyatidagi yangi sahifaItaliya terma jamoasi aʼzosi 2023-yilda Milan klubidan 60,5 million funt evaziga Nyukaslga oʻtgan edi. Biroq uning Angliyadagi debyut mavsumi kutilmagan voqea bilan boshlandi. Tikish oʻyinlari qoidalarini buzgani uchun u 10 oylik diskvalifikatsiyaga uchradi va 2024-yilgi Yevropa chempionatini ham oʻtkazib yuborishga majbur boʻldi.
Diskvalifikatsiyadan qaytgach, Sandro Tonali oʻzining eng yaxshi formasiga kirdi. U Nyukasl safida jami 110 ta oʻyinda maydonga tushib, 10 ta gol va 10 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Oʻtgan mavsumda u jamoasining Angliya Premer-ligasida 12-oʻrinni egallashiga va Chempionlar ligasining nimchorak finaliga qadar yetib borishiga munosib hissa qoʻshdi.
Goal.com nashrining taʼkidlashicha, ushbu transfer nafaqat Tottenxem uchun, balki butun Angliya chempionati uchun yozning eng muhim voqealaridan biri boʻladi. Sandro Tonali kabi sifatli va tajribali pleymeykerning qoʻshilishi London klubiga bir vaqtning oʻzida bir nechta turnirlarda yuqori oʻrinlar uchun kurashish imkonini beradi.
…