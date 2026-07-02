Roberto Martinez: Luka Modric va Cristiano Ronaldo jamoatchilik fikridan ustun turadi
Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez jahon futbolining ikki afsonasi — Cristiano Ronaldo va Luka Modric haqida yuqori fikr bildirib, ularni zamonaviy sportning haqiqiy timsollari deb atadi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, bu ikki faxriy futbolchi oʻz oʻyinlari va tajribasi bilan har qanday tanqid hamda jamoatchilik muhokamalaridan yuqori darajaga koʻtarilib boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionatining nimchorak final bosqichi doirasida boʻlib oʻtadigan Portugaliya va Xorvatiya oʻrtasidagi oʻyin oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida Martinez asosiy eʼtiborni jamoa sardorlariga qaratdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiy yosh faqat raqam ekanligini va bu yulduzlar yangi avlod uchun eng yaxshi namuna boʻlib xizmat qilishini alohida qayd etgan.
Afsonaviy hamkorlik va uzoq umr koʻrish siriCristiano Ronaldo va Luka Modric 2012-yildan 2018-yilga qadar Real Madrid safida birga toʻp surishgan. Bu davr mobaynida ular birgalikda toʻrtta Chempionlar ligasi kubogi va bir qator nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritishgan. Bugungi kunda Ronaldo oʻzining oltinchi, Modric esa beshinchi Jahon chempionatida ishtirok etmoqda, bu esa futbol tarixida kamdan-kam uchraydigan koʻrsatkichdir.
"Biz jamoatchilik fikridan ustun turadigan oʻyinchilar haqida gapiryapmiz. Ular dunyo piktogrammalaridir. Ularning futboldagi uzoq umr koʻrishi ularni oʻziga xos qiladi. Luka Modric 40 yoshdan oshgan boʻlsa-da, hali ham yuqori saviyada koʻplab oʻyinlarni oʻtkazmoqda. Bizning sardorimiz Cristiano Ronaldo bilan ham vaziyat aynan shunday", — deya tushuntirdi ispaniyalik mutaxassis.
Hal qiluvchi uchrashuv va ob-havo sharoitiToronto shahrida boʻlib oʻtadigan uchrashuv har ikki jamoa uchun ham murakkab kechishi kutilmoqda. Kanadadagi issiq ob-havo futbolchilarning jismoniy holatiga taʼsir qilishi mumkin, biroq Martinez bu Portugaliya uchun qoʻshimcha ustunlik bermasligini aytdi. Jamoa Palm-Beachdagi mashgʻulotlar davomida yuqori namlik va issiq haroratga moslashishga ulgurgan.
Murabbiyning fikricha, pley-off bosqichida taktik tayyorgarlik bilan bir qatorda ruhiy bardoshlilik ham muhim rol oʻynaydi. Aynan shu jihatdan Ronaldo va Modric kabi tajribali yetakchilarning kiyinish xonasidagi mavjudligi jamoaning umumiy kayfiyatiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Ular millionlab yosh sportchilar uchun professionalizm timsoli boʻlib qolmoqda.
Roberto Martinez oʻz faoliyati davomida Xorvatiyaga qarshi beshinchi marta toʻqnash kelmoqda. Uning Portugaliya va Belgiya terma jamoalari boshqaruvidagi Xorvatiyaga qarshi statistikasi turli natijalarni oʻz ichiga olgan boʻlsa-da, murabbiy boʻlajak oʻyinning oʻta raqobatbardosh oʻtishiga ishonchi komil. Har ikki jamoa bir-birining kuchli va kuchsiz tomonlarini yaxshi bilishi uchrashuvning qiziqarli boʻlishini taʼminlaydi.
…