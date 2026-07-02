Roberto Martinez: Luka Modric va Cristiano Ronaldo jamoatchilik fikridan ustun turadi

·28·Sport
Roberto Martinez: Luka Modric va Cristiano Ronaldo jamoatchilik fikridan ustun turadi

Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez jahon futbolining ikki afsonasi — Cristiano Ronaldo va Luka Modric haqida yuqori fikr bildirib, ularni zamonaviy sportning haqiqiy timsollari deb atadi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, bu ikki faxriy futbolchi oʻz oʻyinlari va tajribasi bilan har qanday tanqid hamda jamoatchilik muhokamalaridan yuqori darajaga koʻtarilib boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionatining nimchorak final bosqichi doirasida boʻlib oʻtadigan Portugaliya va Xorvatiya oʻrtasidagi oʻyin oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida Martinez asosiy eʼtiborni jamoa sardorlariga qaratdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiy yosh faqat raqam ekanligini va bu yulduzlar yangi avlod uchun eng yaxshi namuna boʻlib xizmat qilishini alohida qayd etgan.

Afsonaviy hamkorlik va uzoq umr koʻrish siri

Cristiano Ronaldo va Luka Modric 2012-yildan 2018-yilga qadar Real Madrid safida birga toʻp surishgan. Bu davr mobaynida ular birgalikda toʻrtta Chempionlar ligasi kubogi va bir qator nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritishgan. Bugungi kunda Ronaldo oʻzining oltinchi, Modric esa beshinchi Jahon chempionatida ishtirok etmoqda, bu esa futbol tarixida kamdan-kam uchraydigan koʻrsatkichdir.

"Biz jamoatchilik fikridan ustun turadigan oʻyinchilar haqida gapiryapmiz. Ular dunyo piktogrammalaridir. Ularning futboldagi uzoq umr koʻrishi ularni oʻziga xos qiladi. Luka Modric 40 yoshdan oshgan boʻlsa-da, hali ham yuqori saviyada koʻplab oʻyinlarni oʻtkazmoqda. Bizning sardorimiz Cristiano Ronaldo bilan ham vaziyat aynan shunday", — deya tushuntirdi ispaniyalik mutaxassis.

Hal qiluvchi uchrashuv va ob-havo sharoiti

Toronto shahrida boʻlib oʻtadigan uchrashuv har ikki jamoa uchun ham murakkab kechishi kutilmoqda. Kanadadagi issiq ob-havo futbolchilarning jismoniy holatiga taʼsir qilishi mumkin, biroq Martinez bu Portugaliya uchun qoʻshimcha ustunlik bermasligini aytdi. Jamoa Palm-Beachdagi mashgʻulotlar davomida yuqori namlik va issiq haroratga moslashishga ulgurgan.

Murabbiyning fikricha, pley-off bosqichida taktik tayyorgarlik bilan bir qatorda ruhiy bardoshlilik ham muhim rol oʻynaydi. Aynan shu jihatdan Ronaldo va Modric kabi tajribali yetakchilarning kiyinish xonasidagi mavjudligi jamoaning umumiy kayfiyatiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Ular millionlab yosh sportchilar uchun professionalizm timsoli boʻlib qolmoqda.

Roberto Martinez oʻz faoliyati davomida Xorvatiyaga qarshi beshinchi marta toʻqnash kelmoqda. Uning Portugaliya va Belgiya terma jamoalari boshqaruvidagi Xorvatiyaga qarshi statistikasi turli natijalarni oʻz ichiga olgan boʻlsa-da, murabbiy boʻlajak oʻyinning oʻta raqobatbardosh oʻtishiga ishonchi komil. Har ikki jamoa bir-birining kuchli va kuchsiz tomonlarini yaxshi bilishi uchrashuvning qiziqarli boʻlishini taʼminlaydi.

Cristiano RonaldoLuka ModricPortugaliyaXorvatiyaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan va Zlatan Ibrahimovic Virgil van Dijk transferi uchun harakat boshladiMilan va Zlatan Ibrahimovic Virgil van Dijk transferi uchun harakat boshladiBugun, 02:55Garri Keyn Angliyani qutqardi: Terri Anri va Zlatan Ibrahimovich hujumchiga tan berdiGarri Keyn Angliyani qutqardi: Terri Anri va Zlatan Ibrahimovich hujumchiga tan berdiBugun, 01:53Tottenxem rekord darajadagi transferni amalga oshirmoqda: Sandro Tonali London yoʻlidaTottenxem rekord darajadagi transferni amalga oshirmoqda: Sandro Tonali London yoʻlidaBugun, 01:40Harry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdiHarry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdiBugun, 01:33Zlatan Ibrahimovich Fransiyaning «qo‘rqinchli» uchligini atadiZlatan Ibrahimovich Fransiyaning «qo‘rqinchli» uchligini atadiBugun, 01:22Andres Iniesta: Lamine Yamal Ispaniyaga ikkinchi jahon chempionligini olib kelishi mumkinAndres Iniesta: Lamine Yamal Ispaniyaga ikkinchi jahon chempionligini olib kelishi mumkinBugun, 01:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi