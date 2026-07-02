Belgiya moʻjizasi: Youri Tielemans va Romelu Lukaku Senegalga qarshi oʻyinda qahramonlik koʻrsatdi

·43·Sport
Belgiya moʻjizasi: Youri Tielemans va Romelu Lukaku Senegalga qarshi oʻyinda qahramonlik koʻrsatdi

Jahon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasida boʻlib oʻtgan Belgiya va Senegal terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv futbol tarixidagi eng unutilmas qaytishlardan (kambek) biriga aylandi. Oʻyinning 85-daqiqasiga qadar ikki toʻp farqi bilan magʻlub boʻlayotgan "qizil iblislar" soʻnggi daqiqalarda iroda koʻrsatib, 3:2 hisobidagi gʻalabani qoʻlga kiritishdi va nimchorak final yoʻllanmasini naqd qilishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning birinchi boʻlimi toʻliqligicha Senegal ustunligida oʻtdi. Avvaliga Ismaila Sarrning zarbasi ustunga tegib qaytgan boʻlsa, koʻp oʻtmay Habib Diarra vaziyatdan unumli foydalanib, hisobni ochdi. Belgiya termasi birinchi boʻlimda Maxim De Cuyperning uzoq masofadan yoʻllagan zarbasidan tashqari raqib darvozasi oldida deyarli xavfli vaziyat yarata olmadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, belgiyaliklarning oʻyini uzoq vaqt davomida mutlaqo samarasiz koʻringan.

Kevin De Bruyne va Jeremy Dokuning kutilmagan almashtirilishi

Ikkinchi boʻlim boshida Belgiya bosh murabbiyi Rudi Garcia maydonga Romelu Lukaku tushirdi, biroq bu oʻzgarish ham dastlab samara bermadi. Aksincha, Ismaila Sarr Thibaut Courtois darvozasini ikkinchi bor ishgʻol qilib, hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi. Vaziyat ogʻirlashgach, murabbiy kutilmagan qarorga keldi: jamoa yetakchilari Kevin De Bruyne va Jeremy Doku zaxiraga olindi. Bu qaror koʻpchilikda hayrat uygʻotgan boʻlsa-da, yakunda jamoaning umumiy ruhini uygʻotishga xizmat qildi.

Oʻyin yakunlanishiga toʻrt daqiqa qolganida Romelu Lukaku Thomas Meunierning uzatmasini golga aylantirib, oradagi farqni qisqartirdi. Oradan bor-yoʻgʻi uch daqiqa oʻtib, Youri Tielemans Leandro Trossardning uzatmasidan soʻng muvozanatni tikladi. Bu qisqa vaqt ichida sodir boʻlgan voqealar Senegal terma jamoasini ruhan sindirib qoʻydi.

Ekstra-taymdagi hal qiluvchi penalti

Asosiy vaqt durang bilan yakunlangach, jamoalar qoʻshimcha boʻlimlarda ham ehtiyotkorlik bilan harakat qilishdi. Biroq ekstra-taymlarning soʻnggi soniyalarida Youri Tielemansga nisbatan ishlatilgan qoʻpollik VAR tizimi orqali oʻrganildi va hakam Senegal darvozasiga penalti belgiladi. Youri Tielemans nuqtadan adashmadi va Belgiyaning sensatsion gʻalabasini taʼminladi.

Ushbu gʻalaba Belgiya uchun nafaqat keyingi bosqich yoʻllanmasini, balki jamoaviy ruhning qanchalik kuchli ekanligini ham isbotladi. Magʻlubiyat yoqasidan qaytgan "qizil iblislar" endi pley-offning keyingi bosqichida oʻz yurishini davom ettiradi. Senegal esa oʻyinning katta qismida ustunlik qilganiga qaramay, soʻnggi daqiqalardagi diqqatni yoʻqotish qurboniga aylandi.

BelgiyaSenegalJahon ChempionatiYouri TielemansRomelu Lukaku
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belgiya Senegalni qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etib, chorak finalga chiqdiBelgiya Senegalni qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etib, chorak finalga chiqdiBugun, 03:51Milan va Zlatan Ibrahimovic Virgil van Dijk transferi uchun harakat boshladiMilan va Zlatan Ibrahimovic Virgil van Dijk transferi uchun harakat boshladiBugun, 02:55Roberto Martinez: Luka Modric va Cristiano Ronaldo jamoatchilik fikridan ustun turadiRoberto Martinez: Luka Modric va Cristiano Ronaldo jamoatchilik fikridan ustun turadiBugun, 02:54Garri Keyn Angliyani qutqardi: Terri Anri va Zlatan Ibrahimovich hujumchiga tan berdiGarri Keyn Angliyani qutqardi: Terri Anri va Zlatan Ibrahimovich hujumchiga tan berdiBugun, 01:53Tottenxem rekord darajadagi transferni amalga oshirmoqda: Sandro Tonali London yoʻlidaTottenxem rekord darajadagi transferni amalga oshirmoqda: Sandro Tonali London yoʻlidaBugun, 01:40Harry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdiHarry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdiBugun, 01:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi