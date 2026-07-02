Belgiya moʻjizasi: Youri Tielemans va Romelu Lukaku Senegalga qarshi oʻyinda qahramonlik koʻrsatdi
Jahon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasida boʻlib oʻtgan Belgiya va Senegal terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv futbol tarixidagi eng unutilmas qaytishlardan (kambek) biriga aylandi. Oʻyinning 85-daqiqasiga qadar ikki toʻp farqi bilan magʻlub boʻlayotgan "qizil iblislar" soʻnggi daqiqalarda iroda koʻrsatib, 3:2 hisobidagi gʻalabani qoʻlga kiritishdi va nimchorak final yoʻllanmasini naqd qilishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning birinchi boʻlimi toʻliqligicha Senegal ustunligida oʻtdi. Avvaliga Ismaila Sarrning zarbasi ustunga tegib qaytgan boʻlsa, koʻp oʻtmay Habib Diarra vaziyatdan unumli foydalanib, hisobni ochdi. Belgiya termasi birinchi boʻlimda Maxim De Cuyperning uzoq masofadan yoʻllagan zarbasidan tashqari raqib darvozasi oldida deyarli xavfli vaziyat yarata olmadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, belgiyaliklarning oʻyini uzoq vaqt davomida mutlaqo samarasiz koʻringan.
Kevin De Bruyne va Jeremy Dokuning kutilmagan almashtirilishiIkkinchi boʻlim boshida Belgiya bosh murabbiyi Rudi Garcia maydonga Romelu Lukaku tushirdi, biroq bu oʻzgarish ham dastlab samara bermadi. Aksincha, Ismaila Sarr Thibaut Courtois darvozasini ikkinchi bor ishgʻol qilib, hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi. Vaziyat ogʻirlashgach, murabbiy kutilmagan qarorga keldi: jamoa yetakchilari Kevin De Bruyne va Jeremy Doku zaxiraga olindi. Bu qaror koʻpchilikda hayrat uygʻotgan boʻlsa-da, yakunda jamoaning umumiy ruhini uygʻotishga xizmat qildi.
Oʻyin yakunlanishiga toʻrt daqiqa qolganida Romelu Lukaku Thomas Meunierning uzatmasini golga aylantirib, oradagi farqni qisqartirdi. Oradan bor-yoʻgʻi uch daqiqa oʻtib, Youri Tielemans Leandro Trossardning uzatmasidan soʻng muvozanatni tikladi. Bu qisqa vaqt ichida sodir boʻlgan voqealar Senegal terma jamoasini ruhan sindirib qoʻydi.
Ekstra-taymdagi hal qiluvchi penaltiAsosiy vaqt durang bilan yakunlangach, jamoalar qoʻshimcha boʻlimlarda ham ehtiyotkorlik bilan harakat qilishdi. Biroq ekstra-taymlarning soʻnggi soniyalarida Youri Tielemansga nisbatan ishlatilgan qoʻpollik VAR tizimi orqali oʻrganildi va hakam Senegal darvozasiga penalti belgiladi. Youri Tielemans nuqtadan adashmadi va Belgiyaning sensatsion gʻalabasini taʼminladi.
Ushbu gʻalaba Belgiya uchun nafaqat keyingi bosqich yoʻllanmasini, balki jamoaviy ruhning qanchalik kuchli ekanligini ham isbotladi. Magʻlubiyat yoqasidan qaytgan "qizil iblislar" endi pley-offning keyingi bosqichida oʻz yurishini davom ettiradi. Senegal esa oʻyinning katta qismida ustunlik qilganiga qaramay, soʻnggi daqiqalardagi diqqatni yoʻqotish qurboniga aylandi.
…