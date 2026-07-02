Robert Lewandowski Barselonani tark etib, MLS klubiga oʻtdi: Uning oilasida xavotir
Polsha terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Robert Lewandowski kutilmaganda Ispaniyaning Barselona jamoasini tark etib, AQSHning Chikago Fayr klubi bilan shartnoma imzoladi. Ushbu transfer nafaqat sport olamida, balki futbolchining oilasida ham katta aks-sado berdi. Erkin agent maqomida MLSga yoʻl olgan tajribali forvard Amerika klubi bilan 2027-28-yilgi mavsum yakuniga qadar moʻljallangan kelishuvga erishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Chikago Fayr rahbariyati ushbu transferni "Chikago sporti tarixidagi burilish nuqtasi" deb baholamoqda. Robert Lewandowski Barselona safida oʻtkazgan toʻrt mavsumi davomida 193 ta oʻyinda maydonga tushib, 120 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. U Kataloniya klubi bilan uch marta La Liga, bir marta Ispaniya kubogi va uch bor mamlakat Superkubogi sohibiga aylandi. Biroq, sportdagi bu muvaffaqiyatlar ortida oilaviy qiyinchiliklar va katta oʻzgarishlar turibdi.
Anna Lewandowskaning iqrori: "Men juda qoʻrqyapman"Futbolchining turmush oʻrtogʻi Anna Lewandowska ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ushbu koʻchib oʻtish borasida oʻzining samimiy va ogʻriqli fikrlari bilan boʻlishdi. Uning soʻzlariga koʻra, Barselona oila uchun shunchaki shahar emas, balki haqiqiy xavfsiz maskanga aylangan edi. Yangi mamlakat va mutlaqo boshqa muhitga moslashish zarurati taniqli sportchining rafiqasini jiddiy tashvishga solmoqda.
"Men uzoq vaqt nima deb yozish haqida oʻyladim. Shunchaki kulib tushgan suratni joylab, hammasi ajoyib deb aldashim mumkin edi, lekin bu haqiqat emas. Bizni Chikagoga koʻchish kabi ulkan oʻzgarish kutmoqda va men bundan juda qoʻrqyapman. Oxirgi haftalar men uchun hissiyotlar toʻlqiniga aylandi", — deb yozadi Anna Lewandowska oʻz postida.
Professional sportchi bilan hayot kechirishning qiyinchiliklari haqida gapirar ekan, Anna bu faqatgina chiroyli lahzalardan iborat emasligini taʼkidladi. Uning fikricha, yulduz futbolchining muvaffaqiyati ortida oila aʼzolarining, ayniqsa ayollarning ulkan qurbonliklari va murosaga kelishlari yotadi. Ikki nafar qiz farzandni tarbiyalayotgan oila uchun Ispaniyadagi barqaror hayotni tashlab, noldan boshlash oson kechmayapti.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Lewandowski kabi yuqori darajadagi yulduzlarning MLSga oʻtishi Amerika futboli nufuzini oshirishga xizmat qilsa-da, futbolchilarning shaxsiy hayotida adaptatsiya jarayoni murakkab kechishi mumkin. Robert Lewandowski rafiqasining bu qoʻrquvlariga qaramay, uni qoʻllab-quvvatlayotgani va ular bir jamoa ekanligini bildirdi. Endilikda polshalik toʻpurar Amerika maydonlarida oʻz mahoratini namoyish etishi kutilmoqda.
…