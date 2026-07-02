Robert Lewandowski Barselonani tark etib, MLS klubiga oʻtdi: Uning oilasida xavotir

·35·Sport
Robert Lewandowski Barselonani tark etib, MLS klubiga oʻtdi: Uning oilasida xavotir

Polsha terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Robert Lewandowski kutilmaganda Ispaniyaning Barselona jamoasini tark etib, AQSHning Chikago Fayr klubi bilan shartnoma imzoladi. Ushbu transfer nafaqat sport olamida, balki futbolchining oilasida ham katta aks-sado berdi. Erkin agent maqomida MLSga yoʻl olgan tajribali forvard Amerika klubi bilan 2027-28-yilgi mavsum yakuniga qadar moʻljallangan kelishuvga erishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Chikago Fayr rahbariyati ushbu transferni "Chikago sporti tarixidagi burilish nuqtasi" deb baholamoqda. Robert Lewandowski Barselona safida oʻtkazgan toʻrt mavsumi davomida 193 ta oʻyinda maydonga tushib, 120 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. U Kataloniya klubi bilan uch marta La Liga, bir marta Ispaniya kubogi va uch bor mamlakat Superkubogi sohibiga aylandi. Biroq, sportdagi bu muvaffaqiyatlar ortida oilaviy qiyinchiliklar va katta oʻzgarishlar turibdi.

Anna Lewandowskaning iqrori: "Men juda qoʻrqyapman"

Futbolchining turmush oʻrtogʻi Anna Lewandowska ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ushbu koʻchib oʻtish borasida oʻzining samimiy va ogʻriqli fikrlari bilan boʻlishdi. Uning soʻzlariga koʻra, Barselona oila uchun shunchaki shahar emas, balki haqiqiy xavfsiz maskanga aylangan edi. Yangi mamlakat va mutlaqo boshqa muhitga moslashish zarurati taniqli sportchining rafiqasini jiddiy tashvishga solmoqda.

"Men uzoq vaqt nima deb yozish haqida oʻyladim. Shunchaki kulib tushgan suratni joylab, hammasi ajoyib deb aldashim mumkin edi, lekin bu haqiqat emas. Bizni Chikagoga koʻchish kabi ulkan oʻzgarish kutmoqda va men bundan juda qoʻrqyapman. Oxirgi haftalar men uchun hissiyotlar toʻlqiniga aylandi", — deb yozadi Anna Lewandowska oʻz postida.

Professional sportchi bilan hayot kechirishning qiyinchiliklari haqida gapirar ekan, Anna bu faqatgina chiroyli lahzalardan iborat emasligini taʼkidladi. Uning fikricha, yulduz futbolchining muvaffaqiyati ortida oila aʼzolarining, ayniqsa ayollarning ulkan qurbonliklari va murosaga kelishlari yotadi. Ikki nafar qiz farzandni tarbiyalayotgan oila uchun Ispaniyadagi barqaror hayotni tashlab, noldan boshlash oson kechmayapti.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Lewandowski kabi yuqori darajadagi yulduzlarning MLSga oʻtishi Amerika futboli nufuzini oshirishga xizmat qilsa-da, futbolchilarning shaxsiy hayotida adaptatsiya jarayoni murakkab kechishi mumkin. Robert Lewandowski rafiqasining bu qoʻrquvlariga qaramay, uni qoʻllab-quvvatlayotgani va ular bir jamoa ekanligini bildirdi. Endilikda polshalik toʻpurar Amerika maydonlarida oʻz mahoratini namoyish etishi kutilmoqda.

Robert LewandowskiBarselonaMLSTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pap Geye Senegal terma jamoasiga keskin shart qo‘ydiPap Geye Senegal terma jamoasiga keskin shart qo‘ydiBugun, 10:57Martines Ronalduning «so‘nggi raqsi» haqida gapirdiMartines Ronalduning «so‘nggi raqsi» haqida gapirdiBugun, 10:44JCH-2026: nimchorak finalning besh juftligi ma’lum bo‘ldiJCH-2026: nimchorak finalning besh juftligi ma’lum bo‘ldiBugun, 10:32JCH-2026. AQSH Bosniya va Hersegovinani mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiJCH-2026. AQSH Bosniya va Hersegovinani mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiBugun, 10:25Belgiya moʻjizasi: Youri Tielemans va Romelu Lukaku Senegalga qarshi oʻyinda qahramonlik koʻrsatdiBelgiya moʻjizasi: Youri Tielemans va Romelu Lukaku Senegalga qarshi oʻyinda qahramonlik koʻrsatdiBugun, 03:54Belgiya Senegalni qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etib, chorak finalga chiqdiBelgiya Senegalni qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etib, chorak finalga chiqdiBugun, 03:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi