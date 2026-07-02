«Manchester Siti» yangi mavsumga tayyorgarlik rejasini e’lon qildi
«Manchester Siti» klubi 2026 yilgi Jahon chempionatida ishtirok etgan futbolchilarining qaytish muddati va yangi mavsumoldi tayyorgarlik dasturini rasman tasdiqladi. Jamoaning 46 yoshli yangi bosh murabbiyi Enso Mareska Xosep Gvardiolaning o‘n yillik buyuk davridan so‘ng ilk bor maydondagi mashg‘ulotlarni boshlash arafasida turibdi.
Murabbiylar shtabi ayni paytda Shimoliy Amerikada davom etayotgan mundial sababli futbolchilarning charchoq darajasini inobatga olib, ularni mashg‘ulotlarga bosqichma-bosqich qaytarish tizimini ishlab chiqmoqda.
«Manchester Siti»ning mavsumoldi tayyorgarlik dasturi:
BBC Sport jurnalisti Shamun Hafizning ma’lum qilishicha, jamoa a’zolari 20 iyul kunidan mashg‘ulotlarga kirishadi. Jahon chempionatida uzoqroq qolgan futbolchilarga esa qo‘shimcha ta’til beriladi.
Sana
Voqelik / Raqib
Manzil / Qo‘shimcha eslatma
20 iyul
Mavsumoldi mashg‘ulotlarning boshlanishi
Klub qarorgohi (Terma jamoadan qaytganlar uchun)
1 avgust
«Inter» (Italiya chempioni)
Gonkong / Janubiy Koreya (Osiyo turnesi)
Avgust boshi
«K-Liga yulduzlari» va «Atletiko Madrid»
Osiyo turnesi doirasidagi o‘rtoqlik uchrashuvlari
16 avgust
«Arsenal» (Angliya Superkubogi)
Janubiy Uels (Mavsumning ilk rasmiy bahsi)
Abduqodir Husanov uchun katta imkoniyat
O‘zbekiston terma jamoasi bilan guruh bosqichidayoq musobaqani tark etgan yosh himoyachi Abduqodir Husanov klub ixtiyoriga boshqa mundialchilarga qaraganda ancha erta yetib kelishi kutilmoqda.
JCHda chorak final va undan keyingi bosqichlarda ishtirok etadigan yetakchi futbolchilar katta ehtimol bilan Osiyo turnesini o‘tkazib yuborishadi. Bu esa Husanovga mavsumoldi yig‘inlarida to‘liq ishtirok etish va yangi bosh murabbiy Enso Mareska ko‘z o‘ngida o‘zining eng yaxshi jihatlarini ko‘rsatib, asosiy tarkibdan joy olish uchun ajoyib imkoniyat taqdim etadi.
Rodrining jarohati — Mareska uchun ilk jiddiy sinov
Yangi mavsum oldidan klubning sport direktori Ugo Viana va murabbiylar shtabi uchun murakkab jismoniy tayyorgarlik muammosi yuzaga keldi.
«Oltin to‘p» sohibi safdan chiqdi: Jamoaning yarim himoya yulduzi Rodri Jahon chempionatidan so‘ng olgan jarohati sababli zudlik bilan operatsiya qilinadi. Bu esa «Manchester Siti» yangi raqobatbardosh mavsumni o‘z yetakchisisiz boshlashga majbur bo‘lishini anglatadi.
Enso Mareska uchun yozgi tayyorgarlik davrida o‘z futbol falsafasini jamoaga singdirish va Rodrining o‘rnini to‘ldira oladigan taktik yechim topish eng birlamchi vazifaga aylanadi. 16 avgust kuni Angliyaning amaldagi chempioni «Arsenal»ga qarshi kechadigan Superkubok bahsi yangi murabbiy uchun dastlabki jiddiy imtihon bo‘ladi.
…