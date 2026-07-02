«Manchester Siti» yangi mavsumga tayyorgarlik rejasini e’lon qildi

·1·Sport
«Manchester Siti» yangi mavsumga tayyorgarlik rejasini e’lon qildi

«Manchester Siti» klubi 2026 yilgi Jahon chempionatida ishtirok etgan futbolchilarining qaytish muddati va yangi mavsumoldi tayyorgarlik dasturini rasman tasdiqladi. Jamoaning 46 yoshli yangi bosh murabbiyi Enso Mareska Xosep Gvardiolaning o‘n yillik buyuk davridan so‘ng ilk bor maydondagi mashg‘ulotlarni boshlash arafasida turibdi.

Murabbiylar shtabi ayni paytda Shimoliy Amerikada davom etayotgan mundial sababli futbolchilarning charchoq darajasini inobatga olib, ularni mashg‘ulotlarga bosqichma-bosqich qaytarish tizimini ishlab chiqmoqda.

«Manchester Siti»ning mavsumoldi tayyorgarlik dasturi:

BBC Sport jurnalisti Shamun Hafizning ma’lum qilishicha, jamoa a’zolari 20 iyul kunidan mashg‘ulotlarga kirishadi. Jahon chempionatida uzoqroq qolgan futbolchilarga esa qo‘shimcha ta’til beriladi.

Sana

Voqelik / Raqib

Manzil / Qo‘shimcha eslatma

20 iyul

Mavsumoldi mashg‘ulotlarning boshlanishi

Klub qarorgohi (Terma jamoadan qaytganlar uchun)

1 avgust

«Inter» (Italiya chempioni)

Gonkong / Janubiy Koreya (Osiyo turnesi)

Avgust boshi

«K-Liga yulduzlari» va «Atletiko Madrid»

Osiyo turnesi doirasidagi o‘rtoqlik uchrashuvlari

16 avgust

«Arsenal» (Angliya Superkubogi)

Janubiy Uels (Mavsumning ilk rasmiy bahsi)

Abduqodir Husanov uchun katta imkoniyat

O‘zbekiston terma jamoasi bilan guruh bosqichidayoq musobaqani tark etgan yosh himoyachi Abduqodir Husanov klub ixtiyoriga boshqa mundialchilarga qaraganda ancha erta yetib kelishi kutilmoqda.

JCHda chorak final va undan keyingi bosqichlarda ishtirok etadigan yetakchi futbolchilar katta ehtimol bilan Osiyo turnesini o‘tkazib yuborishadi. Bu esa Husanovga mavsumoldi yig‘inlarida to‘liq ishtirok etish va yangi bosh murabbiy Enso Mareska ko‘z o‘ngida o‘zining eng yaxshi jihatlarini ko‘rsatib, asosiy tarkibdan joy olish uchun ajoyib imkoniyat taqdim etadi.

Rodrining jarohati — Mareska uchun ilk jiddiy sinov

Yangi mavsum oldidan klubning sport direktori Ugo Viana va murabbiylar shtabi uchun murakkab jismoniy tayyorgarlik muammosi yuzaga keldi.

«Oltin to‘p» sohibi safdan chiqdi: Jamoaning yarim himoya yulduzi Rodri Jahon chempionatidan so‘ng olgan jarohati sababli zudlik bilan operatsiya qilinadi. Bu esa «Manchester Siti» yangi raqobatbardosh mavsumni o‘z yetakchisisiz boshlashga majbur bo‘lishini anglatadi.

Enso Mareska uchun yozgi tayyorgarlik davrida o‘z futbol falsafasini jamoaga singdirish va Rodrining o‘rnini to‘ldira oladigan taktik yechim topish eng birlamchi vazifaga aylanadi. 16 avgust kuni Angliyaning amaldagi chempioni «Arsenal»ga qarshi kechadigan Superkubok bahsi yangi murabbiy uchun dastlabki jiddiy imtihon bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Tomas Tuxel debyutida muammolar koʻzga tashlandiHarry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Tomas Tuxel debyutida muammolar koʻzga tashlandiBugun, 12:38Lionel Messi va Folarin Balogun: AQSH terma jamoasi hakamlarning qaroridan noroziLionel Messi va Folarin Balogun: AQSH terma jamoasi hakamlarning qaroridan noroziBugun, 12:37Mergen Orazov O‘zbekistonning JCH-2026 dagi tarixiy yurishi haqida gapirdiMergen Orazov O‘zbekistonning JCH-2026 dagi tarixiy yurishi haqida gapirdiBugun, 12:37Robert Lewandowski Barselonani tark etib, MLS klubiga oʻtdi: Uning oilasida xavotirRobert Lewandowski Barselonani tark etib, MLS klubiga oʻtdi: Uning oilasida xavotirBugun, 11:54Pap Geye Senegal terma jamoasiga keskin shart qo‘ydiPap Geye Senegal terma jamoasiga keskin shart qo‘ydiBugun, 10:57Martines Ronalduning «so‘nggi raqsi» haqida gapirdiMartines Ronalduning «so‘nggi raqsi» haqida gapirdiBugun, 10:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi