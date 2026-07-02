Lucy Bronze Chelsi bilan shartnomasini uzaytirdi: London klubida muhim qaror

·27·Sport
Lucy Bronze Chelsi bilan shartnomasini uzaytirdi: London klubida muhim qaror

Angliya ayollar terma jamoasining tajribali himoyachisi Lucy Bronze Londonning Chelsi klubi bilan amaldagi shartnomasini uzaytirishga qaror qildi. Ushbu kelishuv klubning yozgi transfer oynasidagi noaniqliklar fonida muxlislar uchun kutilgan xushxabar boʻldi. Yangi bitimga koʻra, tajribali futbolchi yana bir mavsum davomida "koʻklar" sharafini himoya qiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bronze 2024-yilda London klubiga kelib qoʻshilganida ikki yillik shartnoma imzolagan edi. Uning avvalgi kelishuvi shu yilning yozida yakuniga yetishi kerak edi, biroq jamoa rahbariyati va bosh murabbiy Sonia Bompastor futbolchining tajribasini saqlab qolishni lozim topdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, yangi shartnoma rasman payshanba kuni, avvalgi bitim muddati tugashidan ikki kun oʻtib eʼlon qilingan.

Sobiq Barselona va Lion yulduzi Chelsi tarkibida nafaqat oʻng qanot himoyasida, balki markaziy himoyada ham oʻzining universalligini namoyish etib kelmoqda. Avstraliyalik Ellie Carpenter jamoaga kelgach, raqobat kuchaygan boʻlsa-da, Bronze oʻzining asosiy tarkibdagi oʻrnini saqlab qoldi. Futbolchining oʻzi ushbu qaroridan mamnunligini bildirib, klubning Stamford Bridge stadioniga koʻchib oʻtishi va yangi marralar sari intilayotgani uni ruhlantirayotganini taʼkidladi.

Transfer bozoridagi qiyinchiliklar

Lucy Bronze bilan shartnoma uzaytirilishi Chelsi uchun juda muhim edi, chunki klub ayni damda transfer bozorida jiddiy toʻsiqlarga duch kelmoqda. Jamoani Sam Kerr va Catarina Macario kabi yetakchi hujumchilar tark etganidan soʻng, hujum chizigʻini kuchaytirish asosiy vazifaga aylangan. Biroq, koʻzlangan maqsadlarga erishish oson kechmayapti.

Dastlab, Manchester Siti hujumchisi Khadija Shaw bilan muzokaralar olib borilgan edi, biroq Yamayka terma jamoasi aʼzosi oʻz klubida qolishni afzal koʻrdi. Shundan soʻng, Chelsi shvetsiyalik 19 yoshli iqtidor Felicia Schroder uchun rekord darajadagi mablagʻ taklif qildi, ammo yosh yulduz yakunda Real Madrid bilan shartnoma imzoladi.

Shuningdek, Barselona bilan xayrlashgan Salma Paralluelo ham London klubining taklifini rad etdi. Maʼlumotlarga koʻra, 22 yoshli futbolchining maosh borasidagi talablari (yiliga 1 million funt sterlingdan ortiq) Chelsi rahbariyatini qoniqtirmagan. Ayni damda Paralluelo uchun Arsenal, PSJ va Lion kabi grandlar kurash olib bormoqda.

Chelsi muxlislari endilikda jamoaning boshqa aʼzolari — Hannah Hampton va Aggie Beever-Jones taqdiri bilan bogʻliq yangiliklarni kutishmoqda. Mazkur futbolchilarning ham shartnomalari yakuniga yetib bormoqda va klub ularni saqlab qolish uchun harakat qilishi kutilmoqda. Bronze kabi tajribali oʻyinchining qolishi jamoa ichidagi muhitni barqarorlashtirishga yordam beradi.

ChelsiLucy BronzeAyollar FutboliTransferAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkinArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkinBugun, 17:03Joze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radiJoze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radiBugun, 17:00Tibo Kurtua Belgiya milliy jamoasi kambekining "asosiy siri"ni aytdiTibo Kurtua Belgiya milliy jamoasi kambekining "asosiy siri"ni aytdiBugun, 16:54Zlatko Dalich Portugaliyaning eng xavfli jihatini aytdiZlatko Dalich Portugaliyaning eng xavfli jihatini aytdiBugun, 16:50Vitinya Xorvatiyaga qarshi o‘yin oldidan muxlislarga murojaat qildiVitinya Xorvatiyaga qarshi o‘yin oldidan muxlislarga murojaat qildiBugun, 16:48Thierry Henry Angliya terma jamoasini ogohlantirdi: Harry Kane har doim ham qutqara olmaydiThierry Henry Angliya terma jamoasini ogohlantirdi: Harry Kane har doim ham qutqara olmaydiBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi