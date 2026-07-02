Lucy Bronze Chelsi bilan shartnomasini uzaytirdi: London klubida muhim qaror
Angliya ayollar terma jamoasining tajribali himoyachisi Lucy Bronze Londonning Chelsi klubi bilan amaldagi shartnomasini uzaytirishga qaror qildi. Ushbu kelishuv klubning yozgi transfer oynasidagi noaniqliklar fonida muxlislar uchun kutilgan xushxabar boʻldi. Yangi bitimga koʻra, tajribali futbolchi yana bir mavsum davomida "koʻklar" sharafini himoya qiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bronze 2024-yilda London klubiga kelib qoʻshilganida ikki yillik shartnoma imzolagan edi. Uning avvalgi kelishuvi shu yilning yozida yakuniga yetishi kerak edi, biroq jamoa rahbariyati va bosh murabbiy Sonia Bompastor futbolchining tajribasini saqlab qolishni lozim topdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, yangi shartnoma rasman payshanba kuni, avvalgi bitim muddati tugashidan ikki kun oʻtib eʼlon qilingan.
Sobiq Barselona va Lion yulduzi Chelsi tarkibida nafaqat oʻng qanot himoyasida, balki markaziy himoyada ham oʻzining universalligini namoyish etib kelmoqda. Avstraliyalik Ellie Carpenter jamoaga kelgach, raqobat kuchaygan boʻlsa-da, Bronze oʻzining asosiy tarkibdagi oʻrnini saqlab qoldi. Futbolchining oʻzi ushbu qaroridan mamnunligini bildirib, klubning Stamford Bridge stadioniga koʻchib oʻtishi va yangi marralar sari intilayotgani uni ruhlantirayotganini taʼkidladi.
Transfer bozoridagi qiyinchiliklarLucy Bronze bilan shartnoma uzaytirilishi Chelsi uchun juda muhim edi, chunki klub ayni damda transfer bozorida jiddiy toʻsiqlarga duch kelmoqda. Jamoani Sam Kerr va Catarina Macario kabi yetakchi hujumchilar tark etganidan soʻng, hujum chizigʻini kuchaytirish asosiy vazifaga aylangan. Biroq, koʻzlangan maqsadlarga erishish oson kechmayapti.
Dastlab, Manchester Siti hujumchisi Khadija Shaw bilan muzokaralar olib borilgan edi, biroq Yamayka terma jamoasi aʼzosi oʻz klubida qolishni afzal koʻrdi. Shundan soʻng, Chelsi shvetsiyalik 19 yoshli iqtidor Felicia Schroder uchun rekord darajadagi mablagʻ taklif qildi, ammo yosh yulduz yakunda Real Madrid bilan shartnoma imzoladi.
Shuningdek, Barselona bilan xayrlashgan Salma Paralluelo ham London klubining taklifini rad etdi. Maʼlumotlarga koʻra, 22 yoshli futbolchining maosh borasidagi talablari (yiliga 1 million funt sterlingdan ortiq) Chelsi rahbariyatini qoniqtirmagan. Ayni damda Paralluelo uchun Arsenal, PSJ va Lion kabi grandlar kurash olib bormoqda.
Chelsi muxlislari endilikda jamoaning boshqa aʼzolari — Hannah Hampton va Aggie Beever-Jones taqdiri bilan bogʻliq yangiliklarni kutishmoqda. Mazkur futbolchilarning ham shartnomalari yakuniga yetib bormoqda va klub ularni saqlab qolish uchun harakat qilishi kutilmoqda. Bronze kabi tajribali oʻyinchining qolishi jamoa ichidagi muhitni barqarorlashtirishga yordam beradi.
…