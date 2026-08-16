João Cancelo Barselona safida tarixiy natijani qayd etishi mumkin
João Cancelo 'Barselona' safiga qaytish uchun jiddiy harakat qilmoqda va transfer amalga oshsa, klubdagi uchinchi alohida davrini boshlaydi. Portugaliyalik himoyachi hozirda Al-Hilal bilan shartnoma asosida bo'lsa-da, Kataloniyaga qaytish istagini qat'iy bildirgan. Bunday holat jahon futbolida juda kam uchraydi va transfer amalga oshsa, Cancelo 'Barselona' tarixidagi kam sonli uch martalik qaytishlardan biriga muallif bo'ladi.
Portugaliyalik tajribali himoyachi João Cancelo oʻzining „Barselona“ safiga yana bir bor qaytish niyatini amalga oshirish uchun jiddiy harakat qilmoqda. Soʻnggi soatlardagi maʼlumotlarga koʻra, futbolchining Kataloniya klubiga oʻtish ehtimoli ortib bormoqda va bu transfer nafaqat jamoa, balki butun futbol tarixi uchun oʻziga xos noyob voqea boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, agar ushbu transfer amalga oshsa, bu João Canceloning „Barselona“ tarkibidagi uchinchi alohida davri boʻladi. Yozgi tanaffusda himoyachi vaqtincha oʻzining amaldagi klubi boʻlmish Saudiya Arabistonining Al-Hilal safiga qaytishga majbur boʻlgan edi, biroq uning Ispaniyaga intilishi soʻnggi kunlarda yanada kuchaygan.
Kataloniya klubi tarixidagi kamyob holatlar„Barselona“ oʻz tarixida ilgari jamoani tark etib, keyinchalik qaytib kelgan koʻplab mashhur futbolchilarni koʻrgan, biroq ularning aksariyati faqat ikki marta klub sharafini himoya qilgan xolos. Masalan, afsonaviy Hristo Stoychkov 1995-yilda Parma safiga oʻtib, 1996-yilda yana Kataloniyaga qaytgan edi. Shuningdek, Dani Alves ham San-Paulu bilan shartnomasini bekor qilib, 2021/22 yilgi mavsumning ikkinchi yarmida Kamp Nou maydonlariga qaytgan.
Bunday futbolchilar qatoriga Ivan de la Penya ham kiradi. U 1998-yilda Lasio jamoasiga qoʻshilib, 2000/01-yilgi mavsumda „Barselona“ga ijara asosida qaytib kelgan. Akademiya tarbiyalanuvchilari boʻlgan Erik Garsiya, Jerar Pike va Jordi Alba ham turli yillarda klubni tark etib, keyinchalik professional darajada ona jamoasiga qaytishgan.
Jahon futbolidagi oʻxshash misollarBir jamoa safida uch marta toʻp tepish holatlari jahon futbolida juda kam uchraydigan hodisa sanaladi. Bunday qiziqarli voqeliklar sirasiga quyidagi taniqli futbolchilarning faoliyatini kiritish mumkin:
- Karlos Teves — Bokasi Xuniors
- Adriano Leyte — Flamengo
- Nuri Shahin — Borussiya Dortmund
…