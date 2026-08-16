João Cancelo Barselona safida tarixiy natijani qayd etishi mumkin

·20·Sport
João Cancelo Barselona safida tarixiy natijani qayd etishi mumkin
Qisqacha

João Cancelo 'Barselona' safiga qaytish uchun jiddiy harakat qilmoqda va transfer amalga oshsa, klubdagi uchinchi alohida davrini boshlaydi. Portugaliyalik himoyachi hozirda Al-Hilal bilan shartnoma asosida bo'lsa-da, Kataloniyaga qaytish istagini qat'iy bildirgan. Bunday holat jahon futbolida juda kam uchraydi va transfer amalga oshsa, Cancelo 'Barselona' tarixidagi kam sonli uch martalik qaytishlardan biriga muallif bo'ladi.

Portugaliyalik tajribali himoyachi João Cancelo oʻzining „Barselona“ safiga yana bir bor qaytish niyatini amalga oshirish uchun jiddiy harakat qilmoqda. Soʻnggi soatlardagi maʼlumotlarga koʻra, futbolchining Kataloniya klubiga oʻtish ehtimoli ortib bormoqda va bu transfer nafaqat jamoa, balki butun futbol tarixi uchun oʻziga xos noyob voqea boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, agar ushbu transfer amalga oshsa, bu João Canceloning „Barselona“ tarkibidagi uchinchi alohida davri boʻladi. Yozgi tanaffusda himoyachi vaqtincha oʻzining amaldagi klubi boʻlmish Saudiya Arabistonining Al-Hilal safiga qaytishga majbur boʻlgan edi, biroq uning Ispaniyaga intilishi soʻnggi kunlarda yanada kuchaygan.

Kataloniya klubi tarixidagi kamyob holatlar

„Barselona“ oʻz tarixida ilgari jamoani tark etib, keyinchalik qaytib kelgan koʻplab mashhur futbolchilarni koʻrgan, biroq ularning aksariyati faqat ikki marta klub sharafini himoya qilgan xolos. Masalan, afsonaviy Hristo Stoychkov 1995-yilda Parma safiga oʻtib, 1996-yilda yana Kataloniyaga qaytgan edi. Shuningdek, Dani Alves ham San-Paulu bilan shartnomasini bekor qilib, 2021/22 yilgi mavsumning ikkinchi yarmida Kamp Nou maydonlariga qaytgan.

Bunday futbolchilar qatoriga Ivan de la Penya ham kiradi. U 1998-yilda Lasio jamoasiga qoʻshilib, 2000/01-yilgi mavsumda „Barselona“ga ijara asosida qaytib kelgan. Akademiya tarbiyalanuvchilari boʻlgan Erik Garsiya, Jerar Pike va Jordi Alba ham turli yillarda klubni tark etib, keyinchalik professional darajada ona jamoasiga qaytishgan.

Jahon futbolidagi oʻxshash misollar

Bir jamoa safida uch marta toʻp tepish holatlari jahon futbolida juda kam uchraydigan hodisa sanaladi. Bunday qiziqarli voqeliklar sirasiga quyidagi taniqli futbolchilarning faoliyatini kiritish mumkin:

  • Karlos Teves — Bokasi Xuniors
  • Adriano Leyte — Flamengo
  • Nuri Shahin — Borussiya Dortmund
Hozirgi kunda João Cancelo Al-Hilal bilan bogʻliq shartnoma shartlariga qaramay, Kataloniyaga qaytish borasida qatʼiy qarorga kelgan. Agar ushbu transfer muvaffaqiyatli yakunlansa, portugaliyalik himoyachi klub tarixida oʻziga xos sahifa ochib, kam sonli uch martalik qaytishlar rekordchisiga aylanishi mumkin.

João CanceloBarselonaTransferLa LigaAl-Hilal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Burilish nuqtasi: Habib Maxachevni mag‘lubiyat xavfidan qanday qutqarib qoldi?Burilish nuqtasi: Habib Maxachevni mag‘lubiyat xavfidan qanday qutqarib qoldi?Bugun, 21:38Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!Bugun, 21:26Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Bugun, 21:23«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdi«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdiBugun, 21:18Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Bugun, 21:16Christos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiChristos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiBugun, 21:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha