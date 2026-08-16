Shomurodov va Fayzullayev ilk turdayoq asosiy tarkibda o‘ynaydi

·31·Sport
Shomurodov va Fayzullayev ilk turdayoq asosiy tarkibda o‘ynaydi
Qisqacha

Turkiya Superligasi 1-turida Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev «Bashakshehir»ning asosiy tarkibida maydonga tushadi. Istanbul klubi 16 avgust kuni o'z maydonida «Kojaelispor»ni qabul qiladi. Uchrashuv «Fatih Terim Stadium» stadionida Toshkent vaqti bilan 21:00 da boshlanadi. «Bashakshehir» yangi mavsumni g'alaba bilan boshlashni maqsad qilgan.

Turkiya Superligasining yangi mavsumi 1-turi o‘zbekistonlik futbol muxlislari uchun katta qiziqish va hayajon bilan start olmoqda. Istanbulning nufuzli «Bashakshehir» klubi o‘z maydonida «Kojaelispor» jamoasini qabul qiladi.

Ushbu bellashuvda O‘zbekiston milliy terma jamoasining ikki yetakchisi — hujumchi Eldor Shomurodov hamda yarimhimoyachi Abbosbek Fayzullayev ilk daqiqalardan asosiy tarkibda maydonga tushadi.

«Fotih Terim» stadionida o‘zbek dueti

Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da start oladigan uchrashuv oldidan istanbulliklar murabbiylar shtabi asosiy 11 talikni rasman e’lon qildi:

  • Hujum va yarimhimoyada yetakchilar: O‘tgan mavsum Superliganing bosh to‘purarlaridan biri bo‘lgan Eldor Shomurodov hamda chaqqon va ijodkor yarimhimoyachi Abbosbek Fayzullayev klubning hujum chizig‘ini shakllantirmoqda;

  • Maydon va raqib: Bellashuv «Fatih Terim Stadium» arenasida bo‘lib o‘tadi va unda «Bashakshehir» yangi mavsumni g‘alaba bilan boshlashni maqsad qilgan.

Uchrashuv tafsilotlari va tarkiblar

  • Turkiya Superligasi. 1-tur

  • Bashakshehir — Kojaelispor

  • O‘yin vaqti va joyi: 16 avgust, «Fatih Terim Stadium»

  • «Bashakshehir» asosiy tarkibi: Muhammed, Umar Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Eldor SHOMURODOV, Abbosbek FAYZULLAYEV, Bertug.

Shomurodov va Fayzullayev ilk turdayoq asosiy tarkibda o‘ynaydi

O‘zbekistonlik legionerlarning Turkiya chempionatidagi o‘zaro tandemi yangi mavsumda «Bashakshehir»ning eng asosiy kuchlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevBaşakşehirKocaelisporFatih Terim Stadium
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Burilish nuqtasi: Habib Maxachevni mag‘lubiyat xavfidan qanday qutqarib qoldi?Burilish nuqtasi: Habib Maxachevni mag‘lubiyat xavfidan qanday qutqarib qoldi?Bugun, 21:38Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!Bugun, 21:26Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Bugun, 21:23«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdi«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdiBugun, 21:18Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Bugun, 21:16Christos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiChristos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiBugun, 21:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha