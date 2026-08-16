Shomurodov va Fayzullayev ilk turdayoq asosiy tarkibda o‘ynaydi
Turkiya Superligasi 1-turida Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev «Bashakshehir»ning asosiy tarkibida maydonga tushadi. Istanbul klubi 16 avgust kuni o'z maydonida «Kojaelispor»ni qabul qiladi. Uchrashuv «Fatih Terim Stadium» stadionida Toshkent vaqti bilan 21:00 da boshlanadi. «Bashakshehir» yangi mavsumni g'alaba bilan boshlashni maqsad qilgan.
Turkiya Superligasining yangi mavsumi 1-turi o‘zbekistonlik futbol muxlislari uchun katta qiziqish va hayajon bilan start olmoqda. Istanbulning nufuzli «Bashakshehir» klubi o‘z maydonida «Kojaelispor» jamoasini qabul qiladi.
Ushbu bellashuvda O‘zbekiston milliy terma jamoasining ikki yetakchisi — hujumchi Eldor Shomurodov hamda yarimhimoyachi Abbosbek Fayzullayev ilk daqiqalardan asosiy tarkibda maydonga tushadi.
«Fotih Terim» stadionida o‘zbek dueti
Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da start oladigan uchrashuv oldidan istanbulliklar murabbiylar shtabi asosiy 11 talikni rasman e’lon qildi:
Hujum va yarimhimoyada yetakchilar: O‘tgan mavsum Superliganing bosh to‘purarlaridan biri bo‘lgan Eldor Shomurodov hamda chaqqon va ijodkor yarimhimoyachi Abbosbek Fayzullayev klubning hujum chizig‘ini shakllantirmoqda;
Maydon va raqib: Bellashuv «Fatih Terim Stadium» arenasida bo‘lib o‘tadi va unda «Bashakshehir» yangi mavsumni g‘alaba bilan boshlashni maqsad qilgan.
Uchrashuv tafsilotlari va tarkiblar
Turkiya Superligasi. 1-tur
Bashakshehir — Kojaelispor
O‘yin vaqti va joyi: 16 avgust, «Fatih Terim Stadium»
«Bashakshehir» asosiy tarkibi: Muhammed, Umar Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Eldor SHOMURODOV, Abbosbek FAYZULLAYEV, Bertug.
O‘zbekistonlik legionerlarning Turkiya chempionatidagi o‘zaro tandemi yangi mavsumda «Bashakshehir»ning eng asosiy kuchlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…