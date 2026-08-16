Butsalarni mixga iladimi? Ronaldu futboldan keyingi hayoti haqida gapirdi
41 yoshli Krishtianu Ronaldu ushbu mavsum futboldagi so'nggi yili bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. U faoliyatini yakunlagach, ortidan ajoyib meros qoldirishni xohlashini aytdi. Ronaldu futboldan keyin oilasi bilan sayohat qilish, hayotdan zavq olish va padel bilan shug'ullanishni rejalashtirmoqda. U shuningdek, o'zi va jamoalari erishgan tarixiy g'alabalardan faxrlanib yashashda davom etishini bildirdi.
Jahon futboli tarixidagi eng buyuk yulduzlardan biri, millionlab muxlislar kumiri Krishtianu Ronaldu sportdagi faoliyatining yakuniy nuqtasi yaqinlashayotgani haqida muhim bayonot bilan chiqdi.
41 yoshli portugaliyalik yulduz dunyoga mashhur «Vogue» jurnaliga bergan maxsus intervyusida ushbu mavsum uning yashil maydonlardagi so‘nggi yili bo‘lishi mumkinligini ochiq ma’lum qildi.
«Ortimdan ajoyib meros qoldirishni xohlayman»
Ronaldu faoliyatini yakunlash borasidagi o‘y-xayollari va qoldirayotgan izi haqida to‘xtalib, quyidagi samimiy fikrlarni bildirdi:
«Ehtimol, bu mavsum futboldagi so‘nggi yilim bo‘lar va men ortimdan ajoyib meros qoldirishni xohlayman. Futbol hayotingizda juda katta bo‘shliq qoldiradi. Shu sababli bundan keyin vaqtimizni boshqacha tarzda o‘tkazishimizga to‘g‘ri keladi».
Buyuk faoliyatdan keyingi hayot: Sayohatlar va padel sporti
Krishtianu professional futboldan ketganidan so‘ng qanday mashg‘ulotlar bilan band bo‘lishni rejalashtirayotganini ham yashirib o‘tirmadi:
Hayotdan zavq olish va sayohatlar: Futbolchi ko‘proq dam olish, oilasi bilan dunyo bo‘ylab sayohat qilish va hayot lazzatini his etishni maqsad qilgan;
Padel va sevimli mashg‘ulotlar: Ronaldu o‘zi juda yaxshi ko‘radigan padel (raketali sport turi) o‘yinlarini tomosha qilish va shaxsan shug‘ullanishni davom ettirishini ta’kidladi;
Erishilgan yutuqlar qadri: Sportchi shu kunga qadar o‘zi va jamoalari erishgan buyuk tarixiy g‘alabalardan g‘ururlanib, ularning zavqi bilan yashashda davom etishini qo‘shimcha qildi.
Agar portugaliyalik to‘purar mavsum yakunida butsalarini mixga ilsa, bu jahon futboli tarixidagi butun boshli ulkan va yorqin eraning yakunlanishi bo‘ladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…