Butsalarni mixga iladimi? Ronaldu futboldan keyingi hayoti haqida gapirdi

·17·Sport
Butsalarni mixga iladimi? Ronaldu futboldan keyingi hayoti haqida gapirdi
Qisqacha

41 yoshli Krishtianu Ronaldu ushbu mavsum futboldagi so'nggi yili bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. U faoliyatini yakunlagach, ortidan ajoyib meros qoldirishni xohlashini aytdi. Ronaldu futboldan keyin oilasi bilan sayohat qilish, hayotdan zavq olish va padel bilan shug'ullanishni rejalashtirmoqda. U shuningdek, o'zi va jamoalari erishgan tarixiy g'alabalardan faxrlanib yashashda davom etishini bildirdi.

Jahon futboli tarixidagi eng buyuk yulduzlardan biri, millionlab muxlislar kumiri Krishtianu Ronaldu sportdagi faoliyatining yakuniy nuqtasi yaqinlashayotgani haqida muhim bayonot bilan chiqdi.

41 yoshli portugaliyalik yulduz dunyoga mashhur «Vogue» jurnaliga bergan maxsus intervyusida ushbu mavsum uning yashil maydonlardagi so‘nggi yili bo‘lishi mumkinligini ochiq ma’lum qildi.

«Ortimdan ajoyib meros qoldirishni xohlayman»

Ronaldu faoliyatini yakunlash borasidagi o‘y-xayollari va qoldirayotgan izi haqida to‘xtalib, quyidagi samimiy fikrlarni bildirdi:

«Ehtimol, bu mavsum futboldagi so‘nggi yilim bo‘lar va men ortimdan ajoyib meros qoldirishni xohlayman. Futbol hayotingizda juda katta bo‘shliq qoldiradi. Shu sababli bundan keyin vaqtimizni boshqacha tarzda o‘tkazishimizga to‘g‘ri keladi».

Buyuk faoliyatdan keyingi hayot: Sayohatlar va padel sporti

Krishtianu professional futboldan ketganidan so‘ng qanday mashg‘ulotlar bilan band bo‘lishni rejalashtirayotganini ham yashirib o‘tirmadi:

  • Hayotdan zavq olish va sayohatlar: Futbolchi ko‘proq dam olish, oilasi bilan dunyo bo‘ylab sayohat qilish va hayot lazzatini his etishni maqsad qilgan;

  • Padel va sevimli mashg‘ulotlar: Ronaldu o‘zi juda yaxshi ko‘radigan padel (raketali sport turi) o‘yinlarini tomosha qilish va shaxsan shug‘ullanishni davom ettirishini ta’kidladi;

  • Erishilgan yutuqlar qadri: Sportchi shu kunga qadar o‘zi va jamoalari erishgan buyuk tarixiy g‘alabalardan g‘ururlanib, ularning zavqi bilan yashashda davom etishini qo‘shimcha qildi.

Agar portugaliyalik to‘purar mavsum yakunida butsalarini mixga ilsa, bu jahon futboli tarixidagi butun boshli ulkan va yorqin eraning yakunlanishi bo‘ladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Cristiano RonaldoVogueTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Burilish nuqtasi: Habib Maxachevni mag‘lubiyat xavfidan qanday qutqarib qoldi?Burilish nuqtasi: Habib Maxachevni mag‘lubiyat xavfidan qanday qutqarib qoldi?Bugun, 21:38Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!Bugun, 21:26Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Bugun, 21:23«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdi«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdiBugun, 21:18Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Bugun, 21:16Christos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiChristos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiBugun, 21:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha