«Siti» tor-mor etildi: Mareska debyutda yutqazdi, «Arsenal» 18-bor kubok sohibi!
«Arsenal» «Manchester Siti»ni 3:0 hisobida mag'lub etib, Angliya Superkubogini o'z tarixida 18-bor qo'lga kiritdi. Gollarni 1-daqiqada Rikkardo Kalafiori, 28-daqiqada Kay Haverts va 48-daqiqada Martin Edegor kiritdi. O'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida 90 daqiqa to'liq harakat qildi. Enso Mareskaning «Manchester Siti» bosh murabbiyi sifatidagi ilk rasmiy uchrashuvi mag'lubiyat bilan yakunlandi.
Angliyada yangi futbol mavsumi an’anaviy ravishda mamlakat Superkubogi (FA Community Shield) uchun kechgan markaziy to‘qnashuv bilan start oldi. Londondagi muhtasham «Uembli» stadionida APL chempioni «Arsenal» hamda Angliya kubogi sohibi «Manchester Siti» jamoalari o‘zaro kuch sinashdi.
Shiddatli va keskin kechgan bahsda Mikel Arteta shogirdlari raqib darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib, 3:0 hisobida yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi hamda o‘z tarixida 18-bor Angliya Superkubogi sohibiga aylandi.
1-daqiqadagi tezkor gol va «shaharliklar» darvozasiga 3 ta to‘p
Uchrashuv «to‘pchilar»ning kutilmagan va chaqqon hujumi bilan boshlandi:
Tezkor zarba: Bahsning 1-daqiqasidayoq himoyachi Rikkardo Kalafiori hisobni ochib, «Manchester Siti»ni shok holatiga tushirib qo‘ydi;
Farqning oshishi: 28-daqiqada germaniyalik hujumchi Kay Haverts ikkinchi golga mualliflik qildi va jamoalarni tanaffusga 2:0 hisobida olib chiqdi;
Yakuniy nuqta: Ikkinchi bo‘lim boshida, 48-daqiqada jamoa sardori Martin Edegor manchesterliklar darvozasini ishg‘ol etib, bahs taqdirini amalda hal qildi (3:0).
Husanov 90 daqiqa harakat qildi, Mareska debyutda yutqazdi
Ushbu bellashuv o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun ayniqsa katta qiziqish uyg‘otdi:
Abduqodir Husanov to‘liq maydonda: O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov «Manchester Siti»ning markaziy himoya chizig‘ida Ruben Diash va Yoshko Gvardiol bilan birga dastlabki daqiqalardan boshlab hakamning yakuniy hushtagiga qadar 90 daqiqa to‘liq harakat qildi;
Mareska uchun omadsiz start: «Manchester Siti»ning yangi bosh murabbiyi Enso Mareskaning jamoa boshqaruvidagi ilk rasmiy debyut uchrashuvi muvaffaqiyatsiz yakun topdi.
Angliya Superkubogi. Final
«Arsenal» — «Manchester Siti» — 3:0
16 avgust, «Uembli» stadioni
Gollar: Kalafiori (1), Haverts (28), Edegor (48).
«Arsenal»: Rayya, Uayt, Moskera, Gabriel, Kalafiori (Hinkapi, 60), Gimaraes (Rays, 46), Lyuis-Skelli (Subimendi, 75), Madueke (Saka, 60), Edegor (Eze, 84), Solis, Haverts (Gokeresh, 75).
«Manchester Siti»: Donnarumma, Husanov, Diash, Gvardiol, O'Rayli (Gehi, 54), Anderson (Lyuis, 60), Kovachich (Niko, 79), Semenyo, Foden (Sherki, 60), Doku (Grilish, 46), Holand (Marmush, 54).
Ogohlantirishlar: Foden (24), Kalafiori (38), Gvardiol (53), Edegor (84).
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…