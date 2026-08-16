«Siti» tor-mor etildi: Mareska debyutda yutqazdi, «Arsenal» 18-bor kubok sohibi!

·32·Sport
«Siti» tor-mor etildi: Mareska debyutda yutqazdi, «Arsenal» 18-bor kubok sohibi!
Qisqacha

«Arsenal» «Manchester Siti»ni 3:0 hisobida mag'lub etib, Angliya Superkubogini o'z tarixida 18-bor qo'lga kiritdi. Gollarni 1-daqiqada Rikkardo Kalafiori, 28-daqiqada Kay Haverts va 48-daqiqada Martin Edegor kiritdi. O'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida 90 daqiqa to'liq harakat qildi. Enso Mareskaning «Manchester Siti» bosh murabbiyi sifatidagi ilk rasmiy uchrashuvi mag'lubiyat bilan yakunlandi.

Angliyada yangi futbol mavsumi an’anaviy ravishda mamlakat Superkubogi (FA Community Shield) uchun kechgan markaziy to‘qnashuv bilan start oldi. Londondagi muhtasham «Uembli» stadionida APL chempioni «Arsenal» hamda Angliya kubogi sohibi «Manchester Siti» jamoalari o‘zaro kuch sinashdi.

Shiddatli va keskin kechgan bahsda Mikel Arteta shogirdlari raqib darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib, 3:0 hisobida yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi hamda o‘z tarixida 18-bor Angliya Superkubogi sohibiga aylandi.

1-daqiqadagi tezkor gol va «shaharliklar» darvozasiga 3 ta to‘p

Uchrashuv «to‘pchilar»ning kutilmagan va chaqqon hujumi bilan boshlandi:

  • Tezkor zarba: Bahsning 1-daqiqasidayoq himoyachi Rikkardo Kalafiori hisobni ochib, «Manchester Siti»ni shok holatiga tushirib qo‘ydi;

  • Farqning oshishi: 28-daqiqada germaniyalik hujumchi Kay Haverts ikkinchi golga mualliflik qildi va jamoalarni tanaffusga 2:0 hisobida olib chiqdi;

  • Yakuniy nuqta: Ikkinchi bo‘lim boshida, 48-daqiqada jamoa sardori Martin Edegor manchesterliklar darvozasini ishg‘ol etib, bahs taqdirini amalda hal qildi (3:0).

Husanov 90 daqiqa harakat qildi, Mareska debyutda yutqazdi

Ushbu bellashuv o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun ayniqsa katta qiziqish uyg‘otdi:

  • Abduqodir Husanov to‘liq maydonda: O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov «Manchester Siti»ning markaziy himoya chizig‘ida Ruben Diash va Yoshko Gvardiol bilan birga dastlabki daqiqalardan boshlab hakamning yakuniy hushtagiga qadar 90 daqiqa to‘liq harakat qildi;

  • Mareska uchun omadsiz start: «Manchester Siti»ning yangi bosh murabbiyi Enso Mareskaning jamoa boshqaruvidagi ilk rasmiy debyut uchrashuvi muvaffaqiyatsiz yakun topdi.

Angliya Superkubogi. Final

  • «Arsenal» — «Manchester Siti» — 3:0

  • 16 avgust, «Uembli» stadioni

  • Gollar: Kalafiori (1), Haverts (28), Edegor (48).

  • «Arsenal»: Rayya, Uayt, Moskera, Gabriel, Kalafiori (Hinkapi, 60), Gimaraes (Rays, 46), Lyuis-Skelli (Subimendi, 75), Madueke (Saka, 60), Edegor (Eze, 84), Solis, Haverts (Gokeresh, 75).

  • «Manchester Siti»: Donnarumma, Husanov, Diash, Gvardiol, O'Rayli (Gehi, 54), Anderson (Lyuis, 60), Kovachich (Niko, 79), Semenyo, Foden (Sherki, 60), Doku (Grilish, 46), Holand (Marmush, 54).

  • Ogohlantirishlar: Foden (24), Kalafiori (38), Gvardiol (53), Edegor (84).

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

ArsenalManchester CityWembleyAbdukodir KhusanovEnzo Maresca
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!Bugun, 21:26Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Bugun, 21:23«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdi«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdiBugun, 21:18Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Bugun, 21:16Christos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiChristos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiBugun, 21:15Butsalarni mixga iladimi? Ronaldu futboldan keyingi hayoti haqida gapirdiButsalarni mixga iladimi? Ronaldu futboldan keyingi hayoti haqida gapirdiBugun, 21:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha