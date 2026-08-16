Michi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradi

·18·Sport
Michi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradi
Qisqacha

Michi Batshuayi Ayntraxt Frankfurtni tark etib, Saudiya Pro-ligasidagi nomi oshkor etilmagan klub bilan muzokaralarning so'nggi bosqichini olib bormoqda. 32 yoshli Belgiya terma jamoasi a'zosi o'tgan mavsumda barcha turnirlarni qo'shib hisoblaganda bor-yo'g'i 10 ta uchrashuvda maydonga tushdi. U 2017-yilda Chelsi safida Angliya Premer-ligasi chempionligini qo'lga kiritgan va klubdagi faoliyati davomida 77 ta o'yinda 25 ta gol urgan.

Chelsi klubining sobiq hujumchisi Michi Batshuayi Germaniya Bundesligasidagi omadsiz mavsumdan soʻng oʻz faoliyatini Saudiya Pro-ligasida davom ettirishga yaqin turibdi. talkSPORT xabariga koʻra, 32 yoshli Belgiya terma jamoasi aʼzosi Ayntraxt Frankfurt safini tark etib, koʻrfaz mintaqasining nomi oshkor etilmagan klubi bilan muzokaralarning soʻnggi bosqichini olib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer tajribali hujumchining professional faoliyatidagi oʻn birinchi jamoaga aylanishi kutilmoqda. Batshuayi zamonaviy futbol olamidagi eng koʻp jamoa almashtirgan futbolchilardan biri sifatida tanilgan boʻlib, u shu vaqtgacha Yevropaning bir qator nufuzli chempionatlarida toʻp surgan.

Nemis klubidagi qiyin davr

Futbolchining Germaniyadagi faoliyati kutilganidek kechmadi. Oʻtgan yilning fevral oyida Ayntraxt Frankfurt safiga qoʻshilgan hujumchi asosiy tarkibdan barqaror oʻrin egallay olmadi. Oʻtgan mavsum davomida u barcha turnirlarni qoʻshib hisoblaganda bor-yoʻgʻi 10 ta uchrashuvda maydonga tushdi va bu uning salohiyatiga nisbatan juda kam koʻrsatkich edi.

Batshuayi 2017-yilda Chelsi safida Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritishda oʻziga xos muhim rol oʻynagani bilan muxlislar yodida qolgan. Stamford Bridjdagi faoliyati davomida u 77 ta oʻyinda 25 ta gol urishga muvaffaq boʻlgandi.

Antonio Konte bilan munosabatlar

Shunga qaramay, uning oʻsha paytdagi bosh murabbiy Antonio Konte bilan munosabatlari unchalik silliq kechmagan. Garchi Batshuayi Vest Bromvich Albion darvozasiga gʻalaba keltiruvchi golda mualliflik qilib, jamoaga chempionat kubogini olib kelgan boʻlsa-da, italiyalik mutaxassis qoʻl ostida oʻzini koʻrsatish uchun yetarli imkoniyat olmaganidan shikoyat qilgan.

2022-yilda bergan intervyularining birida futbolchi Antonio Kontening vaʼdalarida turmaganini ochiqchasiga tan olgandi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiy uni Diyego Kosta bilan juftlikda oʻynatishini aytib jamoaga taklif qilgan, biroq Chelsi safida bu vaʼda bajarilmagan.

Chelsinikidan soʻng 2022-yilda London klubini butunlay tark etgan hujumchi Turkiyada oʻziga yangi boshpana topgan edi. U dastlab Nottingem Forestga oʻtishi kutilgan, ammo transfer oynasining soʻnggi kunida kelishuv barbod boʻlgach, Fenerbahche safiga qoʻshilgan edi. Endilikda esa belgiyalik forvard oʻz faoliyatidagi navbatdagi sahifani Osiyo qitʼasida ochishga hozirlik koʻrmoqda.

Michi BatshuayiAyntraxt FrankfurtSaudiya Pro-ligasiChelsiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek shousi: Fayzullayevdan assist, Shomurodovdan gol — «Bashakshehir»da g‘alaba!O‘zbek shousi: Fayzullayevdan assist, Shomurodovdan gol — «Bashakshehir»da g‘alaba!Bugun, 23:01«Real» shousi: Madridliklar «Shalke»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Real» shousi: Madridliklar «Shalke»ni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 22:547 ta golli shou: Kataloniyaliklar «Bazel»ni yirik hisobda tor-mor etdi!7 ta golli shou: Kataloniyaliklar «Bazel»ni yirik hisobda tor-mor etdi!Bugun, 22:51Liverpul va Komo oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvida ogʻir jarohat qayd etildiLiverpul va Komo oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvida ogʻir jarohat qayd etildiBugun, 22:50«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladi«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladiBugun, 22:48Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?Bugun, 22:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha