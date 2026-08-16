Michi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradi
Michi Batshuayi Ayntraxt Frankfurtni tark etib, Saudiya Pro-ligasidagi nomi oshkor etilmagan klub bilan muzokaralarning so'nggi bosqichini olib bormoqda. 32 yoshli Belgiya terma jamoasi a'zosi o'tgan mavsumda barcha turnirlarni qo'shib hisoblaganda bor-yo'g'i 10 ta uchrashuvda maydonga tushdi. U 2017-yilda Chelsi safida Angliya Premer-ligasi chempionligini qo'lga kiritgan va klubdagi faoliyati davomida 77 ta o'yinda 25 ta gol urgan.
Chelsi klubining sobiq hujumchisi Michi Batshuayi Germaniya Bundesligasidagi omadsiz mavsumdan soʻng oʻz faoliyatini Saudiya Pro-ligasida davom ettirishga yaqin turibdi. talkSPORT xabariga koʻra, 32 yoshli Belgiya terma jamoasi aʼzosi Ayntraxt Frankfurt safini tark etib, koʻrfaz mintaqasining nomi oshkor etilmagan klubi bilan muzokaralarning soʻnggi bosqichini olib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer tajribali hujumchining professional faoliyatidagi oʻn birinchi jamoaga aylanishi kutilmoqda. Batshuayi zamonaviy futbol olamidagi eng koʻp jamoa almashtirgan futbolchilardan biri sifatida tanilgan boʻlib, u shu vaqtgacha Yevropaning bir qator nufuzli chempionatlarida toʻp surgan.
Nemis klubidagi qiyin davrFutbolchining Germaniyadagi faoliyati kutilganidek kechmadi. Oʻtgan yilning fevral oyida Ayntraxt Frankfurt safiga qoʻshilgan hujumchi asosiy tarkibdan barqaror oʻrin egallay olmadi. Oʻtgan mavsum davomida u barcha turnirlarni qoʻshib hisoblaganda bor-yoʻgʻi 10 ta uchrashuvda maydonga tushdi va bu uning salohiyatiga nisbatan juda kam koʻrsatkich edi.
Batshuayi 2017-yilda Chelsi safida Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritishda oʻziga xos muhim rol oʻynagani bilan muxlislar yodida qolgan. Stamford Bridjdagi faoliyati davomida u 77 ta oʻyinda 25 ta gol urishga muvaffaq boʻlgandi.
Antonio Konte bilan munosabatlarShunga qaramay, uning oʻsha paytdagi bosh murabbiy Antonio Konte bilan munosabatlari unchalik silliq kechmagan. Garchi Batshuayi Vest Bromvich Albion darvozasiga gʻalaba keltiruvchi golda mualliflik qilib, jamoaga chempionat kubogini olib kelgan boʻlsa-da, italiyalik mutaxassis qoʻl ostida oʻzini koʻrsatish uchun yetarli imkoniyat olmaganidan shikoyat qilgan.
2022-yilda bergan intervyularining birida futbolchi Antonio Kontening vaʼdalarida turmaganini ochiqchasiga tan olgandi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiy uni Diyego Kosta bilan juftlikda oʻynatishini aytib jamoaga taklif qilgan, biroq Chelsi safida bu vaʼda bajarilmagan.
Chelsinikidan soʻng 2022-yilda London klubini butunlay tark etgan hujumchi Turkiyada oʻziga yangi boshpana topgan edi. U dastlab Nottingem Forestga oʻtishi kutilgan, ammo transfer oynasining soʻnggi kunida kelishuv barbod boʻlgach, Fenerbahche safiga qoʻshilgan edi. Endilikda esa belgiyalik forvard oʻz faoliyatidagi navbatdagi sahifani Osiyo qitʼasida ochishga hozirlik koʻrmoqda.
…