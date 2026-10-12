Jahongir O‘rozovning avtogoli «Rubin»ga qimmatga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya Premer-ligasining 10-turida «Rubin» o‘z maydonida «Dinamo»ga 0:1 hisobida yutqazdi.
- Uchrashuvdagi yagona gol 30-daqiqada O‘zbekiston terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozovning avtogoli evaziga kiritildi.
- Ushbu g‘alaba «Dinamo»ni musobaqa jadvalida peshqadamlikka olib chiqdi, «Rubin» esa 6-o‘rinda qoldi.
Rossiya Premer-ligasining (RPL) 10-turi doirasida Qozonning «Rubin» klubi o‘z maydonida Moskvaning «Dinamo» jamoasini qabul qildi. Keskin va asabiy ruhda kechgan markaziy uchrashuv mehmonlarning 1:0 hisobidagi minimal g‘alabasi bilan yakunlandi.
O‘yin taqdirini birinchi bo‘limda yuz bergan alamli avtogol hamda har ikki jamoa tarkibida qayd etilgan chetlatishlar hal qilib berdi.
O‘yin taqdirini hal qilgan vaziyat va qizil kartochkalar
«Ak Bars Arena» stadionida kechgan bellashuvda quyidagi muhim voqealar sodir bo‘ldi:
30-daqiqadagi avtogol: Uchrashuvdagi yagona gol birinchi bo‘limning yarmida kuzatildi — O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozov to‘pni bartaraf etishda xatoga yo‘l qo‘yib, o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi (0:1);
To‘liq o‘yin amaliyoti: 20 yoshli o‘zbekistonlik legioner uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, maydonda to‘liq 90 daqiqa harakat qildi;
Maydondagi ehtiroslar: Hisobda ortda qolayotgan «Rubin» vaziyatini 37-daqiqada Ilya Samoshnikovning qizil kartochka olib maydondan chetlatilishi yanada og‘irlashtirdi. Mehmonlar safida esa 82-daqiqada Rubens maydondan chetlatildi.
Turnir jadvalidagi o‘zgarishlar
Ushbu natija musobaqa jadvalining yuqori qismida muhim siljishlarga sabab bo‘ldi:
«Dinamo» peshqadamlikka ko‘tarildi: Qozonda qimmatli 3 ochkoni qo‘lga kiritgan Moskva klubi o‘z ochkolari sonini 22 taga yetkazib, RPL musobaqa jadvalida peshqadamlikni qo‘lga oldi;
«Rubin» 6-o‘rinda qoldi: O‘z maydonida mag‘lubiyatga uchragan Rashid Rahimov shogirdlari 12 ochko bilan musobaqa jadvalining 6-pog‘onasida qolmoqda.
Mazkur bahs Jahongir O‘rozov uchun alamli xotiralar bilan yodda qolgan bo‘lsa-da, yosh himoyachining jamoa asosiy tarkibida to‘liq ishonchga ega bo‘lib borayotgani uning keyingi turlarda yanada toblanib borishidan darak beradi.
Izohlar 0
…