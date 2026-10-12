Jahongir O‘rozovning avtogoli «Rubin»ga qimmatga tushdi

·98·Sport
Jahongir O‘rozovning avtogoli «Rubin»ga qimmatga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya Premer-ligasining 10-turida «Rubin» o‘z maydonida «Dinamo»ga 0:1 hisobida yutqazdi.
  • Uchrashuvdagi yagona gol 30-daqiqada O‘zbekiston terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozovning avtogoli evaziga kiritildi.
  • Ushbu g‘alaba «Dinamo»ni musobaqa jadvalida peshqadamlikka olib chiqdi, «Rubin» esa 6-o‘rinda qoldi.

Rossiya Premer-ligasining (RPL) 10-turi doirasida Qozonning «Rubin» klubi o‘z maydonida Moskvaning «Dinamo» jamoasini qabul qildi. Keskin va asabiy ruhda kechgan markaziy uchrashuv mehmonlarning 1:0 hisobidagi minimal g‘alabasi bilan yakunlandi.

O‘yin taqdirini birinchi bo‘limda yuz bergan alamli avtogol hamda har ikki jamoa tarkibida qayd etilgan chetlatishlar hal qilib berdi.

O‘yin taqdirini hal qilgan vaziyat va qizil kartochkalar

«Ak Bars Arena» stadionida kechgan bellashuvda quyidagi muhim voqealar sodir bo‘ldi:

  • 30-daqiqadagi avtogol: Uchrashuvdagi yagona gol birinchi bo‘limning yarmida kuzatildi — O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozov to‘pni bartaraf etishda xatoga yo‘l qo‘yib, o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi (0:1);

  • To‘liq o‘yin amaliyoti: 20 yoshli o‘zbekistonlik legioner uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, maydonda to‘liq 90 daqiqa harakat qildi;

  • Maydondagi ehtiroslar: Hisobda ortda qolayotgan «Rubin» vaziyatini 37-daqiqada Ilya Samoshnikovning qizil kartochka olib maydondan chetlatilishi yanada og‘irlashtirdi. Mehmonlar safida esa 82-daqiqada Rubens maydondan chetlatildi.

Turnir jadvalidagi o‘zgarishlar

Ushbu natija musobaqa jadvalining yuqori qismida muhim siljishlarga sabab bo‘ldi:

  • «Dinamo» peshqadamlikka ko‘tarildi: Qozonda qimmatli 3 ochkoni qo‘lga kiritgan Moskva klubi o‘z ochkolari sonini 22 taga yetkazib, RPL musobaqa jadvalida peshqadamlikni qo‘lga oldi;

  • «Rubin» 6-o‘rinda qoldi: O‘z maydonida mag‘lubiyatga uchragan Rashid Rahimov shogirdlari 12 ochko bilan musobaqa jadvalining 6-pog‘onasida qolmoqda.

Mazkur bahs Jahongir O‘rozov uchun alamli xotiralar bilan yodda qolgan bo‘lsa-da, yosh himoyachining jamoa asosiy tarkibida to‘liq ishonchga ega bo‘lib borayotgani uning keyingi turlarda yanada toblanib borishidan darak beradi.

Rubin KazanDinamo MoskvaRPL 10-turJahongir O‘rozov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir O‘rozov 90 daqiqa o‘ynadi: «Rubin» SSKA maydonidan muhim ochko bilan qaytdiJahongir O‘rozov 90 daqiqa o‘ynadi: «Rubin» SSKA maydonidan muhim ochko bilan qaytdi13 sentabr 01:03Jahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiJahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdi20 avgust 06:22“Kattaqo‘rg‘on” rossiyalik murabbiy Yuriy Utkulbayev bilan kelishuvga erishdi“Kattaqo‘rg‘on” rossiyalik murabbiy Yuriy Utkulbayev bilan kelishuvga erishdi27 may 13:19Jahongir O‘rozov «Rubin»da: yangi tarix va katta moliyaviy sakrashJahongir O‘rozov «Rubin»da: yangi tarix va katta moliyaviy sakrash3 avgust 20:58Jahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida: yangi transfer va moliyaviy sakrashJahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida: yangi transfer va moliyaviy sakrash2 avgust 18:39Frank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdiFrank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdi30 iyul 20:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi