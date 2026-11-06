Ronaldu davri tugadi: Portugaliya terma jamoasining yangi sardori rasman ma’lum qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu milliy terma jamoadagi faoliyatini yakunlagach, Portugaliya terma jamoasining yangi sardori etib 32 yoshli yarimhimoyachi Bernardu Silva tayinlandi.
- Murabbiylar shtabi tomonidan shakllantirilgan yangi iyerarxiyada Brunu Fernandesh ikkinchi, Ruben Diash uchinchi va Joau Kanselu to‘rtinchi sardor sifatida tasdiqlandi.
- 2008 yildan buyon jamoani boshqargan 41 yoshli Ronaldu 234 ta o‘yin va 146 ta gol bilan jahon rekordchisi sifatida tarixda qoldi.
Portugaliya futbolida butun bir tarixiy davr almashmoqda. Krishtianu Ronaldu milliy terma jamoa safidagi afsonaviy faoliyatini rasman yakunlagach, jamoaning yangi asosiy sardori nomi ma’lum bo‘ldi.
Notícias ao Minuto nashrining xabar berishicha, sardorlik bog‘ichi endilikda 32 yoshli tajribali yarimhimoyachi Bernardu Silvaga topshirildi.
Yangi sardorlar iyerarxiyasi: Silva, Fernandesh va Diash
Milliy jamoa murabbiylar shtabi va rahbariyati termadagi tajriba va o‘yinlar soniga asoslanib yangi sardorlar ketma-ketligini shakllantirdi:
Asosiy sardor — Bernardu Silva: «Manchester Siti» yulduzi Portugaliya termasi libosida jami 115 ta uchrashuv o‘tkazgan bo‘lib, jamoaning asosiy yetakchisi maqomini oldi;
Ikkinchi sardor — Brunu Fernandesh: «Manchester Yunayted» sardori hisobida milliy jamoa libosida o‘tkazilgan 97 ta o‘yin mavjud;
Uchinchi sardor — Ruben Diash: Tajribali markaziy himoyachi 84 ta bahs bilan uchinchi pog‘onadan joy oldi;
To‘rtinchi sardor — Joau Kanselu: Ro‘yxatdagi to‘rtinchi vitse-sardor sifatida terma safida 77 ta o‘yinda maydonga tushgan qanot himoyachisi tasdiqlandi.
Ronalduning takrorlanmas merosi
Yangi sardorlar zimmasiga yuklangan mas’uliyat beqiyos, chunki ulardan avvalgi sardor jahon futboli tarixidagi eng buyuk ko‘rsatkichlarni o‘rnatgan edi:
234 ta o‘yin va 146 ta gol: Krishtianu Ronaldu milliy terma jamoalar safida o‘tkazilgan o‘yinlar va urilgan gollar soni bo‘yicha mutlaq jahon rekordi egasi sifatida tarixda qoldi;
Buyuklikdan yangi davrga: 2008 yildan beri bog‘ichni taqib kelgan 41 yoshli afsonadan so‘ng, Portugaliya milliy jamoasi Bernardu Silva yetakchiligida yangi g‘alabalar sari yo‘l oladi.
Izohlar 0
…