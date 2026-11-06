Ronaldu davri tugadi: Portugaliya terma jamoasining yangi sardori rasman ma’lum qilindi

·15·Sport
Ronaldu davri tugadi: Portugaliya terma jamoasining yangi sardori rasman ma’lum qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu milliy terma jamoadagi faoliyatini yakunlagach, Portugaliya terma jamoasining yangi sardori etib 32 yoshli yarimhimoyachi Bernardu Silva tayinlandi.
  • Murabbiylar shtabi tomonidan shakllantirilgan yangi iyerarxiyada Brunu Fernandesh ikkinchi, Ruben Diash uchinchi va Joau Kanselu to‘rtinchi sardor sifatida tasdiqlandi.
  • 2008 yildan buyon jamoani boshqargan 41 yoshli Ronaldu 234 ta o‘yin va 146 ta gol bilan jahon rekordchisi sifatida tarixda qoldi.

Portugaliya futbolida butun bir tarixiy davr almashmoqda. Krishtianu Ronaldu milliy terma jamoa safidagi afsonaviy faoliyatini rasman yakunlagach, jamoaning yangi asosiy sardori nomi ma’lum bo‘ldi.

Notícias ao Minuto nashrining xabar berishicha, sardorlik bog‘ichi endilikda 32 yoshli tajribali yarimhimoyachi Bernardu Silvaga topshirildi.

Yangi sardorlar iyerarxiyasi: Silva, Fernandesh va Diash

Milliy jamoa murabbiylar shtabi va rahbariyati termadagi tajriba va o‘yinlar soniga asoslanib yangi sardorlar ketma-ketligini shakllantirdi:

  • Asosiy sardor — Bernardu Silva: «Manchester Siti» yulduzi Portugaliya termasi libosida jami 115 ta uchrashuv o‘tkazgan bo‘lib, jamoaning asosiy yetakchisi maqomini oldi;

  • Ikkinchi sardor — Brunu Fernandesh: «Manchester Yunayted» sardori hisobida milliy jamoa libosida o‘tkazilgan 97 ta o‘yin mavjud;

  • Uchinchi sardor — Ruben Diash: Tajribali markaziy himoyachi 84 ta bahs bilan uchinchi pog‘onadan joy oldi;

  • To‘rtinchi sardor — Joau Kanselu: Ro‘yxatdagi to‘rtinchi vitse-sardor sifatida terma safida 77 ta o‘yinda maydonga tushgan qanot himoyachisi tasdiqlandi.

Ronalduning takrorlanmas merosi

Yangi sardorlar zimmasiga yuklangan mas’uliyat beqiyos, chunki ulardan avvalgi sardor jahon futboli tarixidagi eng buyuk ko‘rsatkichlarni o‘rnatgan edi:

  • 234 ta o‘yin va 146 ta gol: Krishtianu Ronaldu milliy terma jamoalar safida o‘tkazilgan o‘yinlar va urilgan gollar soni bo‘yicha mutlaq jahon rekordi egasi sifatida tarixda qoldi;

  • Buyuklikdan yangi davrga: 2008 yildan beri bog‘ichni taqib kelgan 41 yoshli afsonadan so‘ng, Portugaliya milliy jamoasi Bernardu Silva yetakchiligida yangi g‘alabalar sari yo‘l oladi.

Krishtianu RonalduBernardu SilvaPortugaliya milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronalduni katta futbolga olib kirgan Skolari uning termadan ketishi haqida nima dedi?Ronalduni katta futbolga olib kirgan Skolari uning termadan ketishi haqida nima dedi?Bugun 16:11“U o‘z yurtini jahon xaritasiga olib chiqdi”: MYU afsonasi Ronalduning buyuk merosi haqida“U o‘z yurtini jahon xaritasiga olib chiqdi”: MYU afsonasi Ronalduning buyuk merosi haqidaBugun 15:59“Sening merosing abadiy yashaydi!”: Golovkin Ronalduning qaroriga munosabat bildirdi“Sening merosing abadiy yashaydi!”: Golovkin Ronalduning qaroriga munosabat bildirdiKecha 22:47Murabbiy bahosi: Jorje Jezush Ronalduning terma jamoadan ketishi haqida nimalar dedi?Murabbiy bahosi: Jorje Jezush Ronalduning terma jamoadan ketishi haqida nimalar dedi?Kecha 22:23Pirs Morgan Ronalduning milliy jamoa bilan xayrlashuviga qanday munosabat bildirdi?Pirs Morgan Ronalduning milliy jamoa bilan xayrlashuviga qanday munosabat bildirdi?Kecha 20:44Portugaliya futbol federatsiyasi Krishtianu Ronaldu bo‘yicha rasmiy bayonot berdiPortugaliya futbol federatsiyasi Krishtianu Ronaldu bo‘yicha rasmiy bayonot berdiKecha 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi