Moskvadagi sensatsiya: “Rubin” safarda “Lokomotiv”ni taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya Premer-ligasining 14-turida Qozonning «Rubin» jamoasi safarda «Lokomotiv» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
- Uchrashuvdagi yagona golni 71-daqiqada Yegor Teslenko kiritib, jamoasiga muhim uch ochkoni taqdim etdi.
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozov 90-daqiqada zaxiradan maydonga tushib, g‘alabali hisobni saqlab qolishga hissa qo‘shdi.
Rossiya Premer-ligasining 14-turi doirasida Moskvada kechgan «Lokomotiv» hamda Qozonning «Rubin» jamoalari o‘rtasidagi to‘qnashuv mehmonlarning 1:0 hisobidagi muhim va qimmatli g‘alabasi bilan yakunlandi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozov to‘p surayotgan «Rubin» ushbu muvaffaqiyat evaziga musobaqa jadvalida o‘z mavqeini sezilarli darajada yaxshilab oldi.
Teslenkodan g‘alaba goli va so‘nggi daqiqalardagi ishonch
Moskvadagi uchrashuv keskin va taktik kurashlar ostida kechdi:
71-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol 71-daqiqada kiritildi — Yegor Teslenko mezbonlar darvozasini aniq nishonga olib, qozonliklarga muhim g‘alabani taqdim etdi;
O‘zbekistonlik legioner maydonda: O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozov bahsning 90-daqiqasida Karlos Salsedo o‘rniga zaxiradan maydonga tushirildi va jamoasining so‘nggi daqiqalardagi g‘alabali hisobini saqlab qolishda faol ishtirok etdi.
Turnir jadvalidagi holat: «Rubin» yuqoriladi, «Loko» inqirozda
Ushbu o‘yindan so‘ng ikkala jamoaning chempionatdagi holati keskin farqlanmoqda:
«Rubin» — 6-o‘rin (18 ochko): Safardagi uch ochko evaziga qozonliklar o‘z ochkolari sonini 18 taga yetkazib, RPL jadvalida kuchli oltilikka ko‘tarildi;
«Lokomotiv» — 15-o‘rin (11 ochko): Mavsumni juda og‘ir o‘tkazayotgan Moskvaning «temiryo‘lchilar» klubi 11 ochko bilan 15-pog‘onada, jon saqlash xavfli hududida qolmoqda.
O‘yin qaydnomasi:
RPL. 14-tur: «Lokomotiv» – «Rubin» 0:1
Gol: Yegor Teslenko 71' (0:1);
«Rubin» tarkibi: Staver, Lobov, Vuyachich, Arroyo, Teslenko, Samoshnikov, Babayev (Rojkov, 74), Xodja (Yochich, 63), Ivu, Saavedra, Salsedo (Jahongir O‘rozov, 90).
Izohlar 0
…