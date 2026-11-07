Moskvadagi sensatsiya: “Rubin” safarda “Lokomotiv”ni taslim etdi

·67·Sport
Moskvadagi sensatsiya: “Rubin” safarda “Lokomotiv”ni taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya Premer-ligasining 14-turida Qozonning «Rubin» jamoasi safarda «Lokomotiv» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Uchrashuvdagi yagona golni 71-daqiqada Yegor Teslenko kiritib, jamoasiga muhim uch ochkoni taqdim etdi.
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozov 90-daqiqada zaxiradan maydonga tushib, g‘alabali hisobni saqlab qolishga hissa qo‘shdi.

Rossiya Premer-ligasining 14-turi doirasida Moskvada kechgan «Lokomotiv» hamda Qozonning «Rubin» jamoalari o‘rtasidagi to‘qnashuv mehmonlarning 1:0 hisobidagi muhim va qimmatli g‘alabasi bilan yakunlandi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozov to‘p surayotgan «Rubin» ushbu muvaffaqiyat evaziga musobaqa jadvalida o‘z mavqeini sezilarli darajada yaxshilab oldi.

Teslenkodan g‘alaba goli va so‘nggi daqiqalardagi ishonch

Moskvadagi uchrashuv keskin va taktik kurashlar ostida kechdi:

  • 71-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol 71-daqiqada kiritildi — Yegor Teslenko mezbonlar darvozasini aniq nishonga olib, qozonliklarga muhim g‘alabani taqdim etdi;

  • O‘zbekistonlik legioner maydonda: O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozov bahsning 90-daqiqasida Karlos Salsedo o‘rniga zaxiradan maydonga tushirildi va jamoasining so‘nggi daqiqalardagi g‘alabali hisobini saqlab qolishda faol ishtirok etdi.

Turnir jadvalidagi holat: «Rubin» yuqoriladi, «Loko» inqirozda

Ushbu o‘yindan so‘ng ikkala jamoaning chempionatdagi holati keskin farqlanmoqda:

  • «Rubin» — 6-o‘rin (18 ochko): Safardagi uch ochko evaziga qozonliklar o‘z ochkolari sonini 18 taga yetkazib, RPL jadvalida kuchli oltilikka ko‘tarildi;

  • «Lokomotiv» — 15-o‘rin (11 ochko): Mavsumni juda og‘ir o‘tkazayotgan Moskvaning «temiryo‘lchilar» klubi 11 ochko bilan 15-pog‘onada, jon saqlash xavfli hududida qolmoqda.

O‘yin qaydnomasi:

  • RPL. 14-tur: «Lokomotiv» – «Rubin» 0:1

  • Gol: Yegor Teslenko 71' (0:1);

  • «Rubin» tarkibi: Staver, Lobov, Vuyachich, Arroyo, Teslenko, Samoshnikov, Babayev (Rojkov, 74), Xodja (Yochich, 63), Ivu, Saavedra, Salsedo (Jahongir O‘rozov, 90).

Rossiya Premer-ligasiRubinLokomotivJahongir O‘rozov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir O‘rozov to‘p surayotgan “Rubin” bosh murabbiyi Frank Artiga klubdan ketdiJahongir O‘rozov to‘p surayotgan “Rubin” bosh murabbiyi Frank Artiga klubdan ketdi25 oktabr 10:04Jahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiJahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdi20 avgust 06:22Jahongir O‘rozov «Rubin»da: yangi tarix va katta moliyaviy sakrashJahongir O‘rozov «Rubin»da: yangi tarix va katta moliyaviy sakrash3 avgust 20:58Jahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida: yangi transfer va moliyaviy sakrashJahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida: yangi transfer va moliyaviy sakrash2 avgust 18:39Frank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdiFrank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdi30 iyul 20:39O‘rozov Rossiya Premyer-ligasiga yo‘l oldi: «Rubin» uni transfer qilmoqdaO‘rozov Rossiya Premyer-ligasiga yo‘l oldi: «Rubin» uni transfer qilmoqda30 iyul 09:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi