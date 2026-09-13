Jahongir O‘rozov 90 daqiqa o‘ynadi: «Rubin» SSKA maydonidan muhim ochko bilan qaytdi

·32·Sport
Jahongir O‘rozov 90 daqiqa o‘ynadi: «Rubin» SSKA maydonidan muhim ochko bilan qaytdi

Rossiya Premer-ligasining 8-turi doirasida Moskvada markaziy va nihoyatda murosasiz to‘qnashuvlardan biri bo‘lib o‘tdi. Mamlakat grandlaridan biri bo‘lgan SSKA o‘z maydonida Qozonning «Rubin» jamoasini qabul qildi. O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlarining diqqat markazida bo‘lgan yosh va umidli himoyachimiz Jahongir O‘rozov qozonliklar safida bahsni asosiy tarkibda boshlab, hakamning so‘nggi hushtagigacha — to‘liq 90 daqiqa davomida ishonchli va fidokorona to‘p surdi. O‘yin debyutidagi tezkor gol, 15-daqiqadayoq yuz bergan shov-shuvli chetlatish va ikkinchi bo‘limdagi najot goli bilan kechgan bahs 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakun topdi. Ushbu natija qozonliklarga Moskva safaridan qadrli ochko bilan qaytish imkonini berdi. Xo‘sh, maydonda qanday shiddatli voqealar ro‘y berdi, «armiyachilar» nega bir kishi kam bo‘lib qoldi va hamyurtimiz O‘rozovning mudofaadagi harakatlari jamoaga qanday yordam berdi?

8-daqiqadagi gol va 15-daqiqadagi shok: SSKA 10 kishi bo‘lib qoldi

Moskvadagi «VEB Arena»da uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab keskin voqealarga boy bo‘ldi:

  • Oblyakovdan tezkor zarba: Bahsning hali 8-daqiqasida Ivan Oblyakov chaqqonlik ko‘rsatib, mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqdi va SSKAga startda ustunlik taqdim etdi;

  • Mateus Reysning chetlatilishi: Goldan atigi 7 daqiqa o‘tib, 15-daqiqada «armiyachilar» futbolchisi Mateus Reys qo‘polligi uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan chetlatildi;

  • SSKAning og‘ir holati: O‘yinning qolgan qariyb 75 daqiqasini bir kishi kam bo‘lib o‘tkazishga majbur bo‘lgan moskvaliklar asosan himoyaga yotib olishga va raqib bosimini qaytarishga kirishdi.

Arroyyaning muvozanati va «Rubin»ning bosimi

Son jihatidan ustunlikka ega bo‘lgan qozonliklar tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga oldi:

  • 58-daqiqadagi najot goli: Tinimsiz hujumlardan so‘ng, ikkinchi bo‘limning 58-daqiqasida Arroyya raqib darvozasini aniq nishonga olib, muvozanatni tikladi (1:1);

  • G‘alaba uchun shturm: Qolgan daqiqalarda ham mehmonlar g‘alaba to‘pini kiritish uchun ketma-ket xavfli vaziyatlarni yaratdi, ammo SSKA darvozaboni va himoyachilarining fidoyiligi hisobning saqlanib qolishini ta’minladi.

Jahongir O‘rozov to‘liq 90 daqiqa maydonda: Mudofaadagi temir intizom

O‘zbekistonlik yosh iqtidor sohibi uchun bu bahs katta sinov va navbatdagi mahorat sabog‘iga aylandi:

  • Ishonchli harakatlar: O‘rozov bahs davomida SSKAning tezkor qarshi hujumlarini bartaraf etishda, havodagi kurashlarda va pozitsion mudofaada o‘ta sovuqqon harakat qildi;

  • So‘nggi daqiqalardagi jang: Jangning eng qaynoq pallasida, 90+2-daqiqada Jahongir raqib hujumini buzish chog‘ida hakam tomonidan sariq kartochka bilan jazolandi;

  • «Rubin»ning to‘liq tarkibi: Staver, Lobov (Samoshnikov, 46), Teslenko, Vujachich (Maldonado, 87), Jahongir O‘rozov, Rozikov, Arroyya, Hodza, Ivu, Jukich, Sive (Motorin, 74).

Turnir jadvalidagi holat: SSKA kuchli uchlikda, «Rubin» barqarorlik sari

Moskvadagi jangovar murosa har ikki jamoaning ochko jamg‘armasini oshirdi:

  • «Rubin» 8-o‘rinda: Qozon klubi ushbu qiyin safardan so‘ng o‘z ochkolari sonini 11 taga yetkazib oldi va RPL turnir jadvalida 8-pog‘onani band etib turibdi;

  • SSKA kuchli uchlikda: Katta qismni kamchilikda o‘tkazib durangga erishgan «armiyachilar» 16 ochko bilan musobaqa jadvalining 3-o‘rnida bormoqda;

  • O‘rozovning o‘sishi: Jahongir O‘rozovning RPL darajasidagi grandlarga qarshi muntazam to‘liq 90 daqiqa o‘ynashi uning kelajakda O‘zbekiston milliy terma jamoasining asosiy mudofaa ustunlaridan biriga aylanishi uchun muhim poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda.

Jahongir O‘rozovning Moskva safarida namoyish etgan ishonchli va sovuqqon o‘yini rossiyalik mutaxassislar va o‘zbek muxlislarining olqishiga sazovor bo‘lmoqda.

Sizningcha, Jahongir O‘rozov bu mavsumda «Rubin» safida Rossiya chempionatining eng yaxshi yosh himoyachilaridan biriga aylana oladimi? SSKAning 15-daqiqadayoq maydondan chetlatilishidan keyin «Rubin» g‘alabani ilib ketishga haqli edimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek legionerining ushbu kuchli o‘yini tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

SSKA MoskvaRubin KazanJahongir O‘rozovRossiya Premer‑ligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldi«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldiBugun, 00:57Behruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi trillerBehruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi trillerBugun, 00:55Lisandro Martines Erling Xolandga qarshi derbi oldidan oʻz fikrlarini bildirdiLisandro Martines Erling Xolandga qarshi derbi oldidan oʻz fikrlarini bildirdiBugun, 00:19«Lugano» Shveysariya giganti «Yang Boyz»ga qarshi asosiy tarkibni e’lon qildi«Lugano» Shveysariya giganti «Yang Boyz»ga qarshi asosiy tarkibni e’lon qildiKecha, 21:13APLning 4-turida kutilmagan ochko yo‘qotishlar — «Enfild» va «Stemford Brij»da durangAPLning 4-turida kutilmagan ochko yo‘qotishlar — «Enfild» va «Stemford Brij»da durangKecha, 21:09Bundesliganing 3-turida sensatsion natijalar — peshqadamlar almashinuvi!Bundesliganing 3-turida sensatsion natijalar — peshqadamlar almashinuvi!Kecha, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?