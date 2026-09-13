Jahongir O‘rozov 90 daqiqa o‘ynadi: «Rubin» SSKA maydonidan muhim ochko bilan qaytdi
Rossiya Premer-ligasining 8-turi doirasida Moskvada markaziy va nihoyatda murosasiz to‘qnashuvlardan biri bo‘lib o‘tdi. Mamlakat grandlaridan biri bo‘lgan SSKA o‘z maydonida Qozonning «Rubin» jamoasini qabul qildi. O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlarining diqqat markazida bo‘lgan yosh va umidli himoyachimiz Jahongir O‘rozov qozonliklar safida bahsni asosiy tarkibda boshlab, hakamning so‘nggi hushtagigacha — to‘liq 90 daqiqa davomida ishonchli va fidokorona to‘p surdi. O‘yin debyutidagi tezkor gol, 15-daqiqadayoq yuz bergan shov-shuvli chetlatish va ikkinchi bo‘limdagi najot goli bilan kechgan bahs 1:1 hisobidagi jangovar durang bilan yakun topdi. Ushbu natija qozonliklarga Moskva safaridan qadrli ochko bilan qaytish imkonini berdi. Xo‘sh, maydonda qanday shiddatli voqealar ro‘y berdi, «armiyachilar» nega bir kishi kam bo‘lib qoldi va hamyurtimiz O‘rozovning mudofaadagi harakatlari jamoaga qanday yordam berdi?
8-daqiqadagi gol va 15-daqiqadagi shok: SSKA 10 kishi bo‘lib qoldi
Moskvadagi «VEB Arena»da uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab keskin voqealarga boy bo‘ldi:
Oblyakovdan tezkor zarba: Bahsning hali 8-daqiqasida Ivan Oblyakov chaqqonlik ko‘rsatib, mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqdi va SSKAga startda ustunlik taqdim etdi;
Mateus Reysning chetlatilishi: Goldan atigi 7 daqiqa o‘tib, 15-daqiqada «armiyachilar» futbolchisi Mateus Reys qo‘polligi uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan chetlatildi;
SSKAning og‘ir holati: O‘yinning qolgan qariyb 75 daqiqasini bir kishi kam bo‘lib o‘tkazishga majbur bo‘lgan moskvaliklar asosan himoyaga yotib olishga va raqib bosimini qaytarishga kirishdi.
Arroyyaning muvozanati va «Rubin»ning bosimi
Son jihatidan ustunlikka ega bo‘lgan qozonliklar tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga oldi:
58-daqiqadagi najot goli: Tinimsiz hujumlardan so‘ng, ikkinchi bo‘limning 58-daqiqasida Arroyya raqib darvozasini aniq nishonga olib, muvozanatni tikladi (1:1);
G‘alaba uchun shturm: Qolgan daqiqalarda ham mehmonlar g‘alaba to‘pini kiritish uchun ketma-ket xavfli vaziyatlarni yaratdi, ammo SSKA darvozaboni va himoyachilarining fidoyiligi hisobning saqlanib qolishini ta’minladi.
Jahongir O‘rozov to‘liq 90 daqiqa maydonda: Mudofaadagi temir intizom
O‘zbekistonlik yosh iqtidor sohibi uchun bu bahs katta sinov va navbatdagi mahorat sabog‘iga aylandi:
Ishonchli harakatlar: O‘rozov bahs davomida SSKAning tezkor qarshi hujumlarini bartaraf etishda, havodagi kurashlarda va pozitsion mudofaada o‘ta sovuqqon harakat qildi;
So‘nggi daqiqalardagi jang: Jangning eng qaynoq pallasida, 90+2-daqiqada Jahongir raqib hujumini buzish chog‘ida hakam tomonidan sariq kartochka bilan jazolandi;
«Rubin»ning to‘liq tarkibi: Staver, Lobov (Samoshnikov, 46), Teslenko, Vujachich (Maldonado, 87), Jahongir O‘rozov, Rozikov, Arroyya, Hodza, Ivu, Jukich, Sive (Motorin, 74).
Turnir jadvalidagi holat: SSKA kuchli uchlikda, «Rubin» barqarorlik sari
Moskvadagi jangovar murosa har ikki jamoaning ochko jamg‘armasini oshirdi:
«Rubin» 8-o‘rinda: Qozon klubi ushbu qiyin safardan so‘ng o‘z ochkolari sonini 11 taga yetkazib oldi va RPL turnir jadvalida 8-pog‘onani band etib turibdi;
SSKA kuchli uchlikda: Katta qismni kamchilikda o‘tkazib durangga erishgan «armiyachilar» 16 ochko bilan musobaqa jadvalining 3-o‘rnida bormoqda;
O‘rozovning o‘sishi: Jahongir O‘rozovning RPL darajasidagi grandlarga qarshi muntazam to‘liq 90 daqiqa o‘ynashi uning kelajakda O‘zbekiston milliy terma jamoasining asosiy mudofaa ustunlaridan biriga aylanishi uchun muhim poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda.
Jahongir O‘rozovning Moskva safarida namoyish etgan ishonchli va sovuqqon o‘yini rossiyalik mutaxassislar va o‘zbek muxlislarining olqishiga sazovor bo‘lmoqda.
Sizningcha, Jahongir O‘rozov bu mavsumda «Rubin» safida Rossiya chempionatining eng yaxshi yosh himoyachilaridan biriga aylana oladimi? SSKAning 15-daqiqadayoq maydondan chetlatilishidan keyin «Rubin» g‘alabani ilib ketishga haqli edimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek legionerining ushbu kuchli o‘yini tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
…