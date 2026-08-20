Jahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdi

·40·Sport
Jahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdi
Qisqacha

Rossiya Kubogining ikkinchi bosqichida «Rubin» «Spartak»ni asosiy vaqtda 1:1 hisobida durang o'ynaganidan so'ng, penaltilar seriyasida 5:3 hisobida mag'lub etdi. O'zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Jahongir O'rozov «Rubin»ning asosiy tarkibida maydonga tushib, uchrashuvni to'liq o'tkazdi. Qozonliklar ushbu g'alaba orqali Rossiya Kubogining keyingi bosqichiga yo'l oldi.

Rossiya Kubogining ikkinchi bosqichida «Rubin» o‘z maydonida «Spartak»ni qabul qildi. Asosiy vaqtda g‘olib aniqlanmadi — 1:1. Penaltilar seriyasida esa qozonliklar 5:3 hisobida g‘alaba qozonib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.

O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozov «Rubin»ning asosiy tarkibida maydonga tushdi va uchrashuvni to‘liq o‘tkazdi.

«Rubin» penaltilarda kuchliroq chiqdi

Uchrashuvning asosiy vaqti 1:1 hisobida yakunlandi. Shu sababli g‘olibni aniqlash uchun penaltilar seriyasiga murojaat qilindi.

Unda «Rubin» futbolchilari aniqroq harakat qilib, 5:3 hisobida g‘alaba qozondi.

Bosqich

Hisob

Asosiy vaqt

«Rubin» 1:1 «Spartak»

Penaltilar seriyasi

5:3

Yakuniy g‘olib

«Rubin»

O‘rozov to‘liq o‘yin o‘tkazdi

Jahongir O‘rozov «Rubin»ning asosiy tarkibida markaziy himoya chizig‘idan joy oldi.

O‘zbekiston terma jamoasi futbolchisi boshidan oxirigacha maydonda harakat qildi va jamoasining penaltilar seriyasi orqali g‘alaba qozonishiga hissa qo‘shdi.

«Rubin»ning «Spartak»ka qarshi bahsdagi asosiy tarkibi:

  • Nigmatullin;

  • Rojkov;

  • Jahongir O‘rozov;

  • Vuyachich;

  • Teslenko;

  • Arroyo;

  • Ivu;

  • Nacho;

  • Samoshnikov;

  • Xodja;

  • Sive.

O‘zbekistonlik himoyachi uchun muhim o‘yin

O‘rozovning Rossiya Kubogidagi bunday muhim uchrashuvda to‘liq 90 daqiqa maydonda harakat qilgani uning klubdagi o‘yin amaliyoti uchun ahamiyatli.

«Rubin» esa penaltilardagi g‘alaba orqali musobaqadagi yurishini davom ettirdi.

«Rubin» — «Spartak»: 1:1. Penaltilar seriyasida 5:3.

Endi qozonliklar Rossiya Kubogining navbatdagi bosqichiga tayyorgarlik ko‘radi. O‘rozov uchun esa «Spartak»ka qarshi to‘liq o‘tkazilgan bahs klubdagi o‘yin amaliyotini yanada oshirish imkonini beradi.

Sizningcha, Jahongir O‘rozov «Rubin»da asosiy tarkibda muntazam o‘ynay oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.

RubinSpartakJahongir O‘rozovO‘zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiSergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiBugun, 06:34Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Bugun, 06:27Xoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdiXoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdiBugun, 06:18Karles Puyol: Mourino bilan «Real» yanada kuchli bo‘lishi mumkinKarles Puyol: Mourino bilan «Real» yanada kuchli bo‘lishi mumkinBugun, 06:16Harri Keyn ikkinchi marta Yevropa «Oltin butsa»sini qabul qilib oldiHarri Keyn ikkinchi marta Yevropa «Oltin butsa»sini qabul qilib oldiBugun, 06:11«Barselona» Misr grandini mag‘lub etib, Gamper kubogi sohibiga aylandi«Barselona» Misr grandini mag‘lub etib, Gamper kubogi sohibiga aylandiBugun, 06:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi