Jahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdi
Rossiya Kubogining ikkinchi bosqichida «Rubin» «Spartak»ni asosiy vaqtda 1:1 hisobida durang o'ynaganidan so'ng, penaltilar seriyasida 5:3 hisobida mag'lub etdi. O'zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Jahongir O'rozov «Rubin»ning asosiy tarkibida maydonga tushib, uchrashuvni to'liq o'tkazdi. Qozonliklar ushbu g'alaba orqali Rossiya Kubogining keyingi bosqichiga yo'l oldi.
Rossiya Kubogining ikkinchi bosqichida «Rubin» o‘z maydonida «Spartak»ni qabul qildi. Asosiy vaqtda g‘olib aniqlanmadi — 1:1. Penaltilar seriyasida esa qozonliklar 5:3 hisobida g‘alaba qozonib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.
O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozov «Rubin»ning asosiy tarkibida maydonga tushdi va uchrashuvni to‘liq o‘tkazdi.
«Rubin» penaltilarda kuchliroq chiqdi
Uchrashuvning asosiy vaqti 1:1 hisobida yakunlandi. Shu sababli g‘olibni aniqlash uchun penaltilar seriyasiga murojaat qilindi.
Unda «Rubin» futbolchilari aniqroq harakat qilib, 5:3 hisobida g‘alaba qozondi.
Bosqich
Hisob
Asosiy vaqt
«Rubin» 1:1 «Spartak»
Penaltilar seriyasi
5:3
Yakuniy g‘olib
«Rubin»
O‘rozov to‘liq o‘yin o‘tkazdi
Jahongir O‘rozov «Rubin»ning asosiy tarkibida markaziy himoya chizig‘idan joy oldi.
O‘zbekiston terma jamoasi futbolchisi boshidan oxirigacha maydonda harakat qildi va jamoasining penaltilar seriyasi orqali g‘alaba qozonishiga hissa qo‘shdi.
«Rubin»ning «Spartak»ka qarshi bahsdagi asosiy tarkibi:
Nigmatullin;
Rojkov;
Jahongir O‘rozov;
Vuyachich;
Teslenko;
Arroyo;
Ivu;
Nacho;
Samoshnikov;
Xodja;
Sive.
O‘zbekistonlik himoyachi uchun muhim o‘yin
O‘rozovning Rossiya Kubogidagi bunday muhim uchrashuvda to‘liq 90 daqiqa maydonda harakat qilgani uning klubdagi o‘yin amaliyoti uchun ahamiyatli.
«Rubin» esa penaltilardagi g‘alaba orqali musobaqadagi yurishini davom ettirdi.
«Rubin» — «Spartak»: 1:1. Penaltilar seriyasida 5:3.
Endi qozonliklar Rossiya Kubogining navbatdagi bosqichiga tayyorgarlik ko‘radi. O‘rozov uchun esa «Spartak»ka qarshi to‘liq o‘tkazilgan bahs klubdagi o‘yin amaliyotini yanada oshirish imkonini beradi.
Sizningcha, Jahongir O‘rozov «Rubin»da asosiy tarkibda muntazam o‘ynay oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.
…