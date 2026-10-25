Jahongir O‘rozov to‘p surayotgan “Rubin” bosh murabbiyi Frank Artiga klubdan ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozonning «Rubin» klubi rahbariyati bosh murabbiy Frank Artiga bilan hamkorlikni rasman to‘xtatdi.
- Bu qaror jamoaning «Krilya Sovetov»dan uchralgan 0:2 hisobidagi mag‘lubiyatidan so‘ng klub prezidenti Marat Safiullin tomonidan qabul qilindi.
- 2026-yil boshidan buyon 28 ta o‘yinda 9 ta g‘alaba qayd etgan ispaniyalik mutaxassis jamoani turnir jadvalining 10-pog‘onasiga tushirib qo‘ydi.
Rossiya Premer-ligasining navbatdagi turi doirasida o‘z maydonida «Krilya Sovetov»ga 0:2 hisobida imkoniyatni boy bergan Qozonning «Rubin» klubi murabbiylar shtabida jiddiy o‘zgarish yuz berdi. Klub rahbariyati bosh murabbiy Frank Artiga bilan hamkorlikni rasman to‘xtatishga qaror qildi.
Qozonliklar matbuot xizmatining xabariga ko‘ra, ispaniyalik mutaxassisni o‘z vazifasidan ozod qilish to‘g‘risidagi qaror klub boshqaruvi prezidenti Marat Safiullin tomonidan qabul qilingan. Klub rahbariyati Artiganing xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirib, uning kelgusi faoliyatida muvaffaqiyatlar tiladi.
Qozondagi faoliyat: 2026 yilgi statistika va natijalar
Frank Artiga «Rubin» boshqaruvini 2026 yilning boshida o‘z qo‘liga olgan edi:
Qayd etilgan ko‘rsatkichlar: Ispaniyalik murabbiy boshchiligida jamoa barcha musobaqalarda jami 28 ta uchrashuv o‘tkazib, 9 ta g‘alaba, 11 ta durang va 8 ta mag‘lubiyat qayd etdi;
Turnir jadvalidagi holat: Natijalarning beqarorligi oqibatida «Rubin» ayni damda Rossiya Premer-ligasi turnir jadvalining 10-pog‘onasida bormoqda va bu ko‘rsatkich klub ambitsiyalarini qoniqtirmadi.
Jahongir O‘rozovning «Rubin»dagi ishtiroki
O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun mazkur iste’fo jamoa tarkibidagi hamyurtimiz bilan bevosita bog‘liqligi tufayli katta qiziqish uyg‘otmoqda:
Himoyadagi o‘rni: O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozov aynan «Rubin» sharafini himoya qilib kelmoqda;
Statistika: Hamyurtimiz joriy chempionat doirasida jami 8 ta uchrashuvda maydonga tushib, faol va kurashlarga boy harakatlari bilan 4 bor sariq kartochkaga loyiq ko‘rildi.
Bosh murabbiyning iste’fosidan so‘ng jamoaga kim kelishi va yangi mutaxassis o‘zbekistonlik himoyachiga qanday ishonch bildirishi «Rubin»ning kelgusi o‘yinlaridagi asosiy intrigalardan biriga aylanadi.
Izohlar 0
…