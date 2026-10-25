Jahongir O‘rozov to‘p surayotgan “Rubin” bosh murabbiyi Frank Artiga klubdan ketdi

·57·Sport
Jahongir O‘rozov to‘p surayotgan “Rubin” bosh murabbiyi Frank Artiga klubdan ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozonning «Rubin» klubi rahbariyati bosh murabbiy Frank Artiga bilan hamkorlikni rasman to‘xtatdi.
  • Bu qaror jamoaning «Krilya Sovetov»dan uchralgan 0:2 hisobidagi mag‘lubiyatidan so‘ng klub prezidenti Marat Safiullin tomonidan qabul qilindi.
  • 2026-yil boshidan buyon 28 ta o‘yinda 9 ta g‘alaba qayd etgan ispaniyalik mutaxassis jamoani turnir jadvalining 10-pog‘onasiga tushirib qo‘ydi.

Rossiya Premer-ligasining navbatdagi turi doirasida o‘z maydonida «Krilya Sovetov»ga 0:2 hisobida imkoniyatni boy bergan Qozonning «Rubin» klubi murabbiylar shtabida jiddiy o‘zgarish yuz berdi. Klub rahbariyati bosh murabbiy Frank Artiga bilan hamkorlikni rasman to‘xtatishga qaror qildi.

Qozonliklar matbuot xizmatining xabariga ko‘ra, ispaniyalik mutaxassisni o‘z vazifasidan ozod qilish to‘g‘risidagi qaror klub boshqaruvi prezidenti Marat Safiullin tomonidan qabul qilingan. Klub rahbariyati Artiganing xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirib, uning kelgusi faoliyatida muvaffaqiyatlar tiladi.

Qozondagi faoliyat: 2026 yilgi statistika va natijalar

Frank Artiga «Rubin» boshqaruvini 2026 yilning boshida o‘z qo‘liga olgan edi:

  • Qayd etilgan ko‘rsatkichlar: Ispaniyalik murabbiy boshchiligida jamoa barcha musobaqalarda jami 28 ta uchrashuv o‘tkazib, 9 ta g‘alaba, 11 ta durang va 8 ta mag‘lubiyat qayd etdi;

  • Turnir jadvalidagi holat: Natijalarning beqarorligi oqibatida «Rubin» ayni damda Rossiya Premer-ligasi turnir jadvalining 10-pog‘onasida bormoqda va bu ko‘rsatkich klub ambitsiyalarini qoniqtirmadi.

Jahongir O‘rozovning «Rubin»dagi ishtiroki

O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun mazkur iste’fo jamoa tarkibidagi hamyurtimiz bilan bevosita bog‘liqligi tufayli katta qiziqish uyg‘otmoqda:

  • Himoyadagi o‘rni: O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozov aynan «Rubin» sharafini himoya qilib kelmoqda;

  • Statistika: Hamyurtimiz joriy chempionat doirasida jami 8 ta uchrashuvda maydonga tushib, faol va kurashlarga boy harakatlari bilan 4 bor sariq kartochkaga loyiq ko‘rildi.

Bosh murabbiyning iste’fosidan so‘ng jamoaga kim kelishi va yangi mutaxassis o‘zbekistonlik himoyachiga qanday ishonch bildirishi «Rubin»ning kelgusi o‘yinlaridagi asosiy intrigalardan biriga aylanadi.

RubinFrank ArtigaJahongir O‘rozovRossiya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdiFrank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdi30 iyul 20:39«Rubin» avval rad etilgan edi: O‘rozov endi asosiy tarkib uchun kurashadi«Rubin» avval rad etilgan edi: O‘rozov endi asosiy tarkib uchun kurashadi6 avgust 17:49Jahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiJahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdi20 avgust 06:22Jahongir O‘rozov «Rubin»da: yangi tarix va katta moliyaviy sakrashJahongir O‘rozov «Rubin»da: yangi tarix va katta moliyaviy sakrash3 avgust 20:58Jahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida: yangi transfer va moliyaviy sakrashJahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida: yangi transfer va moliyaviy sakrash2 avgust 18:39O‘rozov Rossiya Premyer-ligasiga yo‘l oldi: «Rubin» uni transfer qilmoqdaO‘rozov Rossiya Premyer-ligasiga yo‘l oldi: «Rubin» uni transfer qilmoqda30 iyul 09:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi