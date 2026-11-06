Toshkentda yangragan kutilmagan bayonot: Islam Maxachev MMA bilan xayrlashmoqdami?
UFC tashkilotining yarim o‘rta vazn toifasidagi amaldagi chempioni, jahon MMA olamining eng kuchli jangchilaridan biri Islam Maxachev aralash yakkakurashlardagi faoliyatini tez orada yakunlashini ma’lum qildi.
Toshkent shahrida start olayotgan sambo bo‘yicha kattalar o‘rtasidagi Jahon chempionati tadbirlarida ishtirok etish uchun O‘zbekiston poytaxtiga tashrif buyurgan 35 yoshli rossiyalik sportchi Olamsport.com nashriga bergan eksklyuziv intervyusida ushbu kutilmagan qarori sabablarini ochiqladi.
«Onamning gapiga quloq solaman»: Sportdan ketish sababi
Maxachevning ta’kidlashicha, uning oktagonni tark etishida eng asosiy omil oilasi, xususan, onasining xohish-istagi hisoblanadi:
Onasining munosabati: «Onam har doim mening jang qilishimga qarshi bo‘lgan va bu sport turini ma’qullamagan»;
Yakuniy xulosa: «Men esa hayotim davomida doim unga quloq solganman, demak, tez orada yana uning gapiga quloq solaman», — deya o‘z so‘zlari bilan faoliyatining so‘nggi pallasi yaqinlashib qolganiga ishora qildi UFC kamari sohibi.
Toshkentdagi Jahon chempionati va mehmon maqomi
Islam Maxachev ayni damda O‘zbekiston poytaxtida bo‘lib turibdi:
Sambo bo‘yicha mundial: Mashhur sportchi sambo bo‘yicha kattalar o‘rtasida tashkil etilayotgan Jahon chempionatining rasmiy tadbirlarida faxriy mehmon sifatida qatnashmoqda;
Toshkentlik muxlislar e’tiborida: Dog‘istonlik jangchining poytaxtimizga tashrifi va uning aynan shu yerda bergan faoliyatini yakunlashga oid bayonoti butun dunyo sport jamoatchiligi hamda jang san’ati ixlosmandlari o‘rtasida keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Izohlar 0
…