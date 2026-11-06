Toshkentda yangragan kutilmagan bayonot: Islam Maxachev MMA bilan xayrlashmoqdami?

·52·Sport
Toshkentda yangragan kutilmagan bayonot: Islam Maxachev MMA bilan xayrlashmoqdami?

UFC tashkilotining yarim o‘rta vazn toifasidagi amaldagi chempioni, jahon MMA olamining eng kuchli jangchilaridan biri Islam Maxachev aralash yakkakurashlardagi faoliyatini tez orada yakunlashini ma’lum qildi.

Toshkent shahrida start olayotgan sambo bo‘yicha kattalar o‘rtasidagi Jahon chempionati tadbirlarida ishtirok etish uchun O‘zbekiston poytaxtiga tashrif buyurgan 35 yoshli rossiyalik sportchi Olamsport.com nashriga bergan eksklyuziv intervyusida ushbu kutilmagan qarori sabablarini ochiqladi.

«Onamning gapiga quloq solaman»: Sportdan ketish sababi

Maxachevning ta’kidlashicha, uning oktagonni tark etishida eng asosiy omil oilasi, xususan, onasining xohish-istagi hisoblanadi:

  • Onasining munosabati: «Onam har doim mening jang qilishimga qarshi bo‘lgan va bu sport turini ma’qullamagan»;

  • Yakuniy xulosa: «Men esa hayotim davomida doim unga quloq solganman, demak, tez orada yana uning gapiga quloq solaman», — deya o‘z so‘zlari bilan faoliyatining so‘nggi pallasi yaqinlashib qolganiga ishora qildi UFC kamari sohibi.

Toshkentdagi Jahon chempionati va mehmon maqomi

Islam Maxachev ayni damda O‘zbekiston poytaxtida bo‘lib turibdi:

  • Sambo bo‘yicha mundial: Mashhur sportchi sambo bo‘yicha kattalar o‘rtasida tashkil etilayotgan Jahon chempionatining rasmiy tadbirlarida faxriy mehmon sifatida qatnashmoqda;

  • Toshkentlik muxlislar e’tiborida: Dog‘istonlik jangchining poytaxtimizga tashrifi va uning aynan shu yerda bergan faoliyatini yakunlashga oid bayonoti butun dunyo sport jamoatchiligi hamda jang san’ati ixlosmandlari o‘rtasida keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Islam MaxachevUFCSambo bo‘yicha Jahon chempionatiToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC qiroli Toshkentda: Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenko O‘zbekistonga yetib keldiUFC qiroli Toshkentda: Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenko O‘zbekistonga yetib keldiKecha 21:50Toshkentda jahon yulduzlari: Ertaga sambo bo‘yicha 50-jahon chempionati boshlanadiToshkentda jahon yulduzlari: Ertaga sambo bo‘yicha 50-jahon chempionati boshlanadiBugun 09:53“Islom yengilmas emas!”: Braziliyalik nokautchi Karlos Prates Maxachevni ochiq jangga chorladi“Islom yengilmas emas!”: Braziliyalik nokautchi Karlos Prates Maxachevni ochiq jangga chorladi30 sentabr 19:57Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?14 sentabr 07:07Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?10 sentabr 07:59Islam Maxachevning kiyimini tikib o‘tirgani aks etgan video muxlislarini hayron qoldirdi (video)Islam Maxachevning kiyimini tikib o‘tirgani aks etgan video muxlislarini hayron qoldirdi (video)6 avgust 06:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi