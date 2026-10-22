Kauno Jalgiris — Brann: tarkiblar va jonli matn

64🔁
Hakam zaxiradan maydonga tushish uchun vaqt bermoqda. Faben Urega o‘rniga Moteyus Burba (Kauno Jalgiris) maydonga tushadi.
63
Niklas Kastro (Brann) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaning chap tomoniga zarba berdi, ammo bu kuchsiz urinish bo‘ldi va Tomas Svedkauskas to‘pni osonlik bilan egallab oldi. Brann burchak zarbasini ishlab oldi. Raqiblar yana bir hujum xavfiga duch kelishadi.
62
Gratas Sirgedas (FK Kauno Jalgiris) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo Simen Nilsen o‘z darvozasidan chiqib, to‘pni egallab oldi.
61
Sayevar Magnusson (Brann) jarima maydonchasi ichida erkin qolgan to‘pga yetishdi va kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
60
Leon Krekovich (FK Kauno Jalgiris) raqibidan to‘pni olib qo‘yish uchun qo‘pollik ishlatdi. Bosh hakam Pavle Ilich vaziyatni yaqqol ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
59
Yonas Torsvik (Brann) qo‘pollik ishlatdi va Pavle Ilich qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
57
Gratas Sirgedas (Kauno Jalgiris) jarima maydonchasi ichida zarba berish uchun bo‘sh joy topdi, ammo uning zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
55
Niklas Kastro (Brann) o‘yindan tashqari holatda qoldi.
54🟨
Nosa Iyobosa Edokpolor (FK Kauno Jalgiris) qo‘polligi uchun sariq kartochka oldi.
52
Yakob Lungi Sorensen (Brann) yana bir bor himoyani yorib o‘tuvchi pas berishga urindi, ammo raqib himoyachilari hushyorlikni yo‘qotmadi va to‘pni ilib oldi.
50
Burchak zarbasi amalga oshirildi, ammo himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirgani sababli Brann bu vaziyatdan foydalana olmadi.
50
Yonas Torsvik (Brann) to‘pni markazga uzatdi, ammo himoyachi hushyorlik ko‘rsatib, xavfni bartaraf etdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Brann burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
48
Gratas Sirgedas (FK Kauno Jalgiris) darvoza tomon zarba berdi, ammo uning urinishi umuman aniq chiqmadi va to‘p o‘ng ustun yonidan ancha naridan o‘tib ketdi.
47
Gratas Sirgedas (FK Kauno Jalgiris) qo‘pollik ishlatdi va Pavle Ilich hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
46🔁
Jelko Sopich tanaffusda o‘zgarish amalga oshirdi. Vikintas Slivka Ivan Fiolichning o‘rniga maydonga tushdi (FK Kauno Jalgiris).
46🔁
Rokas Lekiatas (FK Kauno Jalgiris) uchun o‘yin yakunlandi. Aldayr Ernandes ikkinchi bo‘lim uchun maydonga tushmoqda.
46🔁
Jelko Sopich tanaffus vaqtida o‘zgarish qilishga qaror qildi. Leon Krekovich maydonga tushdi, u Leo Ribeyro (FK Kauno Jalgiris) o‘rnini egalladi.
46⏱
Hakam Pavle Ilich ikkinchi bo‘limni boshlash uchun hushtak chaldi.
45+3⏱
Birinchi bo‘lim yakunlandi.
45
O‘yinga 2 daqiqa qo‘shib berildi.
44
Kauno Jalgiris - Brann. Hisob: 1-3.
Umumiy zarbalar soni 4:12 ni tashkil etmoqda.
42🟨
Pavle Ilich qo‘pol o‘yini uchun Fabiyen Ouregaga (Kauno Jalgiris) sariq kartochka ko‘rsatdi.
41
Joris Mutashi (FK Kauno Jalgiris) yakkaxon yurish qildi, ammo raqib o‘yinchisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
40⚽1-3
Noa Xolm (Brann) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni qabul qilib oldi va ajoyib zarba bilan darvozaning chap burchagini ishg‘ol etib, haqiqiy mahorat ko‘rsatdi!
38
Pavle Ilich Leo Ribeyro (Kauno Jalgiris) to‘p uchun kurashda o‘ta agressiv harakat qilgani uchun qoidabuzarlikni qayd etdi.
37🟨
Leo Ribeyro (FK Kauno Jalgiris) qo‘pollik ishlatgani uchun sariq kartochka oldi.
36🟨
Ivan Fiolich (FK Kauno Jalgiris) raqib o‘yinchilaridan birini yerga yiqitgani uchun hakam Pavle Ilichdan sariq kartochka oldi.
36
Pavle Ilich Noa Xolmning (Brann) qo‘pol o‘yiniga befarq qarab tura olmadi va hushtagini chaldi.
35
Kristian Mani Ingason (Brann) raqibiga nisbatan qo‘pol o‘ynagani uchun qoidabuzarlik qayd etdi.
32
Niklas Kastro (Brann) o‘z jamoadoshini topish maqsadida to‘pni markazga uzatmoqchi bo‘ldi, ammo raqib himoyachisi to‘pni to‘sib qolib, xavfni bartaraf etdi.
32
Brann qisqa masofadan burchak zarbasini amalga oshirdi.
31
Yoakim Soltvedt (Brann) darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo himoyachi o‘z jonini ayamay to‘pni to‘sib qoldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va burchak zarbasi belgilandi. Brann raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
30
Fabiyen Ourega (FK Kauno Jalgiris) o‘zi uchun bo‘sh hudud yaratdi va to‘pni jarima maydonchasiga uzatishga urindi. Biroq, himoyachi muhim pallada oyog‘ini qo‘yib, to‘pni uzoqlashtirdi.
30
Brann burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
29
Niklas Kastro (Brann) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib uni qaytarib qolishga muvaffaq bo‘ldi. Hakam hushtagini chaldi, Brann burchak zarbasini amalga oshiradi.
28
Jarima maydonchasiga uzatilgan to‘pni Yonas Torsvik (Brann) boshi bilan darvoza tomon yo‘lladi, ammo Tomas Svedkauskas ajoyib seyv ko‘rsatib, golning oldini oldi.
27
O‘yin: Kauno Jalgiris - Brann. Hisob: 1-2.
To‘pga egalik qilish – 28:72.
25⚽1-2
Yoakim Soltvedt jarima maydonchasiga ajoyib uzatma amalga oshirdi. Noa Xolm (Brann) to‘pga yetib keldi va yaqin masofadan boshi bilan o‘ng ustun yoniga yo‘lladi, Tomas Shvedkauskas esa ojiz qoldi. U o‘z gol sezish qobiliyatini namoyish etdi - ajoyib zarba. Hisob 1:2.
22
Yoakim Soltvedt (Brann) aniq pasni qabul qilib oldi, u jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida o‘ziga bo‘sh joy yaratdi, ammo uning noaniq zarbasi darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi.
21
Yoakim Soltvedt (Brann) o‘yindan tashqari holatda qolib ketdi!
20
Brann o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘p nazoratini o‘z qo‘liga oldi. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
18
Yonas Torsvik (Brann) ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va katta imkoniyatni ko‘kka sovurdi, uning jarima maydonchasi ichidan yo‘llagan zarbasi o‘ng ustun yonidan ozgina farq bilan o‘tib ketdi.
16
Ivan Fiolich (FK Kauno Jalgiris) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo to‘p darvozabon Simen Nilsenga juda yaqin bordi va u to‘pni egallab oldi.
14
Niklas Kastro (Brann) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pga birinchi urinishdayoq darvozaning markaziga qarab pastdan zarba berdi, ammo Tomas Svedkauskas bunga tayyor edi va to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi.
12
Leo Ribeyro (Kauno Jalgiris) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib beradi.
12⚽1-1
Renan Oliveyra (FK Kauno Jalgiris) darvoza oldi maydonchasida juda hushyor harakat qildi va to‘pni tanasi bilan darvozabonning ortiga yo‘naltirib, noodatiy tarzda gol urdi. U hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi.
11
Leo Ribeyro (FK Kauno Jalgiris) to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni xavfsiz joyga chiqarib yubordi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Kauno Jalgiris burchak zarbasini amalga oshiradi.
9
Kauno Jalgiris futbolchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar bilan uzatmalar berishyapti. Ular himoyadagi bo‘shliqlar ochilishini kutishmoqda.
7⚽0-1
Niklas Kastro (Brann) Tomas Svedkauskasni aldab o‘tdi va penaltini darvozaning qoq markaziga yo‘lladi!
7
Niklas Kastro (Brann) javobgarlikni o‘z zimmasiga olmoqda va u allaqachon to‘pni tayyorlamoqda.
6🎯
VAR qarori ma’lum bo‘lmoqda. Ha, bu penalti!
5VAR
Hakam Pavle Ilich VAR ishorasini ko‘rsatdi va penalti bor-yo‘qligini tekshirish uchun monitor tomon yo‘l oldi. Ko‘ramiz, nima bo‘lar ekan!
4
Anton Tolordava (FK Kauno Jalgiris) jarima maydonchasi ichida to‘pga qo‘li bilan teginib ketgandek ko‘rindi, ammo hakam eng qulay nuqtada emasdi. Keling, u nima qarorga kelishini kuzatamiz.
3
Yakob Lungi Sorensen (Brann) darvoza oldida o‘ziga bo‘sh joy yaratdi va jarima zarbasidan uzatilgan to‘pga boshi bilan zarba berdi. Uning aniq yo‘llangan zarbasi darvozaning chap pastki burchagiga kirib ketishi mumkin edi, ammo Tomas Svedkauskas ajoyib reaksiya ko‘rsatib, to‘pni qaytardi.
2
Pavle Ilich vaziyatni aniq ko‘rib turibdi va Gratas Sirgedas (FK Kauno Jalgiris) tomonidan qoidabuzarlik sodir etilganini qayd etdi.
1
O‘yinchilar maydonga chiqishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Kauno Jalgiris o‘yinni boshlab beradi.
1⏱
O‘yin endigina boshlandi.
21:46
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Kauno Jalgiris o‘yinni boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yin bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u — Pavle Ilich.
21:45
Ushbu o‘yin tafsilotlarida, uchrashuv boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
21:45
Barcha futbol muxlislariga salom, biz ushbu uchrashuvning jonli sharhini taqdim etish uchun shu yerdamiz va eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib boramiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizni ta’minlaymiz, shunchaki o‘rindiqqa o‘tirib, zavq oling.
Izohlar 0
…