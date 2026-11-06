Sent-Tryuyden — Brann: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Sent-Tryuyden — Brann uchrashuvi 6 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Sent-Tryuyden boshlang‘ich tarkibi: 16. Kokubo L., 60. Vanvesemayel R., 5. Taniguchi S. (kapitan), 26. Musliu V., 23. Pupe J., 18. Ishivatari N., 99. Shinkava S., 8. Sissako A., 10. Sebaui I., 19. Soelle F., 11. Mbuku N.
Sent-Tryuyden zaxiradagilari: 71. Araki R., 9. Bazdar S., 31. Benashur I., 77. Diuf O., 3. Xata T., 22. Yanssens V., 21. Lendfers M., 38. Matsuzava K., 27. Mbambi J., 14. Merlen R., 7. Muya A., 35. Ngoy Y.
Sent-Tryuyden bosh murabbiyi: De Meyer F.
Brann boshlang‘ich tarkibi: 12. Nilsen S., 2. Kornik L., 3. Knudsen F. (kapitan), 23. Pedersen T., 15. Torsvik Y., 10. Ingason K. M., 21. Kasanvirjo N., 25. Vassberg N., 14. Matisen U., 29. Xolm N., 9. Kastro N.
Brann zaxiradagilari: 20. Dragsnes V., 1. Dingeland M., 16. Eriksen K., 11. Finne B., 43. Xaugen B., 36. Xellesoy X. M., 39. Legreyd Y., 22. Magnusson S., 17. Soltvedt Y., 37. Vindenes S.
Brann bosh murabbiyi: Xorneland E.
Izohlar 0
…