Univ. Krayova — Egnatiya: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Univ. Krayova — Egnatiya uchrashuvi 6 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Univ. Krayova boshlang‘ich tarkibi: 21. Popesku L., 3. Romanchuk O., 24. Stevanovich N., 6. Skrechu V., 17. Mora K., 16. Lameyra J., 8. Baluta T., 11. Banku N. (kapitan), 20. Chikaldeu A., 9. Al Hamlavi A., 10. Bayaram S.
Univ. Krayova zaxiradagilari: 29. Bashchanu L., 4. Kretsu A., 22. Elisor S., 19. Eriberto Tavaresh, 30. Matey D., 1. Maksim A., 7. Nsimba S., 28. Rus A., 90. Sava R., 23. Teles, 31. Uebster R.
Univ. Krayova bosh murabbiyi: Koelo F.
Egnatiya boshlang‘ich tarkibi: 98. Daysinani M., 22. Xayme G., 33. Bitri E., 24. Ajetovikj N., 29. Yago A., 6. Aleksi A. (kapitan), 17. Kriyeziu A., 10. Albaneze A., 7. Fernando Medeyros, 20. Lukili K., 2. Adjessa D.
Egnatiya zaxiradagilari: 4. Aliyev Z., 80. Bekja L., 8. Diabate I., 13. Katsbufi A., 99. Montenegro J., 16. Ndretsa E., 12. Puja B., 55. Smajli G., 1. Tandilashvili L.
Egnatiya bosh murabbiyi: Dede N.
Izohlar 0
…