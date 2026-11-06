Lugano — Kauno Jalgiris: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Lugano — Kauno Jalgiris uchrashuvi 6 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Lugano boshlang‘ich tarkibi: 16. fon Ballmoos D., 6. Papadopulos A., 17. May L., 7. Alioski E. (kapitan), 2. Karimov B., 14. Kendusi A., 25. Bislimi U., 27. Dos Santos D., 26. Markes M., 21. Chiminyani Y., 9. Ayeti Al.
Lugano zaxiradagilari: 91. Berens K., 18. Biksel J., 22. Kastro Espinosa B. D., 28. Gebxardt F., 8. Grgich A., 4. Kelvin D., 99. Mina D., 24. Pilstrom E., 33. Raffa K., 46. Zanotti M.
Lugano bosh murabbiyi: Krochi-Torti M.
Kauno Jalgiris boshlang‘ich tarkibi: 22. Mikelionis D. (kapitan), 45. Mutashi Dj., 77. Lekiatas R., 3. Tolordava A., 23. Ernandes A., 37. Iyobosa Edokpolor N., 7. Benshaib A., 20. Kalik A., 14. Slivka V., 27. Debelyux G., 9. Krekovich L.
Kauno Jalgiris zaxiradagilari: 24. Burba M., 17. Fiolich I., 8. Karashima Ya., 62. Kastrati L. II., 15. Leo Ribeyro, 70. Urega F., 47. Potsyus V., 10. Sirgedas G., 55. Svedkauskas T., 74. Uzkurnis A.
Kauno Jalgiris bosh murabbiyi: Sopich Z.
Izohlar 0
…