Tvente — Pafos: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Tvente — Pafos uchrashuvi 6 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Tvente boshlang‘ich tarkibi: 16. Drommel J., 28. van Rooy B., 3. Propper R. (kapitan), 4. Niystad R., 29. Adelgaard A., 6. Zerruki R., 8. Veydmann D., 11. Rots D., 10. Taxa Y., 27. Orjaseter S., 9. Vegxorst V.
Tvente zaxiradagilari: 18. Bavua J., 31. Gerritsen Y., 14. Xlinsson K., 24. Kurovski K., 39. Meylink J., 26. Nagel B., 22. Pasveyer R., 7. Pyatsa M., 2. Rosyak M., 20. van den Belt T., 25. Vennegoor of Xesselink L.
Tvente bosh murabbiyi: van den Brom J.
Pafos boshlang‘ich tarkibi: 99. Mayetski R., 7. Bruno, 3. Mmae S., 4. David Luiz (kapitan), 14. Ioannu N., 77. Korreyya Dj., 50. Brito A., 26. Shunich I., 30. Dragomir V., 12. Sema K., 18. Lele.
Pafos zaxiradagilari: 33. Anderson Silva, 60. Efzona K., 6. Guga, 72. Ioannu K., 61. Kais M., 42. Maykl Dj., 71. Papastilianu M., 82. Petrou P., 8. Kina D.
Pafos bosh murabbiyi: Sa Pinto R.
Izohlar 0
…