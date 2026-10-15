Brann — Linkoln Red Imps: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Brann — Linkoln Red Imps uchrashuvi 16 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Brann boshlang‘ich tarkibi: 12. Nilsen S., 9. Kastro N., 19. Gudmundsson E., 10. Ingason K. M., 21. Kasanvirjo N., 3. Knudsen F. (kapitan), 22. Magnusson S., 23. Pedersen T., 17. Soltvedt Y., 18. Sorensen Y., 25. Vassberg N.
Brann zaxiradagilari: 2. Kornik L., 20. Dragsnes V., 1. Dingeland M., 16. Eriksen K., 11. Finne B., 43. Xaugen B., 36. Xellesoy X. M., 29. Xolm N., 39. Legreyd Y., 15. Torsvik Y., 41. Vilxelmsen A.
Brann bosh murabbiyi: Xorneland E.
Linkoln Red Imps boshlang‘ich tarkibi: 13. Xankins Dj., 5. Kardozo T., 66. Ersteling Y., 18. Garsiya T., 9. Gomes K., 23. Jo, 8. Mandi, 21. Nano, 11. Romero Morilo A., 3. Rutjens K., 22. Torrilya G. (kapitan).
Linkoln Red Imps zaxiradagilari: 32. Alvares F., 20. Britto E., 7. Kaschiaro L., 19. Flalxi Idrissi Y., 27. Xamm M., 2. Djolli E., 6. Lopes B., 10. Mula A., 1. Nauzet Santana, 4. Pinto N., 44. Toledano M.
Linkoln Red Imps bosh murabbiyi: Pavon.
Izohlar 0
…