UYEFA tanlovi: Mbappe va Keyn Chempionlar ligasi haftasining ramziy termasidan joy oldi
Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining shiddatli va gollarga boy kechgan 3-tur bahslari yakunlandi.
Qit’aning eng kuchli klublari o‘rtasida kechgan murosasiz uchrashuvlar yakuniga ko‘ra, UYEFA ekspertlari o‘z klublari safida yorqin o‘yin ko‘rsatib, natijani hal qilgan futbolchilardan iborat turning rasmiy ramziy jamoasini tuzib chiqdi. Tanlangan 11 nafar yulduz orasida to‘purarlar bilan birga kutilmagan pozitsiyalarda porlagan iqtidorlar ham bor.
UYEFA talqini bo‘yicha 3-tur ramziy jamoasi
Musobaqaning ramziy terma jamoasi quyidagi futbolchilardan tashkil topdi:
Darvozabon:
Yan Zommer («Bryugge») — ishonchli seyvlari va xavfsiz harakatlari bilan turning eng yaxshi posboni deb topildi.
Himoyachilar:
Ksave Mbuyamba (LASK);
Lyutsxarel Gertryoyda (PSV);
Karlos Augusto («Inter»);
Deklan Rays («Arsenal») — odatda yarimhimoyada harakat qiluvchi ingliz yulduzi himoyaviy barqarorligi va maydondagi muhim vazifalari bilan mudofaa chizig‘idan o‘rin oldi.
Yarimhimoyachilar:
Skott Maktominay («Napoli»);
Niko Pas («Komo»);
Fil Foden («Manchester Siti») — ushbu turda xet-trik qayd etib, g‘alabaning asosiy ijodkoriga aylandi;
Dezire Due (PSJ).
Hujumchilar:
Harri Keyn («Bavariya»);
Kilian Mbappe («Real Madrid») — hujumdagi faolligi va samaradorligi evaziga ramziy termaning hujum juftligini hosil qildi.
Ramziy tarkibning o‘ziga xos jihatlari
Mazkur tarkibga nafaqat grand klublarning tan olingan yulduzlari, balki kamtarona jamoalar safida o‘zini ko‘rsatgan futbolchilar ham kiritilgani tur davomida kutilmagan voqealarga boy bellashuvlar kechganini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…