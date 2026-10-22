UYEFA tanlovi: Mbappe va Keyn Chempionlar ligasi haftasining ramziy termasidan joy oldi

·41·Sport
UYEFA tanlovi: Mbappe va Keyn Chempionlar ligasi haftasining ramziy termasidan joy oldi

Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining shiddatli va gollarga boy kechgan 3-tur bahslari yakunlandi.

Qit’aning eng kuchli klublari o‘rtasida kechgan murosasiz uchrashuvlar yakuniga ko‘ra, UYEFA ekspertlari o‘z klublari safida yorqin o‘yin ko‘rsatib, natijani hal qilgan futbolchilardan iborat turning rasmiy ramziy jamoasini tuzib chiqdi. Tanlangan 11 nafar yulduz orasida to‘purarlar bilan birga kutilmagan pozitsiyalarda porlagan iqtidorlar ham bor.

UYEFA talqini bo‘yicha 3-tur ramziy jamoasi

Musobaqaning ramziy terma jamoasi quyidagi futbolchilardan tashkil topdi:

  • Darvozabon:

    • Yan Zommer («Bryugge») — ishonchli seyvlari va xavfsiz harakatlari bilan turning eng yaxshi posboni deb topildi.

  • Himoyachilar:

    • Ksave Mbuyamba (LASK);

    • Lyutsxarel Gertryoyda (PSV);

    • Karlos Augusto («Inter»);

    • Deklan Rays («Arsenal») — odatda yarimhimoyada harakat qiluvchi ingliz yulduzi himoyaviy barqarorligi va maydondagi muhim vazifalari bilan mudofaa chizig‘idan o‘rin oldi.

  • Yarimhimoyachilar:

    • Skott Maktominay («Napoli»);

    • Niko Pas («Komo»);

    • Fil Foden («Manchester Siti») — ushbu turda xet-trik qayd etib, g‘alabaning asosiy ijodkoriga aylandi;

    • Dezire Due (PSJ).

  • Hujumchilar:

    • Harri Keyn («Bavariya»);

    • Kilian Mbappe («Real Madrid») — hujumdagi faolligi va samaradorligi evaziga ramziy termaning hujum juftligini hosil qildi.

Ramziy tarkibning o‘ziga xos jihatlari

Mazkur tarkibga nafaqat grand klublarning tan olingan yulduzlari, balki kamtarona jamoalar safida o‘zini ko‘rsatgan futbolchilar ham kiritilgani tur davomida kutilmagan voqealarga boy bellashuvlar kechganini yana bir bor isbotladi.

Yevropa Chempionlar ligasiUYEFARamziy jamoa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luish Figuning «Oltin to‘p» bo‘yicha kutilmagan tanlovi — Mbappe, Keyn va superfinalLuish Figuning «Oltin to‘p» bo‘yicha kutilmagan tanlovi — Mbappe, Keyn va superfinal26 sentabr 15:29Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?14 iyul 21:33Tarixiy qaror va rekord: 2028 yilgi UYEFA Superkubok bahsi Ostonada o‘tkaziladiTarixiy qaror va rekord: 2028 yilgi UYEFA Superkubok bahsi Ostonada o‘tkaziladi16 sentabr 10:19Superliga 16-tur ramziy jamoasi e’lon qilindi: Tarkibda kimlar bor?Superliga 16-tur ramziy jamoasi e’lon qilindi: Tarkibda kimlar bor?9 avgust 21:3215-turning eng yaxshilari: «Navbahor» va «Nasaf»dan ko‘proq futbolchi bor15-turning eng yaxshilari: «Navbahor» va «Nasaf»dan ko‘proq futbolchi bor5 avgust 14:22UYEFA Jahon chempionatini boykot qilish bilan FIFAga tahdid solmoqda!UYEFA Jahon chempionatini boykot qilish bilan FIFAga tahdid solmoqda!31 iyul 01:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi