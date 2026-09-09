«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reyting
Jahon futbolida yilning eng nufuzli individual mukofoti — «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) atrofidagi bahslar kulminatsion nuqtasiga yetdi. 8 sentyabr kuni ushbu sovringa da’vogar bo‘lgan yakuniy 30 nafar futbolchi nomi rasman e’lon qilingach, dunyoning eng nufuzli sport nashrlaridan biri bo‘lgan The Athletic bosh mukofotni yutish ehtimoli eng yuqori bo‘lgan asosiy 10 nafar favorit reytingini e’lon qildi. Ushbu ro‘yxatning cho‘qqisini Myunxenning «Bavariya» klubi va Angliya terma jamoasi to‘purari Harri Keyn egallab, barcha tahlilchilarni hayratda qoldirdi. Eng qizig‘i, «Bavariya»ning yana bir yulduzi Maykl Olise 2-pog‘onaga joylashgan bo‘lsa, o‘tgan mavsum «Manchester Siti»da ko‘rsatgan o‘yini bilan ajralib turgan Rodri kuchli uchlikni yakunladi. Xo‘sh, Kilian Mbappe va Erling Holand nega yuqori uchlikdan chetda qoldi, Lamin Yamal nechanchi o‘rinda va Lionel Messi hali ham kuchli o‘ntalikdami? Maqola oxirida esa asosiy intriga — The Athletic rasmiy e’lon qilgan to‘liq TOP-10 jadvali va ovoz berish natijalariga ta’sir qiluvchi bosh omillar haqidagi barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
«Bavariya» hukmronligi: Keyn va Olise dunyoni zabt etmoqda
The Athletic tahlilchilari ushbu mavsumda Myunxen grandi yulduzlarining maydondagi foydalilik koeffitsiyentini juda yuqori baholagan:
Harri Keynning mutlaq yetakchiligi: Angliyalik hujumchi o‘zining to‘purarlik mahorati va jamoaviy o‘yinga qo‘shgan beqiyos hissasi evaziga «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritish uchun 1-raqamli asosiy da’vogar sifatida e’tirof etildi;
Maykl Olise fenomeni: «Bavariya» safiga kelib qo‘shilgan fransiyalik yosh yulduz Maykl Olise o‘z ampluasidagi fantastik o‘yinlari evaziga bir yo‘la 2-o‘ringa ko‘tarildi;
Rodri kuchli uchlikda: O‘tgan mavsumni «Manchester Siti»da o‘tkazib, hozirda «Barselona» sharafini himoya qilayotgan ispaniyalik yarimhimoyachi Rodri favoritlar qatorida 3-pog‘onani band etdi.
«Harri Keynning yil davomida ko‘rsatgan barqaror samaradorligi va hujum markazidagi yetakchiligi uni bu safar uzoq kutilgan "Oltin to‘p" sari eng yaqin nomzodga aylantirdi», — deya yozadi The Athletic.
Grandlar qarama-qarshiligi: Mbappe, Holand va Messining mavqeyi
Reytingdagi keyingi o‘rinlar ham futbol ixlosmandlari o‘rtasida keskin muhokamalarga sabab bo‘lmoqda:
Yulduzlar kuchli beshlikda: Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappe 4-pog‘onani, «Manchester Siti» goleadori Erling Holand esa 5-o‘rinni egalladi;
Yosh avlod va yangi qahramonlar: «PSJ» yulduzi Xvicha Kvaratsxeliya 6-o‘rinda qayd etilgan bo‘lsa, «Barselona»ning yosh vunderkindi Lamin Yamal faxrli 7-o‘rindan joy oldi;
Afsona hali ham safda: «Inter Mayami» safida to‘p tepayotgan Lionel Messi hatto okean ortida faoliyat yuritayotgan bo‘lsa-da, dunyoning eng kuchli 10 nafar futbolchisi ro‘yxatini yakunlab berdi.
The Athletic talqiniga ko‘ra «Oltin to‘p»ning TOP-10 asosiy favoritlari
Nashrning rasmiy tahliliy hisoboti bo‘yicha reyting quyidagi tartibda shakllandi:
Harri Keyn («Bavariya», Angliya);
Maykl Olise («Bavariya», Fransiya);
Rodri («Manchester Siti» / «Barselona», Ispaniya);
Kilian Mbappe («Real», Fransiya);
Erling Holand («Manchester Siti», Norvegiya);
Xvicha Kvaratsxeliya («PSJ», Gruziya);
Lamin Yamal («Barselona», Ispaniya);
Luis Dias («Bavariya», Kolumbiya);
Jud Bellinghem («Real», Angliya);
Lionel Messi («Inter Mayami», Argentina).
Yilning bosh sovrini kimga nasib etishi
Ko‘pchilik futbol ixlosmandlari va ekspertlarni qiziqtirgan eng muhim masala — Harri Keyn The Athletic taqdim etgan ushbu ustunlikni rasmiy ovoz berish marosimida ham saqlab qola oladimi-yo‘qmi, degan savoldir. Eng muhim xulosa shundaki, bu yilgi tanlovda «Oltin to‘p» topshirish mezonlari faqatgina jamoaviy kuboklarga emas, balki futbolchining maydondagi shaxsiy yetakchiligi va uzluksiz golli samaradorligiga ko‘proq yo‘naltirilgan. Harri Keynning faoliyati davomidagi eng yuqori sport formasiga kirishi, «Bavariya»ning bir yo‘la uch nafar futbolchisining (Keyn, Olise, Dias) kuchli o‘nlikka kirishi Germaniya grandining Yevropa sahnasidagi ulkan ta’sirini isbotlaydi. Agar rasmiy ovoz beruvchi jurnalistlar ham ushbu individual ko‘rsatkichlarni asos qilib olishsa, Harri Keyn faoliyatida ilk bor «Oltin to‘p» sohibiga aylanishi mutlaq haqiqatga aylanadi.
Sizningcha, Harri Keyn haqiqatdan ham bu yilgi «Oltin to‘p» sovriniga Kilian Mbappe, Erling Holand va Rodridan ko‘ra ko‘proq haqlimi yoki The Athletic nashri reytingi muxlislarni hayratda qoldirgan bahsli xulosami? O‘z tanlovingiz va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda jahon futbolidagi ushbu sensatsion reyting tahlilini yaqinlaringiz va futbol ixlosmandlariga ulashing!
…