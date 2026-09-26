Luish Figuning «Oltin to‘p» bo‘yicha kutilmagan tanlovi — Mbappe, Keyn va superfinal

·46·Sport
Luish Figuning «Oltin to‘p» bo‘yicha kutilmagan tanlovi — Mbappe, Keyn va superfinal
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Luish Figu «Oltin to‘p» sohibini aniqlash bo‘yicha o‘tkazilgan blis-so‘rovnomada Lamin Yamalni Lionel Messidan ustun qo‘ydi.
  • Figu finalda Messini emas, Yamalni tanlashiga sabab sifatida argentinalik futbolchida sovrinlarning ko‘pligini ko‘rsatdi.
  • Shuningdek, u yarim finalda Kilian Mbappe o‘rniga Yamalni tanlagan.

Dunyo futbolining yorqin afsonalaridan biri, «Barselona» va «Real Madrid»ning sobiq yulduzi hamda Portugaliya milliy jamoasi sobiq sardori Luish Figu jahon futbolidagi eng nufuzli yakkalik mukofoti — «Oltin to‘p» sohibini aniqlashga bag‘ishlangan blis-so‘rovnomada qatnashdi. O‘ziga xos «pley-off» ko‘rinishida o‘tgan qiziqarli tanlovda Figu zamonaviy va klassik futbol yulduzlarini bir-biriga qarshi baholab chiqdi.

Dastlabki bosqichlarda u Lionel Messini Usmon Dembeledan, Harri Keynni Erling Holanddan, Lamin Yamalni Rodridan hamda Kilian Mbappeni Xvicha Kvaratsxeliyadan ustun qo‘ydi. Yarim finalda esa Messi Keynni mag‘lub etgan bo‘lsa, shiddatli qarama-qarshilikda portugaliyalik yulduz Mbappe o‘rniga Yamalni tanladi. Hal qiluvchi finalda 8 karra mukofot sohibi Lionel Messi va «Barselona»ning yosh vunderkindi Lamin Yamal to‘qnash kelganda, Figu o‘z tanlovi bilan futbol jamoatchiligini hayratda qoldirdi: «Keling, Laminga bera qolaylik, chunki Messida bu sovrin juda ko‘p», deya yakuniy nuqtani qo‘ydi afsona.

«Yamalning finaldagi zafari, Keynning ustunligi va Messi omili»: Figu tanlovining 5 ta asosiy nuqtasi

Luish Figuning «Oltin to‘p» bo‘yicha bergan javoblaridan eng muhim faktlar:

  • Yakuniy g‘olib — Lamin Yamal: Afsonaviy futbolchi bosh sovrinni «Barselona»ning yosh iqtidori Yamalga ravo ko‘rdi;

  • Messining kolleksiyasi omili: Finalda Messi emas, aynan Yamal tanlanishiga Leoda bu sovrinning haddan tashqari ko‘pligi sabab qilib ko‘rsatildi;

  • Mbappedan ustun kelgan iqtidor: Yarim finalning eng og‘ir juftligida Figu Mbappe o‘rniga Yamal variantida to‘xtaldi;

  • Keyn Holandni dog‘da qoldirdi: Yevropaning ikki yirik to‘purari o‘rtasida portugaliyalik faxriy Harri Keynni tanladi;

  • Rodri va Dembelening chetda qolishi: Ispaniyalik tayanch yarimhimoyachisi Rodri Yamalga, fransiyalik Dembele esa Messiga imkoniyatni boy berdi.

«Oltin to‘p» turnir to‘ri: Luish Figuning tanlov bosqichlari jadvali

Blis-so‘rovnomada yulduzlar o‘rtasida kechgan bosqichma-bosqich tanlov tasnifi:

Bosqichlar tartibi

Qarama-qarshi qo‘yilgan futbolchilar juftligi

Figu tomonidan tanlangan g‘olib

Tanlovning o‘ziga xos izohi

Chorak final (1-juftlik)

Lionel Messi va Usmon Dembele

Lionel Messi

So‘zsiz tajriba va daholik ustunligi

Chorak final (2-juftlik)

Harri Keyn va Erling Holand

Harri Keyn

To‘purarlik va universal jamoaviy o‘yin

Chorak final (3-juftlik)

Rodri va Lamin Yamal

Lamin Yamal

Yoshlik shiddati, dribling va porloq kelajak

Chorak final (4-juftlik)

Kilian Mbappe va Xvicha Kvaratsxeliya

Kilian Mbappe

Gol sezish qobiliyati va tezlik ustunligi

Yarim final (1-bahs)

Lionel Messi va Harri Keyn

Lionel Messi

Tarixiy ulug‘vorlik va yakkalik mahorati

Yarim final (2-bahs)

Lamin Yamal va Kilian Mbappe

Lamin Yamal

«Ikkalasi ham munosib, ammo tanlov — Lamin»

SUPЕRFINAL

Lionel Messi va Lamin Yamal

LAMIN YAMAL (Mutlaq tanlov)

«Messida bu sovrin juda ko‘p, Yamalga beraylik»

Futbol ekspertizasi: Nega Figu Messini emas, Yamalni tanladi?

Xalqaro sport tahlilchilari va futbol sharhlovchilarining xulosalari:

  • «Yangi avlodga ehtiyoj va ramziy estafeta»: Messi va Ronaldu davri asta-sekin tarixga aylanib, futbol sahnasiga Lamin Yamal singari fenomenal yoshlar chiqib kelmoqda; Figuning fikri zamonaviy futbol jamoatchiligining yangi qahramonlarni ko‘rishga bo‘lgan kuchli ishtiyoqini aks ettiradi;

  • «Barselona» vingerining o‘yin ta’siri: 17-18 yoshidayoq Yevropa chempionati va qit’a miqyosidagi supero‘yinlarda asosiy skripka bo‘la olgan Yamalning kreativligi nafaqat muxlislarni, balki Figudek sobiq «Oltin to‘p» sohiblarini ham lol qoldirmoqda;

  • Mbappe bilan raqobat: Yarim finalda Kilian Mbappedan ko‘ra Laminning tanlanishi Fransiya termasi yetakchisi uchun jiddiy ishora bo‘lib, Yamalning bugungi kundagi media va sport jihatidan jozibadorligi yuqoriroq ekanidan dalolat beradi.

Sizningcha, Luish Figuning «Oltin to‘p»ni Lionel Messi o‘rniga Lamin Yamalga berish taklifi qanchalik adolatli? Yamal haqiqatan ham hozirgi davrda Mbappe va boshqa yulduzlardan kuchliroqmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu qiziqarli tahlilni barcha ixlosmandlar bilan baham ko‘ring!

Luish FiguOltin to‘pLamin YamalMessi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Entoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdiEntoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdi24 sentabr 16:16«Uni buyuk kelajak kutmoqda!»: Kilian Mbappe Lamin Yamal haqida ochiq gapirdi«Uni buyuk kelajak kutmoqda!»: Kilian Mbappe Lamin Yamal haqida ochiq gapirdi17 sentabr 20:33Hansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladiHansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladi15 sentabr 19:32Xorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadiXorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadi15 sentabr 11:15Lamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdiLamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdi14 sentabr 13:17«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi12 sentabr 06:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?