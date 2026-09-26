Luish Figuning «Oltin to‘p» bo‘yicha kutilmagan tanlovi — Mbappe, Keyn va superfinal
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Luish Figu «Oltin to‘p» sohibini aniqlash bo‘yicha o‘tkazilgan blis-so‘rovnomada Lamin Yamalni Lionel Messidan ustun qo‘ydi.
- Figu finalda Messini emas, Yamalni tanlashiga sabab sifatida argentinalik futbolchida sovrinlarning ko‘pligini ko‘rsatdi.
- Shuningdek, u yarim finalda Kilian Mbappe o‘rniga Yamalni tanlagan.
Dunyo futbolining yorqin afsonalaridan biri, «Barselona» va «Real Madrid»ning sobiq yulduzi hamda Portugaliya milliy jamoasi sobiq sardori Luish Figu jahon futbolidagi eng nufuzli yakkalik mukofoti — «Oltin to‘p» sohibini aniqlashga bag‘ishlangan blis-so‘rovnomada qatnashdi. O‘ziga xos «pley-off» ko‘rinishida o‘tgan qiziqarli tanlovda Figu zamonaviy va klassik futbol yulduzlarini bir-biriga qarshi baholab chiqdi.
Dastlabki bosqichlarda u Lionel Messini Usmon Dembeledan, Harri Keynni Erling Holanddan, Lamin Yamalni Rodridan hamda Kilian Mbappeni Xvicha Kvaratsxeliyadan ustun qo‘ydi. Yarim finalda esa Messi Keynni mag‘lub etgan bo‘lsa, shiddatli qarama-qarshilikda portugaliyalik yulduz Mbappe o‘rniga Yamalni tanladi. Hal qiluvchi finalda 8 karra mukofot sohibi Lionel Messi va «Barselona»ning yosh vunderkindi Lamin Yamal to‘qnash kelganda, Figu o‘z tanlovi bilan futbol jamoatchiligini hayratda qoldirdi: «Keling, Laminga bera qolaylik, chunki Messida bu sovrin juda ko‘p», deya yakuniy nuqtani qo‘ydi afsona.
«Yamalning finaldagi zafari, Keynning ustunligi va Messi omili»: Figu tanlovining 5 ta asosiy nuqtasi
Luish Figuning «Oltin to‘p» bo‘yicha bergan javoblaridan eng muhim faktlar:
Yakuniy g‘olib — Lamin Yamal: Afsonaviy futbolchi bosh sovrinni «Barselona»ning yosh iqtidori Yamalga ravo ko‘rdi;
Messining kolleksiyasi omili: Finalda Messi emas, aynan Yamal tanlanishiga Leoda bu sovrinning haddan tashqari ko‘pligi sabab qilib ko‘rsatildi;
Mbappedan ustun kelgan iqtidor: Yarim finalning eng og‘ir juftligida Figu Mbappe o‘rniga Yamal variantida to‘xtaldi;
Keyn Holandni dog‘da qoldirdi: Yevropaning ikki yirik to‘purari o‘rtasida portugaliyalik faxriy Harri Keynni tanladi;
Rodri va Dembelening chetda qolishi: Ispaniyalik tayanch yarimhimoyachisi Rodri Yamalga, fransiyalik Dembele esa Messiga imkoniyatni boy berdi.
«Oltin to‘p» turnir to‘ri: Luish Figuning tanlov bosqichlari jadvali
Blis-so‘rovnomada yulduzlar o‘rtasida kechgan bosqichma-bosqich tanlov tasnifi:
Bosqichlar tartibi
Qarama-qarshi qo‘yilgan futbolchilar juftligi
Figu tomonidan tanlangan g‘olib
Tanlovning o‘ziga xos izohi
Chorak final (1-juftlik)
Lionel Messi va Usmon Dembele
Lionel Messi
So‘zsiz tajriba va daholik ustunligi
Chorak final (2-juftlik)
Harri Keyn va Erling Holand
Harri Keyn
To‘purarlik va universal jamoaviy o‘yin
Chorak final (3-juftlik)
Rodri va Lamin Yamal
Lamin Yamal
Yoshlik shiddati, dribling va porloq kelajak
Chorak final (4-juftlik)
Kilian Mbappe va Xvicha Kvaratsxeliya
Gol sezish qobiliyati va tezlik ustunligi
Yarim final (1-bahs)
Lionel Messi va Harri Keyn
Lionel Messi
Tarixiy ulug‘vorlik va yakkalik mahorati
Yarim final (2-bahs)
Lamin Yamal va Kilian Mbappe
Lamin Yamal
«Ikkalasi ham munosib, ammo tanlov — Lamin»
SUPЕRFINAL
Lionel Messi va Lamin Yamal
LAMIN YAMAL (Mutlaq tanlov)
«Messida bu sovrin juda ko‘p, Yamalga beraylik»
Futbol ekspertizasi: Nega Figu Messini emas, Yamalni tanladi?
Xalqaro sport tahlilchilari va futbol sharhlovchilarining xulosalari:
«Yangi avlodga ehtiyoj va ramziy estafeta»: Messi va Ronaldu davri asta-sekin tarixga aylanib, futbol sahnasiga Lamin Yamal singari fenomenal yoshlar chiqib kelmoqda; Figuning fikri zamonaviy futbol jamoatchiligining yangi qahramonlarni ko‘rishga bo‘lgan kuchli ishtiyoqini aks ettiradi;
«Barselona» vingerining o‘yin ta’siri: 17-18 yoshidayoq Yevropa chempionati va qit’a miqyosidagi supero‘yinlarda asosiy skripka bo‘la olgan Yamalning kreativligi nafaqat muxlislarni, balki Figudek sobiq «Oltin to‘p» sohiblarini ham lol qoldirmoqda;
Mbappe bilan raqobat: Yarim finalda Kilian Mbappedan ko‘ra Laminning tanlanishi Fransiya termasi yetakchisi uchun jiddiy ishora bo‘lib, Yamalning bugungi kundagi media va sport jihatidan jozibadorligi yuqoriroq ekanidan dalolat beradi.
Sizningcha, Luish Figuning «Oltin to‘p»ni Lionel Messi o‘rniga Lamin Yamalga berish taklifi qanchalik adolatli? Yamal haqiqatan ham hozirgi davrda Mbappe va boshqa yulduzlardan kuchliroqmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu qiziqarli tahlilni barcha ixlosmandlar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…