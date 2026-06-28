Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi va Pele rekordiga yaqinlashdi

·38·Sport
Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi va Pele rekordiga yaqinlashdi

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane jahon chempionatlari tarixida oʻz mamlakati uchun eng koʻp gol urgan futbolchi sifatida tarix sahifalaridan mustahkam oʻrin egalladi. Panama terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda kiritilgan gol nafaqat jamoasining 2:0 hisobidagi gʻalabasini taʼminladi, balki hujumchining afsonaviy Gary Lineker rekordini yangilashiga ham xizmat qildi. Ushbu muvaffaqiyat Angliya futboli uchun yangi davr boshlanganidan dalolat bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning hal qiluvchi pallalarida Jud Bellingem tomonidan yetkazib berilgan aniq uzatmani Harry Kane boshi bilan darvozaga yoʻlladi. Bu gol hujumchining jahon chempionatlaridagi oʻn birinchisi boʻldi. Shu tariqa, u 1986 va 1990-yilgi turnirlarda jami 10 ta gol urgan afsonaviy Gary Linekerdan oʻzib ketishga muvaffaq boʻldi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Bavariya hujumchisi endi jahon miqyosidagi rekordlar sari intilmoqda.

Oʻyindan soʻng bergan intervyusida Kane ushbu natijadan gʻoyat faxrlanishini yashirmadi. "Jahon chempionati — professional futbolchi faoliyatidagi eng yirik musobaqa. Bu yerda 11 ta gol urish men uchun katta sharaf. Men bu lahzalardan jamoam bilan birga zavqlanishni va turnir davomida yana yangi marralarni zabt etishni istayman", — deya taʼkidladi Angliya terma jamoasi sardori BBC Sport nashriga.

Pele va boshqa afsonalar taʼqib ostida

Endilikda Harry Kane eʼtiborini jahon futboli afsonalarining natijalariga qaratgan. Uning navbatdagi nishoni braziliyalik afsona Pele boʻlib turibdi. Pele hisobida mundiallarda kiritilgan 12 ta gol mavjud. Eʼtiborlisi, Kane oʻzining 11 ta golini 16 ta uchrashuvda kiritgan boʻlsa, Pele ham aynan shuncha oʻyinda oʻz natijasini qayd etgan edi. Bu esa ingliz hujumchisining samaradorligi yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Umumiy reytingda Kane allaqachon Cristiano Ronaldo (10 gol) natijasini ortda qoldirdi. Hozirda u Lionel Messi (18 gol), Miroslav Klose (16 gol), Kylian Mbappe (16 gol) va braziliyalik Ronaldo (15 gol) kabi yulduzlardan ortda qolmoqda. Agar Kane hozirgi sport formasini saqlab qolsa, 2026-yilgi jahon chempionati yakuniga qadar barcha davrlarning eng yaxshi besh toʻpurari qatoriga kirish imkoniyatiga ega.

Ushbu tarixiy natija Kane uchun oʻziga xos javob zarbasi boʻldi. Boisi, Gana bilan kechgan golsiz durangdan soʻng hujumchi tanqidlar ostida qolgan edi. Oʻsha bahsda u bor-yoʻgʻi 19 marta toʻpga tegib, oʻzining eng sust oʻyinlaridan birini oʻtkazgan edi. Biroq terma jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchel oʻz shogirdini himoya qilib, jahon darajasidagi yulduzlarga masʼuliyat yuklash tabiiy hol ekanligini bildirdi.

Tuchelning fikricha, Argentina qanday qilib Lionel Messi yoki Fransiya Kylian Mbappe xizmatlariga tayansa, Angliya ham Harry Kane mahoratiga shunday tayanadi. Murabbiy Kane kabi futbolchilar har qanday vaziyatda oʻyin taqdirini hal qila olishini va ularga boʻlgan ishonch toʻlaqonli oqlanishini alohida qayd etib oʻtdi. Hozirda Angliya terma jamoasi oʻz guruhida yetakchilikni davom ettirmoqda.

Harry KaneAngliyaJahon ChempionatiRekordFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 12:04JCH-2026. Iordaniya – Argentina 1:3 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Iordaniya – Argentina 1:3 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 11:59JCH-2026. O‘zbekiston - Kongo bahsida eng past baho Abduqodir HusanovdaJCH-2026. O‘zbekiston - Kongo bahsida eng past baho Abduqodir HusanovdaBugun, 11:55JCH-2026. Kongo DR bilan bahsda O‘zbekistonni mag‘lub etgan uch qahramonJCH-2026. Kongo DR bilan bahsda O‘zbekistonni mag‘lub etgan uch qahramonBugun, 11:48JCH-2026. Messi va Ronaldu to‘qnashuvi qaysi bosqichda ro‘y berishi mumkin?JCH-2026. Messi va Ronaldu to‘qnashuvi qaysi bosqichda ro‘y berishi mumkin?Bugun, 11:45JCH-2026. O‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘onaga pastladi...JCH-2026. O‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘onaga pastladi...Bugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi