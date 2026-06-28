Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi va Pele rekordiga yaqinlashdi
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane jahon chempionatlari tarixida oʻz mamlakati uchun eng koʻp gol urgan futbolchi sifatida tarix sahifalaridan mustahkam oʻrin egalladi. Panama terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda kiritilgan gol nafaqat jamoasining 2:0 hisobidagi gʻalabasini taʼminladi, balki hujumchining afsonaviy Gary Lineker rekordini yangilashiga ham xizmat qildi. Ushbu muvaffaqiyat Angliya futboli uchun yangi davr boshlanganidan dalolat bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning hal qiluvchi pallalarida Jud Bellingem tomonidan yetkazib berilgan aniq uzatmani Harry Kane boshi bilan darvozaga yoʻlladi. Bu gol hujumchining jahon chempionatlaridagi oʻn birinchisi boʻldi. Shu tariqa, u 1986 va 1990-yilgi turnirlarda jami 10 ta gol urgan afsonaviy Gary Linekerdan oʻzib ketishga muvaffaq boʻldi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Bavariya hujumchisi endi jahon miqyosidagi rekordlar sari intilmoqda.
Oʻyindan soʻng bergan intervyusida Kane ushbu natijadan gʻoyat faxrlanishini yashirmadi. "Jahon chempionati — professional futbolchi faoliyatidagi eng yirik musobaqa. Bu yerda 11 ta gol urish men uchun katta sharaf. Men bu lahzalardan jamoam bilan birga zavqlanishni va turnir davomida yana yangi marralarni zabt etishni istayman", — deya taʼkidladi Angliya terma jamoasi sardori BBC Sport nashriga.
Pele va boshqa afsonalar taʼqib ostidaEndilikda Harry Kane eʼtiborini jahon futboli afsonalarining natijalariga qaratgan. Uning navbatdagi nishoni braziliyalik afsona Pele boʻlib turibdi. Pele hisobida mundiallarda kiritilgan 12 ta gol mavjud. Eʼtiborlisi, Kane oʻzining 11 ta golini 16 ta uchrashuvda kiritgan boʻlsa, Pele ham aynan shuncha oʻyinda oʻz natijasini qayd etgan edi. Bu esa ingliz hujumchisining samaradorligi yuqori ekanligidan dalolat beradi.
Umumiy reytingda Kane allaqachon Cristiano Ronaldo (10 gol) natijasini ortda qoldirdi. Hozirda u Lionel Messi (18 gol), Miroslav Klose (16 gol), Kylian Mbappe (16 gol) va braziliyalik Ronaldo (15 gol) kabi yulduzlardan ortda qolmoqda. Agar Kane hozirgi sport formasini saqlab qolsa, 2026-yilgi jahon chempionati yakuniga qadar barcha davrlarning eng yaxshi besh toʻpurari qatoriga kirish imkoniyatiga ega.
Ushbu tarixiy natija Kane uchun oʻziga xos javob zarbasi boʻldi. Boisi, Gana bilan kechgan golsiz durangdan soʻng hujumchi tanqidlar ostida qolgan edi. Oʻsha bahsda u bor-yoʻgʻi 19 marta toʻpga tegib, oʻzining eng sust oʻyinlaridan birini oʻtkazgan edi. Biroq terma jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchel oʻz shogirdini himoya qilib, jahon darajasidagi yulduzlarga masʼuliyat yuklash tabiiy hol ekanligini bildirdi.
Tuchelning fikricha, Argentina qanday qilib Lionel Messi yoki Fransiya Kylian Mbappe xizmatlariga tayansa, Angliya ham Harry Kane mahoratiga shunday tayanadi. Murabbiy Kane kabi futbolchilar har qanday vaziyatda oʻyin taqdirini hal qila olishini va ularga boʻlgan ishonch toʻlaqonli oqlanishini alohida qayd etib oʻtdi. Hozirda Angliya terma jamoasi oʻz guruhida yetakchilikni davom ettirmoqda.
…