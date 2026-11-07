Bektemir Meliqo‘ziyev Dubayda tojikistonlik raqibini 2-raunddayoq nokautga uchratdi
Ikkinchi o‘rta vazn toifasida faoliyat olib borayotgan o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyev (18-1, 12 KO) Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida tashkil etilgan professional boks oqshomida navbatdagi yorqin g‘alabasini tantana qildi.
O‘zbek bokschisi ushbu jangda tojikistonlik Karomatullo Sharipovga (4-3-1, 3 KO) qarshi ringga ko‘tarildi va to‘liq ustunlik namoyish etib, raqibini ikkinchi raunddayoq muddatidan oldin — og‘ir nokaut bilan mag‘lubiyatga uchratdi.
Ringdagi mutlaq ustunlik: 2026 yildagi ikkinchi muddatidan oldingi g‘alaba
Bektemir Meliqo‘ziyev bu yilgi mavsumda yuqori sport formasi va zarba kuchiga ega ekanini yana bir bor isbotladi:
Ikki jang — ikki nokaut: Mazkur bellashuv Bektemir uchun 2026 yil hisobidan ikkinchi jang bo‘ldi. U bundan oldingi to‘qnashuvda ham o‘z raqibini muddatidan oldin taslim etgan edi;
Professional rekord: Ushbu muvaffaqiyat ortidan o‘zbekistonlik bokschi o‘z hisobidagi g‘alabalar sonini 18 taga yetkazib (12 tasi nokaut bilan), vazn toifasining eng xavfli da’vogarlaridan biri sifatida o‘z o‘rnini mustahkamladi.
Oldinda katta to‘qnashuv: WBA chempionligi uchun Xayme Mungiya chorlanmoqda
Sharipov ustidan qozonilgan tezkor g‘alabadan so‘ng barcha e’tibor vazn toifasining amaldagi chempioni bilan kutilayotgan katta jangga qaratildi:
Meksikalik yulduz chorlovi: Ikkinchi o‘rta vaznda WBA chempioni bo‘lib turgan mashhur meksikalik charm qo‘lqop ustasi Xayme Mungiya (47-2, 35 KO) yaqinda rossiyalik Nikita Zonyani yengganidan so‘ng, navbatdagi himoya bahsida aynan Meliqo‘ziyev bilan to‘qnashishga shay ekanini ochiq e’lon qilgan:
«Menimcha, keyingisi Meliqo‘ziyev bo‘ladi. Sen navbatdagi raqibsan, do‘stim!», — deya bayonot bergan edi Mungiya;
Kelishuvga erishildi: Amerikalik taniqli sport jurnalisti va boks insayderi Kris Menniksning ma’lum qilishicha, tomonlar chempionlik jangining barcha asosiy shartlari bo‘yicha allaqachon to‘liq kelishib olishgan:
«Mungiya Meliqo‘ziyev bilan jang qiladi. U chempionlik kamarini ixtiyoriy tarzda bo‘shatib qo‘yishiga ishonmayman. Menga yetkazishlaricha, ular bahs shartlarini rasman kelishib bo‘lishdi», — deb xabar berdi insayder.
Agar mazkur superjang rasman e’lon qilinsa, bu Bektemir Meliqo‘ziyevning professional faoliyatidagi eng katta chempionlik imtihoni va o‘zbek boksi muxlislari uchun yilning eng intiqlik bilan kutilayotgan voqealaridan biriga aylanadi.
Izohlar 0
…