Bektemir Meliqo‘ziyev Dubayda tojikistonlik raqibini 2-raunddayoq nokautga uchratdi

·8·Sport
Bektemir Meliqo‘ziyev Dubayda tojikistonlik raqibini 2-raunddayoq nokautga uchratdi

Ikkinchi o‘rta vazn toifasida faoliyat olib borayotgan o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Bektemir Meliqo‘ziyev (18-1, 12 KO) Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida tashkil etilgan professional boks oqshomida navbatdagi yorqin g‘alabasini tantana qildi.

O‘zbek bokschisi ushbu jangda tojikistonlik Karomatullo Sharipovga (4-3-1, 3 KO) qarshi ringga ko‘tarildi va to‘liq ustunlik namoyish etib, raqibini ikkinchi raunddayoq muddatidan oldin — og‘ir nokaut bilan mag‘lubiyatga uchratdi.

Ringdagi mutlaq ustunlik: 2026 yildagi ikkinchi muddatidan oldingi g‘alaba

Bektemir Meliqo‘ziyev bu yilgi mavsumda yuqori sport formasi va zarba kuchiga ega ekanini yana bir bor isbotladi:

  • Ikki jang — ikki nokaut: Mazkur bellashuv Bektemir uchun 2026 yil hisobidan ikkinchi jang bo‘ldi. U bundan oldingi to‘qnashuvda ham o‘z raqibini muddatidan oldin taslim etgan edi;

  • Professional rekord: Ushbu muvaffaqiyat ortidan o‘zbekistonlik bokschi o‘z hisobidagi g‘alabalar sonini 18 taga yetkazib (12 tasi nokaut bilan), vazn toifasining eng xavfli da’vogarlaridan biri sifatida o‘z o‘rnini mustahkamladi.

Oldinda katta to‘qnashuv: WBA chempionligi uchun Xayme Mungiya chorlanmoqda

Sharipov ustidan qozonilgan tezkor g‘alabadan so‘ng barcha e’tibor vazn toifasining amaldagi chempioni bilan kutilayotgan katta jangga qaratildi:

  • Meksikalik yulduz chorlovi: Ikkinchi o‘rta vaznda WBA chempioni bo‘lib turgan mashhur meksikalik charm qo‘lqop ustasi Xayme Mungiya (47-2, 35 KO) yaqinda rossiyalik Nikita Zonyani yengganidan so‘ng, navbatdagi himoya bahsida aynan Meliqo‘ziyev bilan to‘qnashishga shay ekanini ochiq e’lon qilgan:

    • «Menimcha, keyingisi Meliqo‘ziyev bo‘ladi. Sen navbatdagi raqibsan, do‘stim!», — deya bayonot bergan edi Mungiya;

  • Kelishuvga erishildi: Amerikalik taniqli sport jurnalisti va boks insayderi Kris Menniksning ma’lum qilishicha, tomonlar chempionlik jangining barcha asosiy shartlari bo‘yicha allaqachon to‘liq kelishib olishgan:

    • «Mungiya Meliqo‘ziyev bilan jang qiladi. U chempionlik kamarini ixtiyoriy tarzda bo‘shatib qo‘yishiga ishonmayman. Menga yetkazishlaricha, ular bahs shartlarini rasman kelishib bo‘lishdi», — deb xabar berdi insayder.

Agar mazkur superjang rasman e’lon qilinsa, bu Bektemir Meliqo‘ziyevning professional faoliyatidagi eng katta chempionlik imtihoni va o‘zbek boksi muxlislari uchun yilning eng intiqlik bilan kutilayotgan voqealaridan biriga aylanadi.

Bektemir Meliqo‘ziyevXayme MungiyaProfessional boksWBA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sensatsion bayonot: Mungiya va Meliqo‘ziyev o‘rtasida jahon chempionligi jangi bo‘ladimi?Sensatsion bayonot: Mungiya va Meliqo‘ziyev o‘rtasida jahon chempionligi jangi bo‘ladimi?2 noyabr 07:30Alvares va Mungiya raqiblarini taslim etdi: Ar-Riyoddagi shov-shuvli janglar tafsilotiAlvares va Mungiya raqiblarini taslim etdi: Ar-Riyoddagi shov-shuvli janglar tafsiloti1 noyabr 19:50Meliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindiMeliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindi14 oktabr 13:47WBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadiWBA Mungiya va Nikita Zon o‘rtasidagi chempionlik jangini tasdiqlamadi10 oktabr 07:00Bektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangidan chetlatildi, Mungiyaga qulay raqib topildiBektemir Meliqo‘ziyev chempionlik jangidan chetlatildi, Mungiyaga qulay raqib topildi9 oktabr 08:17Bektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildiBektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildi8 oktabr 21:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi