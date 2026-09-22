«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Give Me Sport nashrining 2026 yilgi «Oltin to‘p» uchun yangilangan reytingiga ko‘ra, «Barselona» va Ispaniya terma jamoasi a’zosi Lamin Yamal asosiy nomzod sifatida e’tirof etildi.
- Reytingda Harri Keyn ikkinchi, Rodri esa uchinchi o‘rinni egallagan.
- Kilian Mbappe kuchli uchlikdan chetda qolgan bir paytda, Lionel Messi hali ham eng kuchli beshlikda o‘rin olgan.
- «Oltin to‘p»ni topshirish marosimi 26 oktyabr kuni Londonda bo‘lib o‘tadi.
Jahon futbolining eng orzuli va nufuzli shaxsiy mukofoti — «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) uchun kurash o‘zining hal qiluvchi kulminatsion nuqtasiga chiqdi. Xalqaro miqyosda katta auditoriyaga ega Britaniyaning mashhur Give Me Sport portali 2026 yilgi sovrin uchun asosiy da’vogarlarning yangilangan global reytingini ommaga e’lon qildi. Ro‘yxatning eng yuqori cho‘qqisini «Barselona» va Ispaniya milliy terma jamoasining yorqin vunderkindi Lamin Yamal egallab, faoliyatidagi ilk bosh individual sovrinni qo‘lga kiritishga bosh nomzod sifatida e’tirof etildi.
Ikkinchi pog‘onani «Bavariya»ning to‘purar mashinasi Harri Keyn band etgan bo‘lsa, kuchli uchlikni 2024 yilgi «Oltin to‘p» sohibi, «Barselona» yarimhimoyachisi Rodri yakunlab turibdi. Reytingning eng ko‘p muhokama qilinayotgan jihati shundaki, «Real» hujumchisi Kilian Mbappe kuchli uchlikdan chiqib ketgan bir pallada, «Inter Mayami» yetakchisi Lionel Messi hamon jahonning eng kuchli 5 nafar da’vogari qatorida turibdi. Tarixiy mukofotni topshirish marosimi joriy yilning 26 oktyabr kuni London shahridagi tantanali gala-kechada bo‘lib o‘tadi.
Xo‘sh, 19 yoshli Lamin Yamal millionlab muxlislar kutgan mo‘jizani amalga oshirib eng yosh «Oltin to‘p» sohibiga aylanadimi, Mbappe va Keyn so‘nggi haftalarda vaziyatni o‘zgartira oladimi va London sahnasida kimning nomi yangraydi?
«Yamal cho‘qqida, Mbappe kuchli uchlikdan tashqarida va Messining rekordi»: Reytingning 5 ta shov-shuvli fakti
Give Me Sport tahlilchilari e’lon qilgan 2026 yilgi ro‘yxatning eng qaynoq nuqtalari:
Lamin Yamalning mutlaq favoritligi: Kataloniyaliklarning yosh yulduzi klub va terma jamoa safidagi fenomenal o‘yinlari tufayli barcha raqiblarini ortda qoldirib, №1 da’vogarga aylandi;
Harri Keynning chempionlik shturmi: «Bavariya» forvardi o‘zining barqaror sermahsulligi bilan 2-o‘rinda mustahkam turib, nihoyat faoliyatidagi eng katta shaxsiy sovrin sari yaqinlashmoqda;
Rodri yana shohsupada: 2024 yilda dunyoning eng yaxshisi deb topilgan ispaniyalik maydon markazi generali o‘z statusini boy bermay, 3-pog‘onani band etdi;
Mbappe va Bellinghem pasayishi: Madridning «Real» klubi yulduzlari Kilian Mbappe (4-o‘rin) va Jud Bellinghem (8-o‘rin) mutaxassislar tomonidan kutilganidan pastroq baholandi;
Legendar Messi 5-o‘rinda: Yevropa futbolidan ketgan bo‘lsa-da, «Inter Mayami» sardori top-beshlikdan joy olib, fenomenal ta’sir kuchini yana bir bor namoyish etdi;
London finali: 26 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadigan taqdirlash kechasiga bir oydan kamroq vaqt qoldi.
«Oltin to‘p – 2026»: Give Me Sport talqini bo‘yicha kuchli o‘nlik tahlili
Dunyoning eng kuchli futbolchilari reytingi va ularning jamoalari ko‘rsatkichi:
O‘rni va da’vogar
Klubi
Asosiy ustunligi va roli
Sovrin uchun ehtimoli
1. Lamin Yamal
«Barselona»
Hujumdagi daholik, fenomenal dribling va g‘alaba to‘plari
Eng yuqori (Bosh favorit)
2. Harri Keyn
«Bavariya»
Barqaror to‘purarlik va hal qiluvchi gollar
Juda yuqori (№1 ta’qibchi)
3. Rodri
«Barselona»
Maydon markazidagi mutlaq muvozanat, taktik aql
Yuqori (2024 yilgi sohib)
4. Kilian Mbappe
«Real Madrid»
Yuqori tezlik va individual gollar seriyasi
O‘rtacha (Birinchi uchlikdan chetda)
5. Lionel Messi
«Inter Mayami»
Afsonaviy ta’sir kuchi va yetakchilik namunasi
Tanlovlarda doim raqobatbardosh
6. Usmon Dembele
«PSJ»
Liga 1 va YECHL bahslaridagi yorqin kreativlik
Simvolik da’vogar
7. Maykl Olise
«Bavariya»
Myunxenliklar safidagi muvaffaqiyatli start
Iste’dodli yangi to‘lqin
8. Jud Bellinghem
«Real Madrid»
Yarimhimoyadagi jangovarlik va universallik
Statistikasining pasayishi fonida
9. Deklan Rays
«Arsenal»
APLning eng mukammal tayanch nuqtasi
Kuchli o‘nlik vakili
10. Xvicha Kvaratsxeliya
«PSJ»
Flanglardagi texnika va kutilmagan zarbalar
Top-10 yakunlovchisi
Futbol ekspertizasi: Nega aynan Lamin Yamal «Oltin to‘p»ga eng munosib?
Xalqaro sport tahlilchilari va Yevropa nashrlari jurnalistlarining xulosalari:
«Yamal effekti» va yangi era boshlanishi: Messi va Ronaldu davri to‘liq yopilgach, futbol olami yangi megayulduzga muhtoj edi; Lamin Yamal o‘zining yoshiga xos bo‘lmagan daholik o‘yini, katta bahslarda bosimni sovuqqonlik bilan yengishi bilan yangi davr qiroli maqomiga da’vo qilmoqda;
Jamoaviy sovrinlar va shaxsiy yorqinlik: «Barselona»ning so‘nggi muvaffaqiyatlari va Ispaniya termasining qit’adagi hukmronligi to‘liq Yamalning harakatlariga bog‘lanmoqda; u faqat gol urmaydi, balki jamoaviy o‘yinni san’at asariga aylantiradi;
«Real» omili va ovozlarning bo‘linishi: Mbappe va Bellinghemning bir klubda bo‘lishi va «Real»ning oxirgi paytlardagi o‘yinida beqarorlik kuzatilayotgani ularning shaxsiy reytingiga putur yetkazmoqda; natijada ovozlar ikki yulduz o‘rtasida bo‘linib, Yamalga qo‘shimcha imkoniyat yaratmoqda;
26 oktyabr — tarixiy muhr: Agar Londonda Yamal g‘olib deb topilsa, u zamonaviy futbol tarixida «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritgan eng yosh futbolchi sifatida nomini zarhal harflar bilan yozib qo‘yadi.
Give Me Sportning ushbu tahlili 2026 yilgi jahon futboli toji uchun kurashda intriga o‘z cho‘qqisiga chiqqanini yaqqol tasdiqlaydi.
Sizningcha, 26 oktyabr kuni Londonda «Oltin to‘p»ni haqiqatan ham Lamin Yamal oladimi yoki Harri Keyn/Kilian Mbappe sensatsiya ko‘rsatib sovrinni ilib ketadimi? Lionel Messining 2026 yilda ham kuchli beshlikda turishi qanchalik adolatli? Shaxsiy fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda jahon futbolining eng qaynoq intrigasi haqidagi ushbu maqolani barcha do‘stlaringiz va futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…