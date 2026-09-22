«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikda

·29·Sport
«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Give Me Sport nashrining 2026 yilgi «Oltin to‘p» uchun yangilangan reytingiga ko‘ra, «Barselona» va Ispaniya terma jamoasi a’zosi Lamin Yamal asosiy nomzod sifatida e’tirof etildi.
  • Reytingda Harri Keyn ikkinchi, Rodri esa uchinchi o‘rinni egallagan.
  • Kilian Mbappe kuchli uchlikdan chetda qolgan bir paytda, Lionel Messi hali ham eng kuchli beshlikda o‘rin olgan.
  • «Oltin to‘p»ni topshirish marosimi 26 oktyabr kuni Londonda bo‘lib o‘tadi.

Jahon futbolining eng orzuli va nufuzli shaxsiy mukofoti — «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) uchun kurash o‘zining hal qiluvchi kulminatsion nuqtasiga chiqdi. Xalqaro miqyosda katta auditoriyaga ega Britaniyaning mashhur Give Me Sport portali 2026 yilgi sovrin uchun asosiy da’vogarlarning yangilangan global reytingini ommaga e’lon qildi. Ro‘yxatning eng yuqori cho‘qqisini «Barselona» va Ispaniya milliy terma jamoasining yorqin vunderkindi Lamin Yamal egallab, faoliyatidagi ilk bosh individual sovrinni qo‘lga kiritishga bosh nomzod sifatida e’tirof etildi.

Ikkinchi pog‘onani «Bavariya»ning to‘purar mashinasi Harri Keyn band etgan bo‘lsa, kuchli uchlikni 2024 yilgi «Oltin to‘p» sohibi, «Barselona» yarimhimoyachisi Rodri yakunlab turibdi. Reytingning eng ko‘p muhokama qilinayotgan jihati shundaki, «Real» hujumchisi Kilian Mbappe kuchli uchlikdan chiqib ketgan bir pallada, «Inter Mayami» yetakchisi Lionel Messi hamon jahonning eng kuchli 5 nafar da’vogari qatorida turibdi. Tarixiy mukofotni topshirish marosimi joriy yilning 26 oktyabr kuni London shahridagi tantanali gala-kechada bo‘lib o‘tadi.

Xo‘sh, 19 yoshli Lamin Yamal millionlab muxlislar kutgan mo‘jizani amalga oshirib eng yosh «Oltin to‘p» sohibiga aylanadimi, Mbappe va Keyn so‘nggi haftalarda vaziyatni o‘zgartira oladimi va London sahnasida kimning nomi yangraydi?

«Yamal cho‘qqida, Mbappe kuchli uchlikdan tashqarida va Messining rekordi»: Reytingning 5 ta shov-shuvli fakti

Give Me Sport tahlilchilari e’lon qilgan 2026 yilgi ro‘yxatning eng qaynoq nuqtalari:

  • Lamin Yamalning mutlaq favoritligi: Kataloniyaliklarning yosh yulduzi klub va terma jamoa safidagi fenomenal o‘yinlari tufayli barcha raqiblarini ortda qoldirib, №1 da’vogarga aylandi;

  • Harri Keynning chempionlik shturmi: «Bavariya» forvardi o‘zining barqaror sermahsulligi bilan 2-o‘rinda mustahkam turib, nihoyat faoliyatidagi eng katta shaxsiy sovrin sari yaqinlashmoqda;

  • Rodri yana shohsupada: 2024 yilda dunyoning eng yaxshisi deb topilgan ispaniyalik maydon markazi generali o‘z statusini boy bermay, 3-pog‘onani band etdi;

  • Mbappe va Bellinghem pasayishi: Madridning «Real» klubi yulduzlari Kilian Mbappe (4-o‘rin) va Jud Bellinghem (8-o‘rin) mutaxassislar tomonidan kutilganidan pastroq baholandi;

  • Legendar Messi 5-o‘rinda: Yevropa futbolidan ketgan bo‘lsa-da, «Inter Mayami» sardori top-beshlikdan joy olib, fenomenal ta’sir kuchini yana bir bor namoyish etdi;

  • London finali: 26 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadigan taqdirlash kechasiga bir oydan kamroq vaqt qoldi.

«Oltin to‘p – 2026»: Give Me Sport talqini bo‘yicha kuchli o‘nlik tahlili

Dunyoning eng kuchli futbolchilari reytingi va ularning jamoalari ko‘rsatkichi:

O‘rni va da’vogar

Klubi

Asosiy ustunligi va roli

Sovrin uchun ehtimoli

1. Lamin Yamal

«Barselona»

Hujumdagi daholik, fenomenal dribling va g‘alaba to‘plari

Eng yuqori (Bosh favorit)

2. Harri Keyn

«Bavariya»

Barqaror to‘purarlik va hal qiluvchi gollar

Juda yuqori (№1 ta’qibchi)

3. Rodri

«Barselona»

Maydon markazidagi mutlaq muvozanat, taktik aql

Yuqori (2024 yilgi sohib)

4. Kilian Mbappe

«Real Madrid»

Yuqori tezlik va individual gollar seriyasi

O‘rtacha (Birinchi uchlikdan chetda)

5. Lionel Messi

«Inter Mayami»

Afsonaviy ta’sir kuchi va yetakchilik namunasi

Tanlovlarda doim raqobatbardosh

6. Usmon Dembele

«PSJ»

Liga 1 va YECHL bahslaridagi yorqin kreativlik

Simvolik da’vogar

7. Maykl Olise

«Bavariya»

Myunxenliklar safidagi muvaffaqiyatli start

Iste’dodli yangi to‘lqin

8. Jud Bellinghem

«Real Madrid»

Yarimhimoyadagi jangovarlik va universallik

Statistikasining pasayishi fonida

9. Deklan Rays

«Arsenal»

APLning eng mukammal tayanch nuqtasi

Kuchli o‘nlik vakili

10. Xvicha Kvaratsxeliya

«PSJ»

Flanglardagi texnika va kutilmagan zarbalar

Top-10 yakunlovchisi

Futbol ekspertizasi: Nega aynan Lamin Yamal «Oltin to‘p»ga eng munosib?

Xalqaro sport tahlilchilari va Yevropa nashrlari jurnalistlarining xulosalari:

  • «Yamal effekti» va yangi era boshlanishi: Messi va Ronaldu davri to‘liq yopilgach, futbol olami yangi megayulduzga muhtoj edi; Lamin Yamal o‘zining yoshiga xos bo‘lmagan daholik o‘yini, katta bahslarda bosimni sovuqqonlik bilan yengishi bilan yangi davr qiroli maqomiga da’vo qilmoqda;

  • Jamoaviy sovrinlar va shaxsiy yorqinlik: «Barselona»ning so‘nggi muvaffaqiyatlari va Ispaniya termasining qit’adagi hukmronligi to‘liq Yamalning harakatlariga bog‘lanmoqda; u faqat gol urmaydi, balki jamoaviy o‘yinni san’at asariga aylantiradi;

  • «Real» omili va ovozlarning bo‘linishi: Mbappe va Bellinghemning bir klubda bo‘lishi va «Real»ning oxirgi paytlardagi o‘yinida beqarorlik kuzatilayotgani ularning shaxsiy reytingiga putur yetkazmoqda; natijada ovozlar ikki yulduz o‘rtasida bo‘linib, Yamalga qo‘shimcha imkoniyat yaratmoqda;

  • 26 oktyabr — tarixiy muhr: Agar Londonda Yamal g‘olib deb topilsa, u zamonaviy futbol tarixida «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritgan eng yosh futbolchi sifatida nomini zarhal harflar bilan yozib qo‘yadi.

Give Me Sportning ushbu tahlili 2026 yilgi jahon futboli toji uchun kurashda intriga o‘z cho‘qqisiga chiqqanini yaqqol tasdiqlaydi.

Sizningcha, 26 oktyabr kuni Londonda «Oltin to‘p»ni haqiqatan ham Lamin Yamal oladimi yoki Harri Keyn/Kilian Mbappe sensatsiya ko‘rsatib sovrinni ilib ketadimi? Lionel Messining 2026 yilda ham kuchli beshlikda turishi qanchalik adolatli? Shaxsiy fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda jahon futbolining eng qaynoq intrigasi haqidagi ushbu maqolani barcha do‘stlaringiz va futbol ixlosmandlariga ulashing!

Lamin YamalOltin to‘p 2026BavariyaInter Mayami
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

16 yil oldingi qora kunlar qaytdi: «Tottenhem» oxirgi o‘rinda, De Zerbi taqdiri nima bo‘ladi?16 yil oldingi qora kunlar qaytdi: «Tottenhem» oxirgi o‘rinda, De Zerbi taqdiri nima bo‘ladi?Bugun, 06:30«Hakamlarda ayb yo‘q, jamoada rejaning o‘zi yo‘q»: Klod Makelele «Real»ni tanqid qildi«Hakamlarda ayb yo‘q, jamoada rejaning o‘zi yo‘q»: Klod Makelele «Real»ni tanqid qildiBugun, 06:17Arman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildiArman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildiBugun, 06:104 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!4 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!Bugun, 06:03Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 02:32Rafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadiRafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadiBugun, 02:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi