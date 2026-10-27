Oltin to‘p-2026: O‘zbekiston nomidan berilgan ovozlar oshkor bo‘ldi — kimlar tanlangandi?

·115·Sport
Oltin to‘p-2026: O‘zbekiston nomidan berilgan ovozlar oshkor bo‘ldi — kimlar tanlangandi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Oltin to‘p-2026» sovrini uchun o‘tkazilgan so‘rovnomada O‘zbekiston nomidan qatnashgan jurnalist Narzulla Saydullayevning ovoz berish natijalari e’lon qilindi.
  • O‘zbekistonlik ekspert birinchi o‘ringa Harri Keynni loyiq ko‘rdi va bu tanlov yakuniy g‘olib bilan mos keldi.
  • Jurnalist tuzgan kuchli o‘nlikda Lamin Yamal, Kilian Mbappe, Lionel Messi, Xvicha Kvaratsxeliya, Maykl Olise, Usmon Dembele, Rodri, Erling Holand va Jud Bellinghem kabi futbolchilar o‘rin oldi.

Dunyo futbolining bosh individual sovrini — «Oltin to‘p-2026» (Ballon d'Or) taqdirlash marosimi yakunlangach, an’anaga ko‘ra turli mamlakatlarning nufuzli vakillari tomonidan berilgan shaxsiy ovozlar oshkor qilindi. Ushbu global so‘rovnomada O‘zbekiston nomidan rasman ishtirok etgan taniqli sport jurnalisti Narzulla Saydullayevning tanlagan kuchli o‘nligi ma’lum bo‘ldi.

O‘zbekistonlik ekspertning tanlovi yakuniy umumiy natijalar bilan deyarli bir xil moslikni ko‘rsatdi: u birinchi o‘ringa loyiq ko‘rgan ingliz to‘purari Harri Keyn musobaqada haqiqiy g‘oliblik shohsupasiga ko‘tarildi.

O‘zbekiston tanlovi: Kuchli o‘nlik tarkibi

Narzulla Saydullayevning rasmiy ovoz berish varaqasi quyidagi tartibda shakllandi:

  • 1-o‘rin — Harri Keyn: Mavsum to‘purari va bosh sovrinning haqli egasiga oliy ball berildi;

  • 2-o‘rin — Lamin Yamal: Jahon chempioni va «Barselona»ning yosh vunderkindi o‘zbekistonlik jurnalist tomonidan ikkinchi pog‘onaga loyiq topildi;

  • 3-o‘rin — Kilian Mbappe: «Real Madrid» va Fransiya terma jamoasi yetakchisi kuchli uchlikni to‘ldirdi;

  • 4-o‘rin — Lionel Messi: Faoliyatining so‘nggi bosqichlarida ham yuqori saviyani saqlab qolayotgan afsona 4-o‘ringa qo‘yildi;

  • 5–10-o‘rinlar: Keyingi pog‘onalardan tegishli ravishda Xvicha Kvaratsxeliya (5), Maykl Olise (6), Usmon Dembele (7), Rodri (8), Erling Holand (9) va Jud Bellinghem (10) joy oldi.

O‘zbekiston ovozi va global yakuniy natijalar qiyosi

So‘rovnomaning yakuniy ko‘rsatkichlari bilan o‘zbekistonlik jurnalistning tanlovi o‘rtasidagi farqlar va o‘xshashliklar diqqatga sazovor:

  • Keynning mutlaq g‘alabasi: Bosh mukofot sohibi borasida o‘zaro yakdillik kuzatildi — Keyn so‘rovnomada ham, O‘zbekiston tanlovida ham tengsiz deb topildi;

  • Mbappe va Yamal raqobati: Rasmiy yakuniy natijalarga ko‘ra Kilian Mbappe 2-o‘rinni, Lamin Yamal esa 3-o‘rinni band etgan edi, Narzulla Saydullayev esa Yamalni Mbappedan ustun qo‘ydi;

  • Rodri va Messi masalasi: Umumiy hisobda Rodri 4-o‘rin, Messi 5-o‘rinni egallagan bo‘lsa, o‘zbekistonlik jurnalist Messiga 4-, Rodriga esa 8-o‘rinni taqdim etdi;

  • O‘nlikdagi farq: Rasmiy kuchli o‘nlikni ispaniyalik yarimhimoyachi Fabian Ruis yakunlagan bo‘lsa, Saydullayev o‘z ro‘yxatining 10-pog‘onasiga madridlik yulduz Jud Bellinghemni kiritdi.

«Oltin to‘p-2026»: O‘zbekiston ovozi va rasmiy yakuniy natijalar

O‘rin

O‘zbekiston tanlovi (Narzulla Saydullayev)

Rasmiy yakuniy natijalar (Ballon d'Or 2026)

1

Harri Keyn

Harri Keyn (Sovrin sohibi)

2

Lamin Yamal

Kilian Mbappe

3

Kilian Mbappe

Lamin Yamal

4

Lionel Messi

Rodri

5

Xvicha Kvaratsxeliya

Lionel Messi

6

Maykl Olise

Xvicha Kvaratsxeliya

7

Usmon Dembele

Usmon Dembele

8

Rodri

Erling Holand

9

Erling Holand

Maykl Olise

10

Jud Bellinghem

Fabian Ruis

Oltin to‘p-2026Narzulla SaydullayevHarri Keyn
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Bu yerda nimadir to‘g‘ri emas”: Lamin Yamalning amakisi “Oltin to‘p” natijalaridan g‘azabda“Bu yerda nimadir to‘g‘ri emas”: Lamin Yamalning amakisi “Oltin to‘p” natijalaridan g‘azabdaBugun 14:10France Football rahbari “Oltin to‘p-2026” ortidagi nozik sirlarni oshkor qildiFrance Football rahbari “Oltin to‘p-2026” ortidagi nozik sirlarni oshkor qildiBugun 10:25Mavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldiMavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldiBugun 07:13Tarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindiTarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindiBugun 07:08“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildi“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildiBugun 08:04Luis de la Fuente yilning eng kuchli murabbiyi deb e’lon qilindiLuis de la Fuente yilning eng kuchli murabbiyi deb e’lon qilindiBugun 08:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi