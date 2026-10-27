Oltin to‘p-2026: O‘zbekiston nomidan berilgan ovozlar oshkor bo‘ldi — kimlar tanlangandi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Oltin to‘p-2026» sovrini uchun o‘tkazilgan so‘rovnomada O‘zbekiston nomidan qatnashgan jurnalist Narzulla Saydullayevning ovoz berish natijalari e’lon qilindi.
- O‘zbekistonlik ekspert birinchi o‘ringa Harri Keynni loyiq ko‘rdi va bu tanlov yakuniy g‘olib bilan mos keldi.
- Jurnalist tuzgan kuchli o‘nlikda Lamin Yamal, Kilian Mbappe, Lionel Messi, Xvicha Kvaratsxeliya, Maykl Olise, Usmon Dembele, Rodri, Erling Holand va Jud Bellinghem kabi futbolchilar o‘rin oldi.
Dunyo futbolining bosh individual sovrini — «Oltin to‘p-2026» (Ballon d'Or) taqdirlash marosimi yakunlangach, an’anaga ko‘ra turli mamlakatlarning nufuzli vakillari tomonidan berilgan shaxsiy ovozlar oshkor qilindi. Ushbu global so‘rovnomada O‘zbekiston nomidan rasman ishtirok etgan taniqli sport jurnalisti Narzulla Saydullayevning tanlagan kuchli o‘nligi ma’lum bo‘ldi.
O‘zbekistonlik ekspertning tanlovi yakuniy umumiy natijalar bilan deyarli bir xil moslikni ko‘rsatdi: u birinchi o‘ringa loyiq ko‘rgan ingliz to‘purari Harri Keyn musobaqada haqiqiy g‘oliblik shohsupasiga ko‘tarildi.
O‘zbekiston tanlovi: Kuchli o‘nlik tarkibi
Narzulla Saydullayevning rasmiy ovoz berish varaqasi quyidagi tartibda shakllandi:
1-o‘rin — Harri Keyn: Mavsum to‘purari va bosh sovrinning haqli egasiga oliy ball berildi;
2-o‘rin — Lamin Yamal: Jahon chempioni va «Barselona»ning yosh vunderkindi o‘zbekistonlik jurnalist tomonidan ikkinchi pog‘onaga loyiq topildi;
3-o‘rin — Kilian Mbappe: «Real Madrid» va Fransiya terma jamoasi yetakchisi kuchli uchlikni to‘ldirdi;
4-o‘rin — Lionel Messi: Faoliyatining so‘nggi bosqichlarida ham yuqori saviyani saqlab qolayotgan afsona 4-o‘ringa qo‘yildi;
5–10-o‘rinlar: Keyingi pog‘onalardan tegishli ravishda Xvicha Kvaratsxeliya (5), Maykl Olise (6), Usmon Dembele (7), Rodri (8), Erling Holand (9) va Jud Bellinghem (10) joy oldi.
O‘zbekiston ovozi va global yakuniy natijalar qiyosi
So‘rovnomaning yakuniy ko‘rsatkichlari bilan o‘zbekistonlik jurnalistning tanlovi o‘rtasidagi farqlar va o‘xshashliklar diqqatga sazovor:
Keynning mutlaq g‘alabasi: Bosh mukofot sohibi borasida o‘zaro yakdillik kuzatildi — Keyn so‘rovnomada ham, O‘zbekiston tanlovida ham tengsiz deb topildi;
Mbappe va Yamal raqobati: Rasmiy yakuniy natijalarga ko‘ra Kilian Mbappe 2-o‘rinni, Lamin Yamal esa 3-o‘rinni band etgan edi, Narzulla Saydullayev esa Yamalni Mbappedan ustun qo‘ydi;
Rodri va Messi masalasi: Umumiy hisobda Rodri 4-o‘rin, Messi 5-o‘rinni egallagan bo‘lsa, o‘zbekistonlik jurnalist Messiga 4-, Rodriga esa 8-o‘rinni taqdim etdi;
O‘nlikdagi farq: Rasmiy kuchli o‘nlikni ispaniyalik yarimhimoyachi Fabian Ruis yakunlagan bo‘lsa, Saydullayev o‘z ro‘yxatining 10-pog‘onasiga madridlik yulduz Jud Bellinghemni kiritdi.
«Oltin to‘p-2026»: O‘zbekiston ovozi va rasmiy yakuniy natijalar
O‘rin
O‘zbekiston tanlovi (Narzulla Saydullayev)
Rasmiy yakuniy natijalar (Ballon d'Or 2026)
1
Harri Keyn
Harri Keyn (Sovrin sohibi)
2
Lamin Yamal
Kilian Mbappe
3
Kilian Mbappe
Lamin Yamal
4
Lionel Messi
Rodri
5
Xvicha Kvaratsxeliya
Lionel Messi
6
Maykl Olise
Xvicha Kvaratsxeliya
7
Usmon Dembele
Usmon Dembele
8
Rodri
Erling Holand
9
Erling Holand
Maykl Olise
10
Jud Bellinghem
Fabian Ruis
Izohlar 0
…