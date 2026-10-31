“Manchester Siti” yulduzi qachon safga qaytadi? Bosh murabbiy muhim ma’lumotni ochiqladi

·52·Sport
“Manchester Siti” yulduzi qachon safga qaytadi? Bosh murabbiy muhim ma’lumotni ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Manchester Siti" bosh murabbiyi Enso Mareska jarohat olgan vinger Antuan Semenyoning dekabr oyida safga qaytishi kutilayotganini ma'lum qildi.
  • Murabbiy futbolchining tiklanish jarayoni ijobiy kechayotganini ta'kidlab, uni maydonga qaytarishda shoshilinch qaror qabul qilmasligini bildirdi.
  • Joriy mavsum APLda 7 ta o'yinda 2 ta gol va 3 ta assist qayd etgan ganalik futbolchi klub bilan 2031 yilgacha mo'ljallangan shartnomaga ega.

«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska jamoaning asosiy hujumkor qurollaridan biri bo‘lgan vinger Antuan Semenyoning tiklanish jarayoni yuzasidan bayonot berdi. Ganalik iqtidorli futbolchi oktyabr oyi o‘rtalarida jiddiy safdan chiqqan bo‘lib, uning ahvoli muxlislar va mutaxassislar diqqat markazida turibdi.

Klub matbuot xizmatiga bergan izohida bosh murabbiy futbolchining holati ijobiy dinamika ko‘rsatayotgani, biroq uni maydonga shoshilinch qaytarish niyatida emasligini ma’lum qildi.

Tiklanish jarayoni va kutilayotgan muddat: Mareskaning izohi

Enso Mareska 2031 yilgacha uzoq muddatli shartnomaga ega bo‘lgan shogirdining hozirgi holatini quyidagicha baholadi:

  • Ruhiy va jismoniy holat: «Uning ahvoli yaxshi, kayfiyati ham joyida. Semenyo mashg‘ulotlar bazasida muntazam bo‘lib turibdi hamda zarur tiklanish muolajalari va terapiya kurslarini to‘liq o‘tamoqda», — dedi murabbiy;

  • Maydonga shoshmaslik qarori: Murabbiylar shtabi futbolchini xavf ostiga qo‘ymoqchi emas: «Hozircha uni to‘g‘ridan to‘g‘ri maydonga tushirishga erta»;

  • Qaytish vaqti: Dastlabki tibbiy tashxislarga ko‘ra, «Ipsvich»ga qarshi bahsda olingan jarohatdan so‘ng vingerning to‘liq safga qaytishi dekabr oyida kutilmoqda.

Semenyoning mavsumdagi ahamiyati va statistikasi

Ganalik futbolchi joriy mavsum «shaharliklar» hujum chizig‘ida juda yuqori sermahsullik ko‘rsatib kelayotgan edi:

  • APLdagi ko‘rsatkichlari: Antuan Angliya Premer-ligasida o‘tkazilgan 7 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol va 3 ta golli uzatmani (assist) o‘z hisobiga yozib qo‘ygan;

  • Muhim strategik aktiv: Har ikkala qanotda birdek faol o‘ynay oladigan futbolchi bilan «Manchester Siti» 2031 yilning yozigacha uzoq muddatli bitim tuzgan bo‘lib, uning tezroq formaga qaytishi jamoaning chempionlik poygasidagi kuchiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Dekabr oyidagi tig‘iz o‘yinlar taqvimi va navbatdagi kubok bellashuvlari oldidan Semenyoning safga qaytishi jamoa rotatsiyasi uchun muhim qo‘shimcha kuch bo‘lib xizmat qiladi.

Manchester SitiAntuan SemenyoEnso MareskaAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Brayton”ga qarshi bahs oldidan: “Manchester Siti” yetakchilari nega tarkibdan chiqarildi?“Brayton”ga qarshi bahs oldidan: “Manchester Siti” yetakchilari nega tarkibdan chiqarildi?27 oktabr 19:57Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?26 oktabr 17:00Enso Mareska nima uchun “Aston Villa”ning to‘psiz harakatidan xavotirda?Enso Mareska nima uchun “Aston Villa”ning to‘psiz harakatidan xavotirda?22 oktabr 22:41Antuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdiAntuan Semenyo Entso Mareskaning taktikasidan mamnunligini bildirdi3 avgust 12:11Mareska “Aston Villa”ga qarshi 4 yillik omadsiz seriya va ilk mag‘lubiyat haqida gapirdiMareska “Aston Villa”ga qarshi 4 yillik omadsiz seriya va ilk mag‘lubiyat haqida gapirdi24 oktabr 19:26Husanov bugun o‘ng qanotni egallaydimi? Mareskaning AYEKga qarshi kutilmagan taktikasiHusanov bugun o‘ng qanotni egallaydimi? Mareskaning AYEKga qarshi kutilmagan taktikasi20 oktabr 07:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi