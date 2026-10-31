“Manchester Siti” yulduzi qachon safga qaytadi? Bosh murabbiy muhim ma’lumotni ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Manchester Siti" bosh murabbiyi Enso Mareska jarohat olgan vinger Antuan Semenyoning dekabr oyida safga qaytishi kutilayotganini ma'lum qildi.
- Murabbiy futbolchining tiklanish jarayoni ijobiy kechayotganini ta'kidlab, uni maydonga qaytarishda shoshilinch qaror qabul qilmasligini bildirdi.
- Joriy mavsum APLda 7 ta o'yinda 2 ta gol va 3 ta assist qayd etgan ganalik futbolchi klub bilan 2031 yilgacha mo'ljallangan shartnomaga ega.
«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska jamoaning asosiy hujumkor qurollaridan biri bo‘lgan vinger Antuan Semenyoning tiklanish jarayoni yuzasidan bayonot berdi. Ganalik iqtidorli futbolchi oktyabr oyi o‘rtalarida jiddiy safdan chiqqan bo‘lib, uning ahvoli muxlislar va mutaxassislar diqqat markazida turibdi.
Klub matbuot xizmatiga bergan izohida bosh murabbiy futbolchining holati ijobiy dinamika ko‘rsatayotgani, biroq uni maydonga shoshilinch qaytarish niyatida emasligini ma’lum qildi.
Tiklanish jarayoni va kutilayotgan muddat: Mareskaning izohi
Enso Mareska 2031 yilgacha uzoq muddatli shartnomaga ega bo‘lgan shogirdining hozirgi holatini quyidagicha baholadi:
Ruhiy va jismoniy holat: «Uning ahvoli yaxshi, kayfiyati ham joyida. Semenyo mashg‘ulotlar bazasida muntazam bo‘lib turibdi hamda zarur tiklanish muolajalari va terapiya kurslarini to‘liq o‘tamoqda», — dedi murabbiy;
Maydonga shoshmaslik qarori: Murabbiylar shtabi futbolchini xavf ostiga qo‘ymoqchi emas: «Hozircha uni to‘g‘ridan to‘g‘ri maydonga tushirishga erta»;
Qaytish vaqti: Dastlabki tibbiy tashxislarga ko‘ra, «Ipsvich»ga qarshi bahsda olingan jarohatdan so‘ng vingerning to‘liq safga qaytishi dekabr oyida kutilmoqda.
Semenyoning mavsumdagi ahamiyati va statistikasi
Ganalik futbolchi joriy mavsum «shaharliklar» hujum chizig‘ida juda yuqori sermahsullik ko‘rsatib kelayotgan edi:
APLdagi ko‘rsatkichlari: Antuan Angliya Premer-ligasida o‘tkazilgan 7 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol va 3 ta golli uzatmani (assist) o‘z hisobiga yozib qo‘ygan;
Muhim strategik aktiv: Har ikkala qanotda birdek faol o‘ynay oladigan futbolchi bilan «Manchester Siti» 2031 yilning yozigacha uzoq muddatli bitim tuzgan bo‘lib, uning tezroq formaga qaytishi jamoaning chempionlik poygasidagi kuchiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.
Dekabr oyidagi tig‘iz o‘yinlar taqvimi va navbatdagi kubok bellashuvlari oldidan Semenyoning safga qaytishi jamoa rotatsiyasi uchun muhim qo‘shimcha kuch bo‘lib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…