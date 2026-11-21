Abduqodir Husanov «Fulhem»ga qarshi o‘ynaydimi? Mareska uning holati haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska Abduqodir Husanovning «Fulhem»ga qarshi o‘yinda ishtirok etishi jarohati sababli hozircha so‘roq ostida ekanligini ma’lum qildi.
- Himoyachi «Nottingem Forest» bilan bahsdan keyin jismoniy muammolarni boshdan kechirmoqda va uning holati tibbiy baholashdan so‘ng aniqlanadi.
- Xuddi shunday holat Mateush Nuneshda ham kuzatilmoqda.
«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska «Fulhem»ga qarshi bahs oldidan Abduqodir Husanovning jarohatidan keyingi holati haqida ma’lumot berdi. O‘zbekistonlik himoyachining navbatdagi uchrashuvda maydonga tushishi hozircha so‘roq ostida.
Angliya Premer-ligasining 11-turida «Manchester Siti» o‘z maydonida «Fulhem»ni qabul qiladi. Ushbu uchrashuv oldidan jamoa bosh murabbiyi Enso Mareska tarkibdagi jarohatlar va futbolchilarning holati haqida gapirdi. Uning ma’lum qilishicha, Abduqodir Husanov hamda Mateush Nuneshning o‘yinda ishtirok etishi hozircha aniq emas.
Bu xabar O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisining muxlislari uchun ham muhim. Chunki Husanovning holati nafaqat «Manchester Siti»ning navbatdagi bahsi, balki futbolchining terma jamoa yig‘inlaridagi ishtiroki nuqtayi nazaridan ham e’tiborga molik.
Mareska Husanov haqida nima dedi?
«Manchester Siti» bosh murabbiyining aytishicha, Abduqodir Husanov va Mateush Nunesh «Nottingem Forest»ga qarshi uchrashuvdan keyin ham ayrim jismoniy muammolarni boshdan kechirmoqda.
«Forest»ga qarshi o‘yindan keyin Mateush Nunesh va Abduqodir Husanovning navbatdagi bahsda ishtirok etishi hali ham so‘roq ostida. Ularda hali ham ayrim muammolar bor. Keyingi bir necha soat ichida vaziyat qanday bo‘lishini ko‘ramiz», — dedi Enso Mareska.
Demak, hozircha Husanovning «Fulhem»ga qarshi maydonga tushishi kafolatlanmagan. Uning uchrashuvda ishtirok etishi futbolchining holati bo‘yicha so‘nggi tibbiy baholashdan keyin ma’lum bo‘ladi.
Shuningdek, Angliya terma jamoasi himoyachisi Mark Gexi ham «Nottingem Forest» bilan o‘yindagi kichik muammo sabab milliy jamoa yig‘iniga chaqirilmagan. Mareska uning terma jamoaga bormasligi dam olish zarurati bilan bog‘liq emasligini alohida ta’kidladi.
«Manchester Siti» mag‘lubiyatlardan keyin o‘zini tiklamoqchi
«Manchester Siti» uchun so‘nggi uchrashuvlar oson kechmadi. Jamoa ketma-ket uchta mag‘lubiyatga uchrab, chempionatdagi yetakchilikni ham boy berdi. Mavsum boshida ketma-ket yettita g‘alabaga erishgan «shaharliklar» uchun bunday natija jiddiy sinov bo‘ldi.
Mareska esa mag‘lubiyatlardan keyin jamoaning barcha harakatlarini xato deb baholash to‘g‘ri emasligini aytdi. Uning fikricha, g‘alaba paytida ham kamchiliklar bo‘ladi, mag‘lubiyat esa har bir ish noto‘g‘ri bajarilganini anglatmaydi.
«Men ko‘p marta aytganimdek, g‘alaba qozonganimizda hammasi to‘g‘ri bajarildi, deb hisoblamaganman. Mag‘lub bo‘lganimizda ham hamma ishni noto‘g‘ri qildik, deb o‘ylamayman.
Biz yaxshilashimiz kerak bo‘lgan jihatlar bor va shubhasiz, buning ustida ishlayapmiz», — dedi murabbiy.
Mareska jamoasining qaysi kamchiliklarini tan oldi?
Bosh murabbiy «Manchester Siti» o‘yinida, ayniqsa, himoya va hujum o‘rtasidagi muvozanatni yaxshilash zarurligini ta’kidladi.
Uning qayd etishicha, jamoa ketma-ket yettita uchrashuvda g‘alaba qozongan davrda ham ayrim muammolar mavjud bo‘lgan. Keyingi uchta mag‘lubiyat esa bu kamchiliklarni yanada yaqqol ko‘rsatgan.
«Bu — futbol. Mag‘lubiyatlarni tahlil qilishimiz kerak. “Aston Villa” va “Brayton”ga qarshi o‘yinlarda eng yaxshi futbolchi darvozabon bo‘ldi. “Nottingem Forest”ga qarshi bahsda esa, ayniqsa, birinchi bo‘limda yetarlicha yaxshi o‘ynay olmadik. Bu — xatolardan saboq olish kerak bo‘lgan davr», — deya izoh berdi Mareska.
Murabbiyning fikricha, jamoa hujum tashkil etish, himoyalanish va maydondagi muvozanatni saqlash borasida yanada ishonchli harakat qilishi kerak.
«Mag‘lubiyatdan keyin darhol yana o‘ynashni istayman»
Mareska tanaffus davrida jamoa o‘yinini tahlil qilish va kamchiliklarni bartaraf etish imkoniyatiga ega bo‘lganini aytdi. Biroq u mag‘lubiyatdan keyin uzoq vaqt kutishni yoqtirmasligini ham yashirmadi.
«Mag‘lubiyatlar bilan munosabatim murakkab. Mag‘lubiyatdan keyin yana o‘ynashni istayman. Ancha vaqt o‘tib ketdi. Darhol maydonga qaytishni xohlaysan. Shunda keyin hammasini qayta ko‘rib chiqish, tahlil qilish va tushunish mumkin bo‘ladi.
Masalan, o‘yindagi muvozanat, qanday hujum qilayotganimiz yoki himoyalanayotganimiz — bularning barchasida o‘yinimizni yaxshilashimiz kerak», — dedi murabbiy.
Endi «Manchester Siti» oldidagi asosiy vazifa — «Fulhem»ga qarshi bahsda g‘alabali yo‘lga qaytish. O‘zbekistonlik muxlislar esa Abduqodir Husanovning uchrashuvda ishtirok eta olishi haqidagi yakuniy xabarni kutmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…