O‘ng qanotmi yoki mudofaa markazi? Nufuzli nashr Husanov qaysi pozitsiyada o‘ynashi kerakligini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Evening News nashri tahliliga ko'ra, Abduqodir Husanov o'zining eng yuqori salohiyatini o'ng qanotda emas, aynan markaziy himoyada namoyon eta oladi.
- Mutaxassislar Ruben Diash va Mark Gexining tezlik borasidagi muammolarini inobatga olib, 22 yoshli futbolchini markaziy himoya chizig'ida asosiy tarkibda sinab ko'rishni tavsiya qilmoqda.
Angliyaning yetakchi sport nashrlaridan biri bo‘lgan Manchester Evening News «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanovning maydondagi kelajagi va eng maqbul nuqtasi bo‘yicha maxsus tahliliy maqola e’lon qildi. Nashr ta’kidlashicha, «shaharliklar» bosh murabbiyi Enso Mareska o‘zbek futbolchisiga katta ishonch bildirmoqda, biroq uning universalligidan ko‘ra aniq bir chiziqdagi salohiyatini yuzaga chiqarish vaqti yetdi.
Qanotdagi qiyinchilik va markazdagi mutlaq ishonch
Abduqodir Husanovning universalligi tufayli «Manchester Siti» o‘tgan yozgi transfer oynasida yangi o‘ng qanot himoyachisini sotib olish fikridan voz kechgan edi. Rahbariyat uni zarurat tug‘ilganda Mateush Nunesh o‘rnini bemalol to‘ldira oladigan figura deb bildi. Qolaversa, Mareskaning to‘p bilan chiqishda uchta markaziy himoyachi taktikasidan foydalanishi o‘ng qanotda ham Husanovga imkoniyat yaratdi.
Biroq amaliyot Husanovning eng kuchli tomonlari aynan markazda yaqqol namoyon bo‘lishini ko‘rsatmoqda. O‘ng qanotda to‘p surgan bahslarida hujumga qo‘shilish va raqib maydonida to‘p bilan harakatlanishda biroz qiyinchilikka duch kelgan o‘zbekistonlik himoyachi markazga o‘tgach, mutlaqo erkin va ishonchli harakat qildi. «Nottingem Forest»ga qarshi o‘yinning ikkinchi bo‘limida uning qanotdan markazga ko‘chirilishi «Siti» mudofaasini darhol barqarorlashtirdi.
Mezon / Holat
O‘ng qanot himoyasi
Markaziy himoya (nashr tavsiyasi)
Harakat erkinligi
Hujumga qo‘shilish va to‘p uzatishda cheklanishlar
Yakkakurashlar, tezlik va to‘pni olib qo‘yishda to‘liq ustunlik
Asosiy raqobatchilar
Mateush Nunesh
Ruben Diash, Mark Gexi
Muammoli jihat
Raqib yarim maydonidagi pressing ostida noqulaylik
Raqib qarshi hujumlarini yuqori tezlikda to‘xtatish qobiliyati
Joriy mavsum statistikasi
Barcha musobaqalarda 14 ta o‘yin
Asosiy tarkib uchun eng istiqbolli tanlov sifatida qaralmoqda
«Hozirgacha markazda asosiy juftlik sifatida Mark Gexi va Ruben Diash ko‘rilayotgan edi. Biroq ular birga tushgan so‘nggi 4 ta bahsning 3 tasida tanaffusdayoq biri almashtirildi — har ikkisiga ham tezlik yetishmayapti. Husanov esa bu nuqtada ancha tezkor va kelajak uchun ishonchli variant».
— Manchester Evening News
Mareska uchun aniq yo‘l: Husanov markazda o‘ynashi shart
Maqola mualliflarining xulosasiga ko‘ra, garchi Husanovning jismoniy qudrati va taktik moslashuvchanligi qanot mudofaasi uchun asqotsa-da, uni markaziy himoyada sinab ko‘rish «Manchester Siti»ga sezilarli darajada ko‘proq foyda keltiradi. Diash va Gexining sekinligi fonida 22 yoshli futbolchining reaksiyasi va keskin to‘qnashuvlardagi qat’iyati mudofaa markazidagi asosiy muammoni hal qila oladi.
Joriy mavsumda barcha musobaqalarda 14 ta o‘yinda maydonga tushgan Husanov Angliya Premer-ligasining shiddatiga to‘liq moslashib bo‘ldi. Endigi navbat — Enso Mareskaning uni jamoaning asosiy va o‘zgarmas markaziy himoyachisi sifatida mustahkamlashida qolmoqda.
Sizningcha, Abduqodir Husanov Ruben Diash va Mark Gexini zaxirada qoldirib, «Manchester Siti»ning asosiy markaziy himoyachisiga aylana oladimi yoki unga qanotda o‘ynash ma’qulroqmi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…