O‘ng qanotmi yoki mudofaa markazi? Nufuzli nashr Husanov qaysi pozitsiyada o‘ynashi kerakligini aytdi

2 daqiqa o'qish56
O‘ng qanotmi yoki mudofaa markazi? Nufuzli nashr Husanov qaysi pozitsiyada o‘ynashi kerakligini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Evening News nashri tahliliga ko'ra, Abduqodir Husanov o'zining eng yuqori salohiyatini o'ng qanotda emas, aynan markaziy himoyada namoyon eta oladi.
  • Mutaxassislar Ruben Diash va Mark Gexining tezlik borasidagi muammolarini inobatga olib, 22 yoshli futbolchini markaziy himoya chizig'ida asosiy tarkibda sinab ko'rishni tavsiya qilmoqda.

Angliyaning yetakchi sport nashrlaridan biri bo‘lgan Manchester Evening News «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanovning maydondagi kelajagi va eng maqbul nuqtasi bo‘yicha maxsus tahliliy maqola e’lon qildi. Nashr ta’kidlashicha, «shaharliklar» bosh murabbiyi Enso Mareska o‘zbek futbolchisiga katta ishonch bildirmoqda, biroq uning universalligidan ko‘ra aniq bir chiziqdagi salohiyatini yuzaga chiqarish vaqti yetdi.

Qanotdagi qiyinchilik va markazdagi mutlaq ishonch

Abduqodir Husanovning universalligi tufayli «Manchester Siti» o‘tgan yozgi transfer oynasida yangi o‘ng qanot himoyachisini sotib olish fikridan voz kechgan edi. Rahbariyat uni zarurat tug‘ilganda Mateush Nunesh o‘rnini bemalol to‘ldira oladigan figura deb bildi. Qolaversa, Mareskaning to‘p bilan chiqishda uchta markaziy himoyachi taktikasidan foydalanishi o‘ng qanotda ham Husanovga imkoniyat yaratdi.

Biroq amaliyot Husanovning eng kuchli tomonlari aynan markazda yaqqol namoyon bo‘lishini ko‘rsatmoqda. O‘ng qanotda to‘p surgan bahslarida hujumga qo‘shilish va raqib maydonida to‘p bilan harakatlanishda biroz qiyinchilikka duch kelgan o‘zbekistonlik himoyachi markazga o‘tgach, mutlaqo erkin va ishonchli harakat qildi. «Nottingem Forest»ga qarshi o‘yinning ikkinchi bo‘limida uning qanotdan markazga ko‘chirilishi «Siti» mudofaasini darhol barqarorlashtirdi.

Mezon / Holat

O‘ng qanot himoyasi

Markaziy himoya (nashr tavsiyasi)

Harakat erkinligi

Hujumga qo‘shilish va to‘p uzatishda cheklanishlar

Yakkakurashlar, tezlik va to‘pni olib qo‘yishda to‘liq ustunlik

Asosiy raqobatchilar

Mateush Nunesh

Ruben Diash, Mark Gexi

Muammoli jihat

Raqib yarim maydonidagi pressing ostida noqulaylik

Raqib qarshi hujumlarini yuqori tezlikda to‘xtatish qobiliyati

Joriy mavsum statistikasi

Barcha musobaqalarda 14 ta o‘yin

Asosiy tarkib uchun eng istiqbolli tanlov sifatida qaralmoqda

«Hozirgacha markazda asosiy juftlik sifatida Mark Gexi va Ruben Diash ko‘rilayotgan edi. Biroq ular birga tushgan so‘nggi 4 ta bahsning 3 tasida tanaffusdayoq biri almashtirildi — har ikkisiga ham tezlik yetishmayapti. Husanov esa bu nuqtada ancha tezkor va kelajak uchun ishonchli variant».

Manchester Evening News

Mareska uchun aniq yo‘l: Husanov markazda o‘ynashi shart

Maqola mualliflarining xulosasiga ko‘ra, garchi Husanovning jismoniy qudrati va taktik moslashuvchanligi qanot mudofaasi uchun asqotsa-da, uni markaziy himoyada sinab ko‘rish «Manchester Siti»ga sezilarli darajada ko‘proq foyda keltiradi. Diash va Gexining sekinligi fonida 22 yoshli futbolchining reaksiyasi va keskin to‘qnashuvlardagi qat’iyati mudofaa markazidagi asosiy muammoni hal qila oladi.

Joriy mavsumda barcha musobaqalarda 14 ta o‘yinda maydonga tushgan Husanov Angliya Premer-ligasining shiddatiga to‘liq moslashib bo‘ldi. Endigi navbat — Enso Mareskaning uni jamoaning asosiy va o‘zgarmas markaziy himoyachisi sifatida mustahkamlashida qolmoqda.

Sizningcha, Abduqodir Husanov Ruben Diash va Mark Gexini zaxirada qoldirib, «Manchester Siti»ning asosiy markaziy himoyachisiga aylana oladimi yoki unga qanotda o‘ynash ma’qulroqmi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari