“Manchester Siti” ketma-ket 3 ta o‘yinda yutqazdi: Mareska inqirozni qanday to‘xtatmoqchi?

·71·Sport
“Manchester Siti” ketma-ket 3 ta o‘yinda yutqazdi: Mareska inqirozni qanday to‘xtatmoqchi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» jamoasi safarda «Nottingem Forest»ga 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lib, Angliya Premer-ligasida ketma-ket uchinchi bor ochko yo‘qotdi.
  • Bosh murabbiy Enso Mareska yuzaga kelgan inqirozli vaziyatdan chiqish uchun ikki haftalik xalqaro tanaffusni jamoani ruhiy va taktik jihatdan qayta tiklash uchun muhim imkoniyat deb baholadi.

Angliya Premer-ligasida murosasiz bahslar davom etayotgan bir paytda, «Manchester Siti» jiddiy inqirozli davrni boshdan kechirmoqda. Jamoa safarda «Nottingem Forest»ga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berib, chempionat doirasida ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatini qabul qilib oldi.

Ushbu og‘ir zarbadan so‘ng jamoa bosh murabbiyi Enso Mareska nufuzli Sky Sports telekanaliga intervyu berib, yaqinlashib kelayotgan xalqaro tanaffus jamoani ruhiy va taktik jihatdan qayta tiklash uchun muhim imkoniyat ekanini ochiqladi.

«Odatda tezroq o‘ynashni xohlardim, ammo bu safar emas»

Odatda murabbiylar mag‘lubiyat alamini tezroq yuvish uchun navbatdagi bahsning tez kelishini istashadi. Biroq Mareska hozirgi vaziyatda ikki haftalik tanaffus futbolchilarga suv va havodek zarurligini tan oldi:

  • G‘alabalar yo‘liga qaytish istagi: «O‘yinda yutqazganingizda, tabiiyki, keyingi uchrashuvni darhol o‘tkazishni xohlaysiz. Bu g‘alabalar yo‘liga tezroq qaytish va vaziyatni o‘nglash uchun tabiiy reaksiya hisoblanadi»;

  • Martgacha bo‘lgan so‘nggi nafas olish fursati: «Ammo bu galgi xalqaro tanaffus biz uchun juda yaxshi imkoniyat. Chunki kelgusi yilning mart oyigacha bu oxirgi katta tanaffus bo‘ladi. Bu dam olish va qayta tiklanish futbolchilarga albatta katta foyda keltiradi. Safga qaytganimizdan so‘ng esa faqat g‘alabalar uchun maydonga tushamiz».

«Manchester Siti»ning inqirozli seriyasi tafsilotlari

Ko‘rsatkich / Holat

Tafsilotlar

Ahamiyati

So‘nggi uchrashuv

«Nottingem Forest» 3:1 «Manchester Siti»

Safardagi og‘ir mag‘lubiyat

Seriya

APLda ketma-ket 3 ta mag‘lubiyat

Mareska davridagi ilk yirik pasayish

Xalqaro tanaffus muddati

2 hafta

Jamoaviy ruhiyat va taktikani qayta ko‘rib chiqish fursati

Keyingi strategik davr

Noyabr — Mart oylari

Martgacha uzluksiz, tig‘iz o‘yinlar grafigi

Tig‘iz qishki taqvim oldidan ruhiy tiklanish

Premer-liganing noyabr oyidan mart oyiga qadar davom etadigan qishki bosqichi an’anaviy ravishda eng og‘ir va zich taqvim hisoblanadi. Ketma-ket ochko yo‘qotishlar tufayli chempionlik poygasidagi pozitsiyasini murakkablashtirib yuborgan Mareska shogirdlari uchun ushbu ikki haftalik pauza xatolarni tahlil qilish va bosimdan xalos bo‘lishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.

Manchester SitiAngliya Premer-ligasiEnso MareskaNottingem Forest
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Manchester Siti” yulduzi qachon safga qaytadi? Bosh murabbiy muhim ma’lumotni ochiqladi“Manchester Siti” yulduzi qachon safga qaytadi? Bosh murabbiy muhim ma’lumotni ochiqladi31 oktabr 07:09“Brayton”ga qarshi bahs oldidan: “Manchester Siti” yetakchilari nega tarkibdan chiqarildi?“Brayton”ga qarshi bahs oldidan: “Manchester Siti” yetakchilari nega tarkibdan chiqarildi?27 oktabr 19:57Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?26 oktabr 17:00Enso Mareska nima uchun “Aston Villa”ning to‘psiz harakatidan xavotirda?Enso Mareska nima uchun “Aston Villa”ning to‘psiz harakatidan xavotirda?22 oktabr 22:41Enso Mareska Donnarumma bilan bo‘lgan keskin suhbat tafsilotlarini oshkor qildiEnso Mareska Donnarumma bilan bo‘lgan keskin suhbat tafsilotlarini oshkor qildi6 noyabr 18:40Mareska YECHLdagi 3:2 hiisobi va “Manchester Siti” duch kelgan muammolar sababini ochiqladiMareska YECHLdagi 3:2 hiisobi va “Manchester Siti” duch kelgan muammolar sababini ochiqladi5 noyabr 08:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?