“Manchester Siti” ketma-ket 3 ta o‘yinda yutqazdi: Mareska inqirozni qanday to‘xtatmoqchi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» jamoasi safarda «Nottingem Forest»ga 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lib, Angliya Premer-ligasida ketma-ket uchinchi bor ochko yo‘qotdi.
- Bosh murabbiy Enso Mareska yuzaga kelgan inqirozli vaziyatdan chiqish uchun ikki haftalik xalqaro tanaffusni jamoani ruhiy va taktik jihatdan qayta tiklash uchun muhim imkoniyat deb baholadi.
Angliya Premer-ligasida murosasiz bahslar davom etayotgan bir paytda, «Manchester Siti» jiddiy inqirozli davrni boshdan kechirmoqda. Jamoa safarda «Nottingem Forest»ga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berib, chempionat doirasida ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatini qabul qilib oldi.
Ushbu og‘ir zarbadan so‘ng jamoa bosh murabbiyi Enso Mareska nufuzli Sky Sports telekanaliga intervyu berib, yaqinlashib kelayotgan xalqaro tanaffus jamoani ruhiy va taktik jihatdan qayta tiklash uchun muhim imkoniyat ekanini ochiqladi.
«Odatda tezroq o‘ynashni xohlardim, ammo bu safar emas»
Odatda murabbiylar mag‘lubiyat alamini tezroq yuvish uchun navbatdagi bahsning tez kelishini istashadi. Biroq Mareska hozirgi vaziyatda ikki haftalik tanaffus futbolchilarga suv va havodek zarurligini tan oldi:
G‘alabalar yo‘liga qaytish istagi: «O‘yinda yutqazganingizda, tabiiyki, keyingi uchrashuvni darhol o‘tkazishni xohlaysiz. Bu g‘alabalar yo‘liga tezroq qaytish va vaziyatni o‘nglash uchun tabiiy reaksiya hisoblanadi»;
Martgacha bo‘lgan so‘nggi nafas olish fursati: «Ammo bu galgi xalqaro tanaffus biz uchun juda yaxshi imkoniyat. Chunki kelgusi yilning mart oyigacha bu oxirgi katta tanaffus bo‘ladi. Bu dam olish va qayta tiklanish futbolchilarga albatta katta foyda keltiradi. Safga qaytganimizdan so‘ng esa faqat g‘alabalar uchun maydonga tushamiz».
«Manchester Siti»ning inqirozli seriyasi tafsilotlari
Ko‘rsatkich / Holat
Tafsilotlar
Ahamiyati
So‘nggi uchrashuv
«Nottingem Forest» 3:1 «Manchester Siti»
Safardagi og‘ir mag‘lubiyat
Seriya
APLda ketma-ket 3 ta mag‘lubiyat
Mareska davridagi ilk yirik pasayish
Xalqaro tanaffus muddati
2 hafta
Jamoaviy ruhiyat va taktikani qayta ko‘rib chiqish fursati
Keyingi strategik davr
Noyabr — Mart oylari
Martgacha uzluksiz, tig‘iz o‘yinlar grafigi
Tig‘iz qishki taqvim oldidan ruhiy tiklanish
Premer-liganing noyabr oyidan mart oyiga qadar davom etadigan qishki bosqichi an’anaviy ravishda eng og‘ir va zich taqvim hisoblanadi. Ketma-ket ochko yo‘qotishlar tufayli chempionlik poygasidagi pozitsiyasini murakkablashtirib yuborgan Mareska shogirdlari uchun ushbu ikki haftalik pauza xatolarni tahlil qilish va bosimdan xalos bo‘lishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…