Bir kishi kam bo‘lib o‘ynagan «Bornmut» safarda «Selta» ustidan irodali g‘alaba qozondi
Yevropa Ligasi umumiy bosqichining 5-turida Angliyaning «Bornmut» klubi Ispaniyada «Selta» mehmoni bo‘lib, juda og‘ir vaziyatdan chiqib ketgan holda 2:1 hisobida g‘alaba qozondi. Uchrashuvning 22-daqiqasidayoq maydonda bir kishi kam bo‘lib qolgan ingliz klubi ikkinchi bo‘limda ikkita to‘p kiritib, muhim uch ochkoni o‘z hisobiga yozdirib qo‘ydi.
Qizil kartochka va ikkinchi taymdagi kambek
Mezbonlarning ustunligi va chetlatish: Bahsning 19-daqiqasida Yago Aspas o‘z imkoniyatidan unumli foydalanib, vigoliklarni hisobda oldinga olib chiqdi. Oradan uch daqiqa o‘tib (
22'), mehmonlar himoyachisi Bafode Diakite qizil kartochka olib maydonni tark etdi va «Bornmut» o‘yinning qariyb 70 daqiqasini kamchilikda o‘tkazishga majbur bo‘ldi.
Son jihatdan kamchilikdagi iroda: Shunga qaramay, ingliz klubi taslim bo‘lmadi. Ikkinchi taym boshidayoq (
47') Alvaro Rodriges muvozanatni tiklagan bo‘lsa, 78-daqiqada Rayan mehmonlarga irodali g‘alaba keltirgan golga mualliflik qildi.
Uchrashuv qaydnomasi
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Musobaqa bosqichi
Yevropa Ligasi, 5-tur
Uchrashuv natijasi
«Selta» 1:2 «Bornmut»
Gollar
Yago Aspas (19') — Alvaro Rodriges (47'), Rayan (78')
Chetlatish
Bafode Diakite (22', «Bornmut»)
Sizningcha, 70 daqiqa davomida bir kishi kam bo‘lib «Selta»ni mag‘lub etgan «Bornmut»ning ushbu g‘alabasi 5-turning eng irodali natijasi bo‘ldimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futboli muxlislariga ushbu qiziqarli o‘yin natijasini darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…