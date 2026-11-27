Afinadagi superkambek: «Milan» 0:2 hisobida ortda qolib, «Olimpiakos»ni taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Ligasining 5-turida «Milan» klubi safarda «Olimpiakos» darvozasiga ikkinchi bo‘limda to‘rtta gol urib, 4:2 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- Uchrashuvning 49-daqiqasiga kelib 0:2 hisobida ortda qolayotgan Ruben Amorim shogirdlari Hatchinson, Sisse, Pulishich va Moreyraning gollari evaziga vaziyatni o‘zgartirishga muvaffaq bo‘lishdi.
Yevropa Ligasi umumiy bosqichining 5-turida Italiyaning «Milan» klubi safarda Gretsiyaning «Olimpiakos» jamoasiga qarshi maydonga tushib, yorqin iroda namoyish etdi. Uchrashuv davomida ikki to‘p farqi bilan ortda qolayotgan Ruben Amorim shogirdlari ikkinchi bo‘limda raqib darvozasini to‘rt bor ishg‘ol qilib, 4:2 hisobida g‘alaba qozonishdi.
0:2 dan 4:2 gacha: zaxiradan tushgan futbolchilar o‘yin taqdirini o‘zgartirdi
Mezbonlarning kuchli starti: Uchrashuvning 31-daqiqasida «rossoneri» posboni Mayk Menyan o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ygan bo‘lsa, 49-daqiqada Jota Silva hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi.
«Milan»ning tezkor javobi: 56-daqiqada Hatchinson hisobni qisqartirdi, 63-daqiqada esa Sisse muvozanatni tikladi. Tanaffusda zaxiradan maydonga tushgan Kristian Pulishich 71-daqiqada jamoasini oldinga olib chiqqan bo‘lsa, hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda (
90+5) Moreyra yakuniy nuqtani qo‘ydi.
Turnir jadvalidagi vaziyat va uchrashuv qaydnomasi
Ushbu muhim g‘alabadan so‘ng «Milan» ochkolari sonini 6 taga yetkazib, turnir jadvalida 21-o‘ringa ko‘tarildi. Mag‘lubiyatga uchragan «Olimpiakos» esa 10 ochko bilan 7-pog‘onada qoldi.
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Musobaqa bosqichi
Yevropa Ligasi, 5-tur
Uchrashuv natijasi
«Olimpiakos» 2:4 «Milan»
Gollar
Menyan (31'-avtogol), Jota Silva (49') — Hatchinson (56'), Sisse (63'), Pulishich (71'), Moreyra (90+5')
Turnir jadvalidagi o‘rni
«Milan» — 21-o‘rin (6 ochko) / «Olimpiakos» — 7-o‘rin (10 ochko)
«Olimpiakos» tarkibi: Ortega, Smailovich, Pirola, Retsos (Toufakis, 82), Bruno, Pedersen (Saliakas, 67), Silva, Sa, Froyler, Jelson (Fortounis, 72), Gonsales (Yaremchuk, 67).
«Milan» tarkibi: Menyan, Diavara (Terachchiano, 67), de Vinter (Tomori, 53), Xila, Yashari, Moreyra, Rabio, Estupinyan (Musa, 46), Sisse (Komotto, 85), Hatchinson, Ramush (Pulishich, 46).
Sizningcha, Ruben Amorim boshqaruvidagi «Milan» ushbu superkambekdan so‘ng Yevropa Ligasining pley-off bosqichiga yo‘l olib, bosh sovrin uchun kurasha oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Italiya futboli hamda «rossoneri» muxlislariga ushbu qiziqarli yangilikni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…