Sparta Praga — Bornmut: tarkiblar va jonli matn

·21·Sport
Sparta Praga — Bornmut: tarkiblar va jonli matn

Yevropa ligasi doirasidagi Sparta Praga — Bornmut uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Sparta Praga boshlang‘ich tarkibi: 44. Surovchik Y., 25. Xuver K., 22. Mbe So L., 6. Guddal T., 2. Suxomel M., 28. Matsek R., 20. Mannsverk S. (kapitan), 18. Irving A., 27. Singate E., 14. Brunes Y., 7. Alkoser X.

Sparta Praga zaxiradagilari: 65. Dintar S., 5. Eneme S., 21. Grimaldo X., 47. Xedi K., 31. Yurasek M., 3. Kaderabek P., 4. Martines Ya., 38. Sochurek X., 15. Vitalos V., 29. Voyta M., 26. Vidra P., 30. Zeleni Ya.

Sparta Praga bosh murabbiyi: Priske B.

Bornmut boshlang‘ich tarkibi: 20. Di Gregorio M., 15. Smit A. (kapitan), 5. Xill Dj., 18. Diakite B., 6. Soler X., 4. Kuk L., 10. Kristi R., 21. Adli A., 7. Bruks D., 11. Gennon-Doak B., 30. Rodriges A.

Bornmut zaxiradagilari: 12. Adams T., 55. Allan M., 9. Evanilson, 19. Klyuyvert Dj., 1. Petrovich D., 37. Rayan, 14. Silva A., 16. Taverne M., 3. Tryuffer A.

Bornmut bosh murabbiyi: Rouz M.

Jonli reportaj JONLI
2
Oltin imkoniyat! Jonatan Braut Brunes (Sparta Praga) jarima maydonchasi ichida uzatmani qabul qilib oldi va zarba berish uchun bo‘sh joy topdi. U noaniq zarba yo‘lladi va to‘p o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi.
1
O‘yin endigina boshlandi.
22:47
O‘yinni Bornmut jamoasi boshlab beradi.
22:45
O‘yin bir daqiqalik sukut saqlanishi sababli kechiktiriladi.
22:45
Bugungi o‘yinning bosh hakami Erik Lambrexts bo‘ladi.
22:45
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari bilan tanishishingiz mumkin.
22:45
Bizning matnli jonli efirimizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealar haqida batafsil ma’lumot berishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
Sparta PragaBornmutYevropa ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimpiakos Pirey — Sparta Praga: tarkiblar va jonli matnOlimpiakos Pirey — Sparta Praga: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 23:07Sparta Praga — Lillestryom: tarkiblar va jonli matnSparta Praga — Lillestryom: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33Yevropa Ligasida dahshatli oqshom: “Bornmut” va “Real Sosedad”dan yirik g‘alabalarYevropa Ligasida dahshatli oqshom: “Bornmut” va “Real Sosedad”dan yirik g‘alabalar23 oktabr 08:03Bornmut — Milan: tarkiblar va jonli matnBornmut — Milan: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 22:53Bornmut — Shturm Gras: tarkiblar va jonli matnBornmut — Shturm Gras: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48Slaviya Praga — Arsenal: tarkiblar va jonli matnSlaviya Praga — Arsenal: tarkiblar va jonli matnKecha 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi