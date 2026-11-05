Sparta Praga — Bornmut: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Sparta Praga — Bornmut uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Sparta Praga boshlang‘ich tarkibi: 44. Surovchik Y., 25. Xuver K., 22. Mbe So L., 6. Guddal T., 2. Suxomel M., 28. Matsek R., 20. Mannsverk S. (kapitan), 18. Irving A., 27. Singate E., 14. Brunes Y., 7. Alkoser X.
Sparta Praga zaxiradagilari: 65. Dintar S., 5. Eneme S., 21. Grimaldo X., 47. Xedi K., 31. Yurasek M., 3. Kaderabek P., 4. Martines Ya., 38. Sochurek X., 15. Vitalos V., 29. Voyta M., 26. Vidra P., 30. Zeleni Ya.
Sparta Praga bosh murabbiyi: Priske B.
Bornmut boshlang‘ich tarkibi: 20. Di Gregorio M., 15. Smit A. (kapitan), 5. Xill Dj., 18. Diakite B., 6. Soler X., 4. Kuk L., 10. Kristi R., 21. Adli A., 7. Bruks D., 11. Gennon-Doak B., 30. Rodriges A.
Bornmut zaxiradagilari: 12. Adams T., 55. Allan M., 9. Evanilson, 19. Klyuyvert Dj., 1. Petrovich D., 37. Rayan, 14. Silva A., 16. Taverne M., 3. Tryuffer A.
Bornmut bosh murabbiyi: Rouz M.
Izohlar 0
…