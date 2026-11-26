Olimpiakos Pirey — Milan: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Olimpiakos Pirey — Milan uchrashuvi 26 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Olimpiakos Pirey boshlang‘ich tarkibi: 1. Ortega S., 19. Froyler R., 34. Gonsales A., 20. Jota Silva, 10. Martins J., 70. Onemaechi B., 27. Pedersen M., 5. Pirola L., 45. Retsos P. (kapitan), 8. Sa G., 4. Smailovich Z.
Olimpiakos Pirey zaxiradagilari: 21. Bakulas T., 6. Karmu D., 77. Filis K., 7. Fortunis K., 92. Georgakopulos I., 2. Saliakas M., 91. Sturnaras D., 71. Tiknizyan N., 89. Tufakis P., 11. Yaremchuk R.
Olimpiakos Pirey bosh murabbiyi: Alguasil I.
Milan boshlang‘ich tarkibi: 16. Menyan M. (kapitan), 70. Sisse A., 5. De Vinter K., 13. Diavara S., 2. Estupinyan P., 34. Xila M., 20. Xatchinson O., 30. Yashari A., 22. Moreyra D., 12. Rabo A., 9. Ramush G.
Milan zaxiradagilari: 28. Komotto K., 80. Musa Yu., 40. Ossola L., 37. Pittarella M., 11. Pulishich K., 42. Terrachchano F., 23. Tomori F., 96. Torriani L., 35. Vladimirov V.
Milan bosh murabbiyi: Amorim R.
- 14Armando Gonsales (Olimpiakos Pirey) o‘yindan tashqari holatda qoldi. U himoya ortiga o‘tib ketish uchun bo‘sh hududga ega edi, ammo juda erta harakatni boshlab yubordi.
- 12Markus Pedersen (Olimpiakos Pirey) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi. To‘p darvozaning markaziga qarab yo‘naldi, ammo Mayk Menyan xavfni osonlik bilan bartaraf etdi.
- 10Lorenso Pirola (Olimpiakos Pirey) raqibini ushlab qolgani uchun jarima belgilandi. Kris Kavana standart vaziyatni belgiladi.
- 8Jelson Martins (Olimpiakos Pirey) jarima maydonchasi ichida aniq uzatmadan so‘ng darvoza tomon zarba berdi, ammo himoyachi tasodifan to‘pni darvoza chizig‘i ustida to‘sib qoldi.
- 6Ardon Yashari (Milan) to‘pga juda noqulay zarba berdi. U uzoq masofadan volle zarbasi bilan to‘pni darvozaga emas, tribunaga yo‘lladi.
- 5Alfadjo Sisse (Milan) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, ammo to‘pga yaxshi zarba bera olmadi va u o‘ng ustun yonidan ancha nariga o‘tib ketdi.
- 2Remo Froyler (Olimpiakos Pirey) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo zarba juda noaniq chiqdi va to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi.
- 1Hakam hushtagi chalindi va o‘yin boshlandi.
- 22:47O‘yinni «Milan» boshlab beradi.
- 22:45Bugungi o‘yinning bosh hakami Kris Kavana bo‘ladi.
- 22:45O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun asosiy tarkiblarni ko‘rishingiz mumkin.
- 22:45Salom va bizning matnli jonli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…