Bornmut — Milan: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Bornmut — Milan uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Bornmut boshlang‘ich tarkibi: 20. Di Gregorio M., 12. Adams T., 10. Kristi R. (kapitan), 18. Diakite B., 9. Evanilson, 11. Gennon-Doak B., 5. Xill Dj., 19. Klyuyvert Dj., 14. Silva A., 16. Taverne M., 3. Tryuffer A.
Bornmut zaxiradagilari: 21. Adli A., 55. Allan M., 7. Bruks D., 4. Kuk L., 1. Petrovich D., 37. Rayan, 30. Rodriges A., 15. Smit A., 6. Soler X., 27. Tot A.
Bornmut bosh murabbiyi: Rouz M.
Milan boshlang‘ich tarkibi: 16. Menyan M. (kapitan), 70. Sisse A., 5. De Vinter K., 2. Estupinyan P., 20. Xatchinson O., 30. Yashari A., 8. Loftus-Chik R., 22. Moreyra D., 80. Musa Yu., 31. Pavlovich S., 23. Tomori F.
Milan zaxiradagilari: 33. Bartezagi D., 41. Buye L. P., 73. Kamarda F., 28. Komotto K., 13. Diavara S., 34. Xila M., 14. Modrich L., 11. Pulishich K., 12. Rabo A., 96. Torriani L., 35. Vladimirov V.
Milan bosh murabbiyi: Amorim R.
Izohlar 0
…