«Neftchi» safarda «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chempionlik sari ulkan qadam tashladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 25-turida Farg‘onaning «Neftchi» jamoasi safarda «Paxtakor» ustidan 3:1 hisobida irodaviy g‘alaba qozondi.
- Mezbonlar Dostonbek Hamdamovning penaltidan kiritgan goli bilan hisobni ochgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda Stipe Peritsa, Koffi Kuao va Jamshid Iskanderov raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
- Uchrashuvning 89-daqiqasida «Paxtakor» himoyachisi Dilshod Abdullayev qizil kartochka olib maydonni tark etdi.
O‘zbekiston Superligasining 25-turi markaziy to‘qnashuvi — o‘zbek futbolining azaliy «El-Klasiko»si shiddatli, kurashlarga boy va gollarga boy ruhda kechdi. Poytaxtda kechgan markaziy bahsda musobaqa jadvali peshqadami — Farg‘onaning «Neftchi» jamoasi Toshkentning «Paxtakor» klubi maydonidan 3:1 hisobidagi irodaviy g‘alaba bilan qaytdi.
O‘yin shiddati, penaltilar va so‘nggi daqiqalardagi chetlatish ushbu derbini yanada dramatik tusga burdi.
Tezkor gol, ammo mehmonlarning ikkinchi bo‘limdagi javobi
Uchrashuv mezbonlarning faolligi bilan boshlangan bo‘lsa-da, bahsning ikkinchi yarmi farg‘onaliklarning to‘liq ustunligi ostida o‘tdi:
«Paxtakor»ning oldinga chiqishi: Bahsning 23-daqiqasida belgilangan penaltini Dostonbek Hamdamov aniq amalga oshirib, «sherlar»ni hisobda oldinga olib chiqdi (1:0);
Peritsadan hisobni tenglashtiruvchi zarba: 55-daqiqada «Neftchi»ning xorvatiyalik tajribali hujumchisi Stipe Peritsa muvozanatni tikladi (1:1);
Kuaodan irodaviy burilish: Oradan 11 daqiqa o‘tib, 66-daqiqada Koffi Kuao mehmonlarning ikkinchi golini urib, jamoasini oldinga olib chiqdi (1:2);
Iskanderovning nuqtasi va qizil kartochka: 89-daqiqada Jamshid Iskanderov penaltini aniq bajarib, yakuniy hisobni o‘rnatdi (1:3). Aynan shu vaziyatda mezbonlar himoyachisi Dilshod Abdullayev maydondan chetlatildi.
Musobaqa jadvali: Islombek Ismoilov shogirdlari oldinda
Ushbu g‘alabadan so‘ng Superliga turnir jadvalining yuqori qismida peshqadamning ustunligi yanada oshdi:
«Neftchi» peshqadamlikni mustahkamladi: Muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritgan farg‘onaliklar o‘z ochkolari sonini 58 taga yetkazib, 1-o‘rindagi farqni oshirdi;
«Paxtakor» ikkinchi pog‘onada: Poytaxtliklar 53 ochko bilan 2-o‘rinda qolmoqda va chempionlik poygasidagi kurash oxirgi turlarga qadar davom etishi kutilmoqda.
O‘yin qaydnomasi:
Superliga. 25-tur
«Paxtakor» — «Neftchi» 1:3
Gollar: Dostonbek Hamdamov 23 (pen.) — Stipe Peritsa 55, Koffi Kuao 66, Jamshid Iskanderov 89 (pen.).
«Paxtakor»: Vladimir Nazarov, Zaid Tahsin (Dilshod Abdullayev, 79), Dilshod Saitov, Ibrohim Ibragimov, Dostonbek Hamdamov (Oybek Bozorov, 75), Bashar Resan (Hojiakbar Alijonov, 75), Abdurauf Bo‘riyev, Sherzod Nasrullayev, Flamarion, Muhammadrasul Abdumajidov, Stefan Chinedu.
«Neftchi»: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikrom Aliboyev, Vladimir Yovovich (Ratino, 70), Jamshid Iskanderov, Nurmuhammad Abdug‘aniyev (Abror Ismoilov, 46), Anvar G‘ofurov, Muhsin Ubaydullayev (Alisher Odilov, 46), Zoran Marushich (Stipe Peritsa, 31), Farruh Sayfiyev, Koffi Kuao (Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, 70).
Chetlatish: Dilshod Abdullayev 89.
Izohlar 0
…