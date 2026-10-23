«Neftchi» safarda «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chempionlik sari ulkan qadam tashladi

·77·Sport
«Neftchi» safarda «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chempionlik sari ulkan qadam tashladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasining 25-turida Farg‘onaning «Neftchi» jamoasi safarda «Paxtakor» ustidan 3:1 hisobida irodaviy g‘alaba qozondi.
  • Mezbonlar Dostonbek Hamdamovning penaltidan kiritgan goli bilan hisobni ochgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda Stipe Peritsa, Koffi Kuao va Jamshid Iskanderov raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
  • Uchrashuvning 89-daqiqasida «Paxtakor» himoyachisi Dilshod Abdullayev qizil kartochka olib maydonni tark etdi.

O‘zbekiston Superligasining 25-turi markaziy to‘qnashuvi — o‘zbek futbolining azaliy «El-Klasiko»si shiddatli, kurashlarga boy va gollarga boy ruhda kechdi. Poytaxtda kechgan markaziy bahsda musobaqa jadvali peshqadami — Farg‘onaning «Neftchi» jamoasi Toshkentning «Paxtakor» klubi maydonidan 3:1 hisobidagi irodaviy g‘alaba bilan qaytdi.

O‘yin shiddati, penaltilar va so‘nggi daqiqalardagi chetlatish ushbu derbini yanada dramatik tusga burdi.

Tezkor gol, ammo mehmonlarning ikkinchi bo‘limdagi javobi

Uchrashuv mezbonlarning faolligi bilan boshlangan bo‘lsa-da, bahsning ikkinchi yarmi farg‘onaliklarning to‘liq ustunligi ostida o‘tdi:

  • «Paxtakor»ning oldinga chiqishi: Bahsning 23-daqiqasida belgilangan penaltini Dostonbek Hamdamov aniq amalga oshirib, «sherlar»ni hisobda oldinga olib chiqdi (1:0);

  • Peritsadan hisobni tenglashtiruvchi zarba: 55-daqiqada «Neftchi»ning xorvatiyalik tajribali hujumchisi Stipe Peritsa muvozanatni tikladi (1:1);

  • Kuaodan irodaviy burilish: Oradan 11 daqiqa o‘tib, 66-daqiqada Koffi Kuao mehmonlarning ikkinchi golini urib, jamoasini oldinga olib chiqdi (1:2);

  • Iskanderovning nuqtasi va qizil kartochka: 89-daqiqada Jamshid Iskanderov penaltini aniq bajarib, yakuniy hisobni o‘rnatdi (1:3). Aynan shu vaziyatda mezbonlar himoyachisi Dilshod Abdullayev maydondan chetlatildi.

Musobaqa jadvali: Islombek Ismoilov shogirdlari oldinda

Ushbu g‘alabadan so‘ng Superliga turnir jadvalining yuqori qismida peshqadamning ustunligi yanada oshdi:

  • «Neftchi» peshqadamlikni mustahkamladi: Muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritgan farg‘onaliklar o‘z ochkolari sonini 58 taga yetkazib, 1-o‘rindagi farqni oshirdi;

  • «Paxtakor» ikkinchi pog‘onada: Poytaxtliklar 53 ochko bilan 2-o‘rinda qolmoqda va chempionlik poygasidagi kurash oxirgi turlarga qadar davom etishi kutilmoqda.

O‘yin qaydnomasi:

Superliga. 25-tur

«Paxtakor» — «Neftchi» 1:3

  • Gollar: Dostonbek Hamdamov 23 (pen.) — Stipe Peritsa 55, Koffi Kuao 66, Jamshid Iskanderov 89 (pen.).

  • «Paxtakor»: Vladimir Nazarov, Zaid Tahsin (Dilshod Abdullayev, 79), Dilshod Saitov, Ibrohim Ibragimov, Dostonbek Hamdamov (Oybek Bozorov, 75), Bashar Resan (Hojiakbar Alijonov, 75), Abdurauf Bo‘riyev, Sherzod Nasrullayev, Flamarion, Muhammadrasul Abdumajidov, Stefan Chinedu.

  • «Neftchi»: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikrom Aliboyev, Vladimir Yovovich (Ratino, 70), Jamshid Iskanderov, Nurmuhammad Abdug‘aniyev (Abror Ismoilov, 46), Anvar G‘ofurov, Muhsin Ubaydullayev (Alisher Odilov, 46), Zoran Marushich (Stipe Peritsa, 31), Farruh Sayfiyev, Koffi Kuao (Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, 70).

  • Chetlatish: Dilshod Abdullayev 89.

O‘zbekiston SuperligasiPaxtakorNeftchiO‘zbek futboli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?12 oktabr 11:21Superliganing 23-turida bir nechta muhim bahslar bo‘lib o‘tadiSuperliganing 23-turida bir nechta muhim bahslar bo‘lib o‘tadi7 oktabr 06:43«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!16 sentabr 06:48«Paxtakor» Saudiya grandini titratdi — «Al-Ahli» ustozining bahsli bayonoti«Paxtakor» Saudiya grandini titratdi — «Al-Ahli» ustozining bahsli bayonoti15 sentabr 17:56«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldi«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldi9 sentabr 21:29«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldi«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldi19 avgust 06:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi