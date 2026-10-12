«Paxtakor»ning bugungi Elit OCHL 2-turidagi raqibi «Al Qodisiya» qanday jamoa?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentning «Paxtakor» klubi bugun Elit OCHL 2-turida Saudiya Arabistonining «Al Qodisiya» jamoasini qabul qiladi.
- 1967 yilda tashkil topgan «Sharq ritsarlari» laqabli klub 2023 yilda «Saudi Aramco» tasarrufiga o‘tgach, elitaga qaytdi va hozirda 47 ming o‘rinli «Aramco» stadioni qurilmoqda.
- Brendan Rojers boshqaruvidagi «Al Qodisiya» milliy chempionatda ketma-ket 17 o‘yinlik mag‘lubiyatsiz seriya qayd etgan, 2025/26 yilgi mavsumda esa 34 uchrashuvda 83 ta gol urgan.
OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasi 1-turida amaldagi chempion «Al Ahli» bilan safarda murosasiz durang (1:1) o‘ynagan Toshkentning «Paxtakor» klubi bugun o‘z maydonida navbatdagi jiddiy raqib — Saudiya Arabistonining shiddat bilan yuksalayotgan loyihasi «Al Qodisiya»ni qabul qiladi.
Neft giganti tomonidan moliyalashtirilayotgan, mashhur Brendan Rojers boshchiligidagi ushbu jamoa qisqa vaqt ichida Osiyoning eng xavfli va yulduzli tarkiblaridan biriga aylanishga ulgurdi.
«Aramco» erasi va yangi stadion: Klub tarixi hamda moliyaviy sakrash
1967 yilda Al Xobar shahrida tashkil topgan va muxlislar orasida «Sharq ritsarlari» laqabi bilan tanilgan klub qariyb 59 yillik tarixga ega:
Tarixiy yutuqlar: Jamoa 1991/92 yilda Valiahd shahzoda kubogini, 1993/94 yilda Federatsiya kubogini va aynan o‘sha mavsumda qit’a miqyosidagi eng katta sovrini — Osiyo kubok egalari kubogini (finalda Hongkongning «Saut Chayna» jamoasini yengib) qo‘lga kiritgan;
Neft sarmoyasi va mundial arenasi: 2023 yilda jahonning yirik neft kompaniyasi «Saudi Aramco» klubni o‘z tasarrufiga olgach, klub elitaga qaytdi. Hozirda jamoa uchun 2027 yilgi Osiyo kubogi va 2034 yilgi Jahon chempionatini qabul qilishga mo‘ljallangan 47 ming o‘rinli superzamonaviy «Aramco» stadioni barpo etilmoqda.
Brendan Rojers omili va gollar mashinasi
«Liverpul», «Lester Siti» va «Seltik» klublaridagi muvaffaqiyatlari bilan tanilgan shimoliy irlandiyalik mutaxassis Brendan Rojers 2025 yil dekabrida klub boshqaruvini qo‘lga oldi:
Hujumkor va mag‘lubiyatsiz seriya: Rojers qo‘l ostida klub milliy chempionatda ketma-ket 17 o‘yinlik mag‘lubiyatsiz seriya qayd etdi, uning dastlabki 25 bahsida esa jamoa atigi bir marta imkoniyatni boy berdi;
Dahshatli sermahsullik: 2025/26 yilgi mavsumda «Al Qodisiya» 34 uchrashuvda raqiblar darvozasiga naq 83 ta gol urib, 77 ochko bilan 4-o‘rinni egalladi. Joriy mavsumda ham 7 o‘yinda 16 ta gol urib, kuchli to‘rtlikda bormoqda.
Tarkibdagi jahon yulduzlari: «Paxtakor» kimlarga qarshi o‘ynaydi?
Klub transfer bozoridagi dadil yurishlari bilan hayrat solmoqda:
«Oltin to‘p» da’vogari — Xulian Kinones: Meksika terma jamoasi forvardi o‘tgan mavsum chempionatda 33 ta gol urib, musobaqa to‘purari bo‘ldi va 2026 yilgi «Oltin to‘p» nomzodlari safidan joy oldi;
Elita legionerlari: Tarkibda «Real Madrid» sobiq sardori Nacho Fernandes, Belgiya posboni Kun Kastels, Italiya terma jamoasi hujumchisi Mateo Retegi, germaniyalik Yulian Vaygl va Urugvay vakili Naytan Nandes bor;
Yozgi supertransfer: Klub yozda «Manchester Siti»dan Niderlandiya terma jamoasi yulduzi Tijani Reyndersni sotib olib, markazni yanada kuchaytirdi;
Mahalliy yetakchilar: Jamoada Saudiyaning eng yaxshi o‘yinchisi Musab Al Juvayr (o‘tgan mavsum 6 gol, 11 assist) va Yasir Al Shahroniy kabi tajribali milliy terma a’zolari to‘p suradi.
Bugungi bahs: Vaqti va ahamiyati
Elit OCHL 1-turida BAAning «Al Vasl» klubini Kinones va Retegining gollari evaziga 2:1 hisobida yenggan saudiyaliklar Toshkentga peshqadamlik kayfiyatida tashrif buyurmoqda:
O‘yin vaqti: 12 oktyabr, Toshkent vaqti bilan soat 18:45;
Manzil: Toshkent shahri, «Paxtakor» markaziy stadioni;
Teletranslyatsiya: Futbol TV.
Toshkentlik muxlislarni Osiyoning eng qimmatbaho va shiddatli jamoalaridan biriga qarshi yilning eng yorqin futbol to‘qnashuvlaridan biri kutmoqda.
Izohlar 0
…