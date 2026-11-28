«Neftchi» 90+7-daqiqadagi penalti evaziga muddatidan avval Superliga chempioni bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Farg‘onaning «Neftchi» klubi O‘zbekiston Superligasining 29-turida «Dinamo» bilan 2:2 hisobida durang o‘ynab, muddatidan avval chempionlikni qo‘lga kiritdi.
- Uchrashuvda samarqandlik Amadu Dumbuya dubl qayd etgan bo‘lsa, farg‘onaliklar safida Jamshid Iskanderov ikkita penaltini aniq amalga oshirdi.
- Iskanderov tomonidan 90+7-daqiqada urilgan gol jamoaga kerakli ochkoni taqdim etdi va «Neftchi» ochkolar sonini 65 taga yetkazib, musobaqa jadvalida yaqqol peshqadamga aylandi.
O‘zbekiston Superligasining 29-turi doirasida Farg‘onaning «Neftchi» klubi o‘z maydonida Samarqandning «Dinamo» jamoasini qabul qildi. Gollarga va so‘nggi soniyalargacha kechgan shiddatli dramaga boy bellashuv 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.
Dumbuyaning dubli va Iskanderovning 90+7-daqiqadagi qahramonligi
Uchrashuvning birinchi bo‘limi mehmonlarning ustunligi ostida o‘tdi. Samarqandliklar hujumchisi Amadu Dumbuya tanaffus arafasida ikki daqiqa ichida dubl qayd etib, «Dinamo»ni ikki to‘p farqi bilan oldinga olib chiqdi — u 42-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, 44-daqiqada ikkinchi bor farg‘onaliklar darvozasini ishg‘ol qildi.
Ikkinchi bo‘limda maydon egalari bosimni kuchaytirdi va Jamshid Iskanderov ikki bor 11 metrlik jarima zarbasini aniq amalga oshirib, jamoasini mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi. Iskanderov avvaliga 57-daqiqada hisobni qisqartirdi, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+7-daqiqada esa yana penaltidan unumli foydalanib, «Neftchi»ga chempionlikni taqdim etgan durang golini urdi.
Ushbu ochkodan so‘ng «Neftchi» o‘z hisobidagi ochkolar sonini 65 taga yetkazib, eng yaqin ta’qibchilaridan uzilib ketdi va musobaqa yakunlanishiga bir tur qolganida muddatidan avval O‘zbekiston chempioni degan sharafli nomga sazovor bo‘ldi. «Dinamo» esa 39 ochko bilan turnir jadvalida 8-o‘ringa ko‘tarildi.
Uchrashuv qaydnomasi va asosiy ko‘rsatkichlar
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa va tur
O‘zbekiston Superligasi, 29-tur
Uchrashuv va natija
«Neftchi» — «Dinamo» 2:2
Gollar
Amadu Dumbuya (42', 44') — Jamshid Iskanderov (57' pen., 90+7' pen.)
Ogohlantirish
Jumaboyev (23')
Turnir jadvalidagi holat
«Neftchi» — 65 ochko (1-o‘rin, muddatidan avval chempion); «Dinamo» — 39 ochko (8-o‘rin)
«Neftchi» tarkibi
Ergashev, Aliboyev, Ismoilov, Iskanderov, Abdug‘aniyev, G‘ofurov (Ubaydullayev, 36), Odilov (Jumayev, 84), Sarsenbayev (G‘iyosov, 46), Sayfiyev, Kuao, Ratino (Yo‘ldoshev, 70)
«Dinamo» tarkibi
Nemanov, Radayev, Shtefan, Amonov (Yo‘ldoshov, 60), Hojimirzayev, Dumbuya (Qodirqulov, 80), Jumaboyev, Xudayberdiyev (Haydarov, 80), Haydarevich, Abdurahmonov (Oblaqulov, 85), Seytvaliyev
Farg‘onaning «Neftchi» klubini va barcha muxlislarni muddatidan avval qo‘lga kiritilgan chempionlik bilan tabriklaymiz! Sizningcha, ushbu mavsumda «Neftchi»ning chempionligida eng katta hissa qo‘shgan futbolchi kim bo‘ldi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va O‘zbekiston Superligasi hamda Farg‘ona futboli muxlislariga ushbu quvonchli va tarixiy xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…