Bugun O‘zbekiston Superligasida chempion aniqlanishi mumkin: «Neftchi»ga durang ham kifoya
Bugun, 28 noyabr kuni O‘zbekiston Superligasining 29-turidan o‘rin olgan ikkita markaziy uchrashuv bo‘lib o‘tadi. Ushbu bahslar yakuniga yetgach, mamlakat chempionligi masalasi rasman hal bo‘lishi mumkin.
Chempionlik poygasi va Farg‘onadagi kubok
Turnir jadvalida 64 ochko bilan peshqadamlik qilayotgan Farg‘onaning «Neftchi» klubi o‘z maydonida Samarqandning «Dinamo» jamoasini qabul qiladi. 59 ochko bilan ikkinchi o‘rinda borayotgan «Paxtakor» esa safarda Navoiyning «Qizilqum» klubi mehmoni bo‘ladi. Ikkala bellashuv ham parallel ravishda soat 16:15 da boshlanadi.
O‘zPFL rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, «Neftchi»ni chempionlik unvonidan atigi 1 ochko ajratib turibdi. Ya’ni «Paxtakor»ning safarda qayd etadigan natijasidan qat’i nazar, farg‘onaliklarga «Dinamo» bilan durang o‘ynash ham chempionlikni rasmiylashtirish uchun yetarli bo‘ladi. Shu munosabat bilan Superliga chempionlik kubogi Farg‘onadagi «Istiqlol» stadioniga olib boriladi.
Superliga. 29-tur (28 noyabr)
Vaqt
Uchrashuv
Stadion va chempionlik intrigasi
16:15
«Neftchi» — «Dinamo»
«Istiqlol» stadioni («Neftchi» durang yoki g‘alaba bilan chempion bo‘ladi)
16:15
«Qizilqum» — «Paxtakor»
«Paxtakor» faqat o‘z g‘alabasi va «Neftchi»ning mag‘lubiyatini kutadi
Sizningcha, «Neftchi» bugun «Istiqlol» stadionida muxlislari ko‘z o‘ngida chempionlikni rasmiylashtira oladimi yoki chempionlik intrigasi so‘nggi turgacha saqlanib qoladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli hamda Superligadagi eng muhim o‘yinlarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…